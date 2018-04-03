Американский сенатор: сорвавшейся с цепи России нужно дать отпор в стиле Рейгана

В интервью Fox News американский сенатор Линдси Грэм раскритиковал подход Дональда Трампа к отношениям с Москвой. По мнению политика, глава Белого дома должен последовать примеру Рональда Рейгана и изолировать российскую экономику, которая зависит от продажи нефти и газа.

Для внешней политики президента Трампа выдалась неспокойная неделя. Россия испытала новую мощную ракету и ответила на высылку из США её 60 дипломатов, выгнав 60 наших. Ким Чен Ын нанёс неожиданный визит в Китай, чтобы, по всей видимости, выдвинуть новые условия для переговоров с Трампом. А президент объявил, что хочет вывести американские войска из Сирии и замораживает средства на восстановление этой страны.

Мы хотим обсудить всё это с сенатором Линдси Грэмом, ключевой фигурой в комитете по делам вооружённых сил сената.

— Сенатор, рады вас вновь приветствовать в эфире Fox News Sunday, и счастливой вам Пасхи.

ЛИНДСИ ГРЭМ, член комитета по делам вооружённых сил сената: Счастливой Пасхи! О многом предстоит поговорить.

— Что же, начнём с ситуации в России, запуска новой мощной ракеты, этих массовых выдворений. Вот как российский посол в США прокомментировал эту ситуацию.

АНАТОЛИЙ АНТОНОВ, российский посол в США: Такое ощущение, что атмосфера в Вашингтоне отравлена. Токсичная атмосфера.

— Насколько серьёзна нынешняя размолвка между Москвой и Вашингтоном?



ЛИНДСИ ГРЭМ: По-моему, весьма иронично, что он использовал слово «отравлена». Одна из причин, почему мы высылаем дипломатов, состоит в том, что российские спецслужбы, весьма вероятно, отравили британского гражданина, бывшего российского агента в Соединённом Королевстве, и его дочь. Всё это мне напоминает 80-е.

Я могу рассказать вам, как поступал Рональд Рейган. Каждый раз, когда русские пытались улучшить свои военные технологии, мы оказывались на шаг впереди. Каждый раз, когда русские начинали срываться с катушек в той или иной части мира, Рейган давал отпор.

Поэтому на месте Трампа я бы взглянул на тактику Рейгана и экономически изолировал Россию. Я бы изучил каждого заметного потребителя российских нефти и газа да посмотрел, можем ли мы найти способ снабжать эти страны нефтью и газом из других источников, находящихся вне России.

— Мне бы хотелось обратить внимание на поведение президента. В то время как администрация Трампа предприняла некоторые шаги, ввела санкции на позапрошлой неделе, сам президент Трамп отказывается критиковать Владимира Путина.

Более того, вот что он нам рассказал о своём поздравлении Путину по телефону после его победы на выборах. Давайте посмотрим.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: У нас был очень хороший телефонный разговор. И я полагаю, что мы встретимся в не очень далёком будущем, чтобы обсудить гонку вооружений.

— Сенатор, что же нам нужно в первую очередь: встреча Трампа с Путиным или принятие более решительных действий против России?

ЛИНДСИ ГРЭМ: Вернёмся к тактике Рейгана. Стоя перед Берлинской стеной, он сказал: «Разрушьте эту стену — на другой стороне находится империя зла». Он прекращал встречи с Горбачёвым в попытке сократить ядерное вооружение.

Я думаю, проблема заключается в том, что Россия сорвалась с цепи. Всё, что мы делаем, не работает, и президент по какой-то причине с трудом противостоит Путину напрямую. Поэтому повторюсь: экономическая изоляция России. Их экономика — это нефть и газ. Они не смогут очень долго продержаться без клиентов.

Так что если бы я был на месте президента Трампа, Германии и Европы, я бы… Франции, я бы попытался лишить их всех клиентов и предоставил бы их клиентам альтернативные нефть и газ, находящиеся за пределами России. Именно так я бы и поступил.

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