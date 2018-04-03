Россия предложила Сомалиленду признание в обмен на военную базу в районе Африканского Рога



Writen by Qaran News | 2nd Apr, 2018



Россия рада видеть, что Сомалиленд стабилизирует и улучшает отношения со своими соседями в регионе и стремится помочь ему в получении надлежащего признания на международной арене, а кроме того - повысить безопасность его граждан.

Россия готова послать больше военных советников, с тем чтобы помочь нарождающимся вооруженным силам Сомалиленда, а также пролоббировать принятие резолюции о признании Сомалиленда как суверенного государства в его нынешних границах.

В обмен на это, Россия хочет получить разрешение на строительство небольшого военного комплекса (военно-морской и авиабазы) для размещения не более чем 1500 человек недалеко от города Зейла, вблизи границы с Джибути. Военно-морская база должна быть способна обслуживать 2 корабля типа эсминец, 4 - типа фрегат и иметь 2 больших укрытия для подводных лодок. Авиабаза должна будет иметь две взлетно-посадочных полосы и способна принимать до 6 тяжелых самолетов и пятнадцати истребителей, а также пространство для складов топлива, боеприпасов, и комплексов защиты объекта.

Если это предложение принимается, то Россия будет заинтересована в инвестировании в экономику Сомалиленда, особенно в сектор ископаемого топлива. Россия готова инвестировать $250 миллионов в нефтегазодобычу и транспорт Сомалиленда в обмен на 35% совокупной прибыли, полученной от продажи топлива.

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