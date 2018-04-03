Китай готов наказать Канаду

Китайская англоязычная газета Global Times написала, что Пекину следует принять «карательные» меры против Канады, если вопреки интересам Китая канадцы введут антидемпинговые правила в отношении импорта стали и алюминия:

Речь идёт о том, что канадцы могут помешать контрабанде китайского металла в США. Теоретически, транзит и перепродажа через территорию Канады дают прекрасную возможность обойти ввозные пошлины, введённые Дональдом Трампом в отношении импорта стали и алюминия:

Мировая торговая война: начало Дональд Трамп объявил, что Соединённые Штаты установят ввозные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий в размере 10%. Это затрагивает интересы огромного числа стран, которые поставляют данные продукты в США: Trump says US will institute tariffs on steel and aluminum imports next week Пошлины могут быть введены уже на следующей неделе, и это будет самая масштабная мера из всех, которые администрация Трампа до сих пор успела предпринять в рамках своей политики протекционизма …

Канада временно исключена из сферы действия данных пошлин — до 1 мая, пока идут переговоры с США по обновлению НАФТА и другим вопросам. По всей видимости, установление барьера для китайской контрабанды является одним из условий, которые американцы выставили канадцам, если те хотят сохранить выгодный для себя торговый режим.

И похоже, свой выбор канадцы сделали. Во вторник премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Канада намерена предотвратить контрабанду дешёвой стали и алюминия на североамериканский рынок.

В ответ на это газета Global Times, которая контролируется People’s Daily — официальным рупором Коммунистической партии Китая, обрушилась на Канаду с жёсткой критикой и угрозами, озвученными прямиком в редакторской статье. Здесь следует учитывать, что официальные китайские издания, как правило, отражают позицию и намерения китайского руководства.

Журналисты Global Times обвинили канадцев в «шатании» между КНР и США, напомнив жителям страны кленового листа, что до сих пор у них не было крупных торговых споров с Китаем (а вот с США такие споры были и продолжаются прямо сейчас).

Также китайские журналисты указали, что импорт стали из Китая в Канаду незначителен, а импорт алюминия и вовсе практически отсутствует — так зачем вводить ограничения?

Однако, как пишет Global Times, «Канада больше похожа на экономическую колонию США», и потому вынуждена делать то, что говорят американцы. Тем не менее, «своекорыстная и жадная Канада» вряд ли захочет полностью разорвать все связи с китайским рынком, считают журналисты.

«Следуя примеру США, Канада действует как торговец-прощелыга. Когда-то китайцы всецело уважали западные страны. Но с ростом экономического взаимодействия, эти страны начали проявлять свою эгоистичную и коварную природу,» — жалуются возмущённые китайцы.

«У нас есть профессиональные команды для того, чтобы разбираться с маленькими странами такого рода», — таинственно и угрожающе добавило издание.

Это новое слово в торговой войне между КНР и США. Пожалуй, никто не ожидал такого китайского подхода.

У КНР огромные возможности по давлению на союзников США, в том числе на Канаду и Австралию. Китай может легко довести обе эти экономики до кризиса.

Вряд ли это эффективная стратегия и она не переубедит Вашингтон, но зато она может сильно сократить число желающих поддержать американскую торговую войну с Китаем.

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