Канада пiдманула Украину: Безвиза нэма, а за винтовки гроши просят

Власти Канады не собираются предоставлять Украине безвизовый режим и снабжать ее оружием безвозмездно. Иначе говоря, правительство страны отказалось удовлетворить соответствующие требования депутатов федерального парламента, изложенные в декабрьском докладе «Канадская поддержка Украины в период кризиса и вооруженного конфликта».

Киев, как известно, давно просил Оттаву пересмотреть свою визовую политику в отношении украинских граждан. Тем более что для канадцев сама Украина отменила визы еще в 2005 году.

Власти Канады с пониманием кивали в ответ, и периодически делали заявления, что, в принципе, не против. Чем, видимо, и ввели «партнеров» в заблуждение. Премьер-министр «незалежной» Владимир Гройсман, посетивший Канаду осенью прошлого года с официальным визитом, по прибытии на родину говорил тогда об отмене канадских виз для украинцев, как о почти свершившемся факте.

И вот теперь канадское руководство заявило, что Украина к этому не готова. Что стране еще много над чем надо поработать…

«Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно пересмотр визовых требований для Украины», — отмечается в документе кабмина.

Для введения безвизового режима Киеву предлагается выполнить ряд условий. В частности, «существенно повысить социально-экономические условия, миграционные тренды, а также более тщательно соблюдать права человека и его безопасность».

Кроме того, властям Украины дали понять, что бесплатно они летальное оружие не получат.

То есть, Канада, конечно, солидарна с Украиной «в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности». Однако ничего из летальных вооружений безвозмездно давать ей не намерена.

Вот такая зрада двойная подкралась, причем, с той стороны, откуда явно не ожидали в Киеве…

А ведь украинская диаспора в Канаде достаточно велика — почти 4% от общего населения страны (это более 1 200 000 человек). И имеет, кстати сказать, большой политический и экономический вес, в том числе во властных структурах.

Тогда почему все-таки Оттава отказалась помогать Украине?

— Объяснить это можно только рациональным мышлением, — комментирует ситуацию член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. — Если Канада предоставит Украине безвизовый режим, то тогда громадяне массово рванут в Канаду и останутся там в качестве нелегальных мигрантов. И выгнать их будет, если не очень сложно технически, то очень затратно с финансовой точки зрения.

Вообще, депортация нелегальных мигрантов, это удовольствие очень дорогое, в том числе и для нашей страны.

Канадский истеблишмент очень четко осознает, что предоставлять безвиз не рационально. Поэтому граждане Украины и не допускаются к свободному въезду на территорию Канады. Несмотря на все эти разговоры о поддержке, несмотря на то, что там, действительно, очень много представителей украинской общины, в том числе и в верхних этажах власти.

Например, Христя Фриланд, занимающая пост министра иностранных дел, является прямым потомком украинских коллаборационистов из ОУН*.

Конечно, здесь можно еще говорить о том, что, возможно, подобного рода решения лоббируют Соединенные Штаты Америки.

«СП»: — А их интерес в чем?

— Граница между США и Канадой достаточно прозрачная. И через нее масса нелегалов могла бы проникнуть уже на территорию Соединенных Штатов.

Но в целом, существует иерархия в мировой политике. Есть верхние этажи, есть средние, а есть — нижние. Украина пока что относится к нижним.

И, несмотря на то, что ее используют как мощный антироссийский «инструмент», с помощью которого пытаются дестабилизировать Евразийское пространство… и т. д. , сама Украина находится на нижних этажах и вынуждена «питаться объедками».

Но должен сказать, что не только Украина имеет проблемы с отсутствием безвизового режима.

Насколько я знаю, для граждан Польши, например, не существует безвизового въезда на территорию Соединенных Штатов Америки. И поляки тоже этим очень возмущаются.

Так что здесь все разговоры о правах человека, о демократии — это только прикрытие подобного рода рациональной миграционной политики.

«СП»: — Получается, канадцы умнее европейцев?

— Мне не совсем понятна миграционная политики Канады. Оттава предоставляет квоты для миграции из стран Юго-Восточной Азии, из КНР. Ежегодно туда въезжают на льготных условиях от 100 до 200 тысяч китайцев. Очень много уроженцев Пакистана, Бангладеш…

Мне непонятно, почему Канада, например, не хочет разбавить свое население представителями Европы. Которые к Канаде относятся изначально очень позитивно. Которые разделяют, по крайней мере, в прошлом, хотя бы, христианские ценности Канады (я имею в виду, в прошлом для Канады). Легко ассимилируются. И т.д.

Почему, скажем, нужно приглашать пакистанцев, которые в основной своей массе отрицательно относятся к западной цивилизации? И предоставлять льготный режим китайцам, которые, в принципе, вообще трудно ассимилируются и образуют закрытые общины?

Европа в этом плане, как раз, поступила умнее. Особенно поляки.

Из Польши уехало колоссальное количество людей — во Францию, в Британию. Восполнять трудовые ресурсы нечем, потому что рождаемость в Польше невысокая. Компенсировать демографические потери за счет арабов из Сирии, стран Магриба и Северной Африки поляки не хотят. Потому что они, в отличие западных европейцев, против мультикультурализма и толерантности.

Поэтому они заполняют это гражданами Украины, которые легко ассимилируются, которые культурно и во всех отношениях достаточно близки Польше. И которые — это главное, испытывают очень большую необходимость в хоть какой-нибудь работе, по польским меркам низкооплачиваемой.

Поляки поступили очень мудро. И очень плохо, что наша страна так не поступает. Мы тоже очень нуждаемся в демографической подпитке. Особенно, если это люди, которые легко ассимилируются, знают русский язык, не требуют усилий по адаптации, интеграции и ассимиляции, и которые в основной своей массе хотят тоже приехать в РФ. И приезжают. Но не могут здесь остаться, пополнить наше население, наши трудовые ресурсы.

«СП»: — Что-то здесь все-таки должно скоро измениться. Насколько известно, в Госдуму внесен законопроект, который существенно упростит условия пребывания и работы в России для жителей ДНР и ЛНР.

— Очень надеюсь. Потому что иногда звучат аргументы, что, мол, если мы предоставим гражданство всем жителям Донецкой народной республики, они все сюда и переедут.

Нет, не переедут. У них здесь нет жилья, у них нет здесь твердого рабочего места… и т. д. Но в случае, скажем, агрессии против ДНР со стороны Украины, в случае каких-либо сложностей, эти люди всегда смогут приехать сюда с российским паспортом, поработать здесь вахтовым методом и вернуться обратно.

Так что большинство аргументов против подобного рода мер по легализации жителей ДНР, ЛНР и, скажем, Юго-Востока Украины, в основном, не выдерживают критики.

Что касается решения Канады оставить Киев без бесплатного оружия, то оно, по мнению профессора Академии военных наук, политолога-американиста Сергея Судакова, означает, что эпоха больших подарков закончилась:

— В США, как известно, чтобы получить разрешение на поставки оружия, недостаточно просто заключить соответствующий контракт. Существует четкая процедура. Сенат должен одобрить механизм — грубо говоря, выдать «лицензию» на такие поставки. Но никогда не оговаривается, как поставлять это оружие, за какие деньги. Это просто означает, что стране можно оружие передать.

Что касается Украины, то таким странам, по большому счету, США оружие не предоставляет. Поскольку там идет гражданская война, и, как говорят в Америке, есть нерешенные территориальные проблемы

Поэтому для осуществления военных поставок Киеву нужно было выписать специальную лицензию. И такая лицензия Трампом была выписана.

Первое бесплатное оружие, которое американцы поставили туда в качестве военной помощи, было отправлено еще в 2017 году.

Но уже в 2018 президент Дональд Трамп пересмотрел практически все бюджеты. И теперь он заявил, что «мы с уважением относимся к Украине. Но Украина больше (читайте между строк) не является нашим приоритетом».

Иными словами, «будьте любезны, партнеры, оплачивать счета».

Канада, которая является последователем США во всех вопросах внешней политики и, по большому счету, действует всегда по правилам коалиционной игры, приняла точно такое же решение. А это, скорей всего, означает, что в дальнейшем и от Великобритании, и от остальных союзников США Украина будет получать исключительно коммерческие предложения по любым видам вооружений.

Для Киева закончилась эпоха больших подарков. Пришло время разбросанные камни собирать. Пришло время открывать кошелек и платить за ту благодать, которую они получили от западного мира.





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