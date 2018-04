архив



опубликовано редакцией на Переводике 12.04.18 02:35 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Times”,

"Trump warns Russia to ‘get ready’ for US missiles in Syria" Великобритания - 11 апреля 2018 г. В британском лесу сдохло что-то большое и зеленое - Тереза Мэй захотела получить больше доказательств вины Асада Francis Elliott, Political Editor | Tom Parfitt, Moscow | Hannah Lucinda Smith | Deborah Haynes, Defence Editor | Catherine Philp April 11 2018

Тереза Мэй согласилась с президентом Трампом, что вмешательство в Сирии было необходимо, но не дошла до обвинения режима Асада После угрозы со стороны Москвы, что она отразит любые западные удары, Дональд Трамп предупредил Россию, что она должна быть готова к тому, что в Сирию прилетят американские ракеты. В сегодняшнем твите президент Трамп предположил, что американское вмешательство будет следствием сотрудничества России с Асадом в химической атаке в восточном пригороде Дамаска Думе. “Россия обещает сбивать любые ракеты выпущенные по Сирии. Готовься Россия, потому что они прилетят - хорошие, новые и “умные!” Тебе не следует быть партнером Убивающего газом Животного, который убивает свой собственный народ и наслаждается этим!” написал он в Твиттере. Угроза г-на Трампа последовала после предупреждения одного из послов России - что Россия будет сбивать ракеты и наносить удары по “носителям” откуда они были выпущены. “Если американцы выпустят ракеты, то... ракеты будут сбиты и даже нанесены удары по местам откуда они были выпущены”, сказал Александр Засыпкин , телеканалу движения Хезболла al-Manar TV. Посол в Ливане заявил, что повторил предупреждение, прозвучавшее в заявлениях главы российских вооруженных сил и президента Путина. Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump “Россия обещает сбивать любые ракеты выпущенные по Сирии. Готовься Россия, потому что они прилетят - хорошие, новые и “умные!” Тебе не следует быть партнером Убивающего газом Животного, который убивает свой собственный народ и наслаждается этим!” 6:57 AM - Apr 11, 2018

Всемирная организация здравоохранения заявила сегодня, что чиновники хотят проверить сообщения медиков из Дума о том, что в течении нескольких часов после [химической] атаки, в медицинские учреждения обратилось до 500 человек с жалобами на “расстройства дыхания, цианоз (посинение кожи или губ), интенсивное выделение пены изо рта, ожоги роговицы глаз, распространение газа с запахом хлора”. Атака, возможно , была совершена с применением смеси отравляющих веществ хлора и зарина, заявляют американские официальные лица. Подозрение [в применении отравляющих веществ] падает на президента Асада, который отрицает причастность своих сил к атаке. “Каждый раз, когда сирийская армия добивается успехов в её борьбе с терроризмом, появляются утверждения об использовании химического оружия”, сказал чиновник сирийского министерства иностранных дел контролируемому государством информационному агентству SANA. Генерал сэр Ричард Барронс, бывший командующий Командования Объединенных сил, сказал, что комментарии г-на Засыпкина являются, по-видимому, угрозой войны. Он сказал программе Today BBC Radio 4: “Я надеюсь, что посол очень тщательно подбирал слова, потому что если он на самом деле так сказал, то, если США и союзники решают нанести удары по сирийскому химическому оружию и самолетам доставляющим его, они [русские], мало того, что собираются попытаться сбить эти ракеты в полете (они способны это сделать, но без особого успеха), но говоря о “платформах запуска или носителях”, они собираются попытаться потопить корабли, подводные лодки и сбить самолеты, а это — война”. Российские ЗРК С-400 находится в Сирии больше года и представляют собой угрозу современным боевым самолетам, используемым армиями США и их союзников. Возможности сирийского режима были в значительной мере сокращены израильскими ударами с воздуха в прошлом месяце. Тереза Мэй обусловила британское участие в возглавляемых США ударах по режиму Асада получением большего количества доказательств того, что сирийский режим является ответственным за газовую атаку. Вчера она сопротивлялась давлению, направленному на то чтобы Британия присоединилась к немедленному военному возмездию, повторяя, что, перед любым действием по “привлечению к ответу” ответственных [за химическую атаку], необходимо подтвердить то, что, вероятно, произошло в Думе Как бы то ни было, премьер-министр сигнализировала, что она будет готова принять совместные, с США и Францией, меры, как только эта ответственность будет установлена. Дональд Трамп пообещал в понедельник, что он даст американский ответ в течение 48 часов, но поскольку этот крайний срок уже прошел, то, похоже, что он тоже сделал шаг назад от назревающего столкновения. Президент Франции Макрон также, кажется, ограничил ответные действия, заявив, что французские удары будут иметь своей целью только химические объекты в Сирии. Г-н Макрон будет участвовать в карательной операции, если выяснится, что Асад пересек “красную линию” в использовании химического оружия. Он сказал сегодня: “Мы продолжаем обмениваться технической и стратегической информацией с нашими союзниками, чтобы определить нашу реакцию, которая последует в ближайшие дни”. Кроме того, инспекторы Организации по запрещению химического оружия готовятся посетить пригород Дамаска, но, добавил он, - французская разведка сообщила, “что химическое оружие действительно использовалось и ясно, что режим может считаться ответственным [за его применение]”. В Лондоне вчера г-жа Мей возглавила встречу Совета национальной безопасности Великобритании и говорила с г-ном Трампом и г-ном Макроном. “Они согласились, что атака с применением химического оружия в Сирии, была действием достойным всяческого осуждения, и, если сообщения о ней подтвердятся, то это станет новым доказательством ужасной жестокости режима Асада против ее собственных людей и полного игнорирования им юридических обязательств не использовать это оружие”. Из-за химической атаки, американский постоянный представитель в НАТО Кей Бэйли Хатчисон обвинил Асада в “геноциде” и сказал, что военный ответ был соответствующим. Во внутренних обсуждениях Борис Джонсон, министр иностранных дел, как говорят, утверждает, что использование химического оружия не должно оставаться безнаказанным и что Великобритания не должна оставаться в стороне от американского и французского военного ответа. Г-жа Мэй, однако, как было понятно, выразила сомнение относительно полезности последней серии ударов г-на Трампа по Хан-Шейхуну, нанесенных США в ответ на предыдущую химическую атаку. “Она хочет быть уверенной, что то, что будет сделано, будет полезным” сказал один хорошо информированный источник. Без приготовлений к отзыву парламента, очевидного вчера, парламентарии-тори попросили г-жу Мэй не принимать военных мер без одобрения палаты общин. Джулиан Льюис, председатель специального комитета по обороне, сказал: “Когда наша страна подвергается нападению, правительству, вероятно, должно сначала действовать а добиваться одобрения парламента потом. Но когда мы рассматриваем военное вмешательство в другой стране, с парламентом нужно консультироваться сначала. В Сирии ни одна из сторон не заслуживает нашей поддержки: выбор там - ‘монстры или маньяки’”. Боб Сили, член парламента от консервативной партии и член специального комитета по иностранным делам, сказал, что за отсутствие обсуждения в парламенте “ухватятся наши враги”. Он написал в Твиттере: “Обсуждения должны проходить в парламенте всегда, за исключением случаев особых обстоятельств, а сейчас таких обстоятельств нет”. ВВС Великобритании, оперирующие с авиабазы на Кипре, уже сегодня вечером готовы действовать против Асада, если такой приказ будет отдан, сказали военные источники. Восемь истребителей-бомбардировщиков Торнадо GR4, вооруженные крылатыми ракетами Storm Shadow, готовы принять участие в любых карательных действиях. Кроме того Королевский флот может также развернуть ударную подводную лодку, вооруженную крылатыми ракетами Томагавк. “Может это произойти сегодня вечером, если премьер-министр решит? - Да,” сказал источник в Уайтхолле. “У нас есть самолеты на взлетной полосе в Акротири. Мы прорабатываем эти варианты”.



