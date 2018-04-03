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опубликовано редакцией на Переводике 03.04.18 07:19
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Россия предложила Сомалиленду признание в обмен на военную базу в районе Африканского Рога


Writen by Qaran News | 2nd Apr, 2018

Россия рада видеть, что Сомалиленд  стабилизирует и улучшает отношения  со своими соседями в регионе и стремится помочь  ему в получении надлежащего признания на международной арене, а  кроме того - повысить безопасность его граждан.

Россия готова послать больше военных советников,  с тем чтобы помочь нарождающимся вооруженным силам Сомалиленда, а  также пролоббировать принятие резолюции о признании Сомалиленда как суверенного  государства в его нынешних границах.

В  обмен  на это, Россия  хочет получить разрешение  на строительство небольшого  военного комплекса (военно-морской и  авиабазы) для размещения не более чем  1500 человек недалеко от города Зейла, вблизи   границы с Джибути. Военно-морская база должна быть  способна обслуживать 2 корабля типа эсминец, 4 - типа фрегат  и иметь 2 больших укрытия для подводных лодок. Авиабаза должна  будет иметь две взлетно-посадочных полосы и способна принимать до 6  тяжелых самолетов и пятнадцати истребителей, а также пространство для складов  топлива, боеприпасов, и комплексов защиты объекта.

Если это предложение принимается,  то Россия будет заинтересована в  инвестировании в экономику Сомалиленда, особенно в сектор ископаемого топлива. Россия готова инвестировать $250 миллионов в  нефтегазодобычу и транспорт Сомалиленда в обмен на 35% совокупной прибыли, полученной от продажи топлива.



Сомалиленд (сомал. Somaliland, араб. صوماليلاند‎) — непризнанное государство в северной части Африканского Рога на территории бывшей колонии Британское Сомали. Признаётся международным сообществом как часть Сомали.

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теги: Африканский рог  
   
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