опубликовано редакцией на Переводике 12.04.18 04:26 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Haaretz.com”, Израиль Россия утверждает, что Сирия сбила израильские ракеты. В прошлом такие заявления исходили от Сирии и рассматривались как попытка минимизировать унизительность ситуации, когда Сирия не могла ответить на ракетный удар. В этот раз об этом объявила Россия. Зачем и почему она это сделала?

Russia Claimed Syria Shot Down Israeli Missiles. Is Assad Revealing New Capabilities? Россия утверждает, что Сирия сбила израильские ракеты. Асад раскрыл свои новые возможности? В прошлом такие заявления исходили от Сирии и рассматривались как попытка минимизировать унизительность таких ударов. В этот раз об этом объявила Россия. Yaniv Kubovich Apr 10, 2018

ЗРПК Панцирь-С1: радар раннего обнаружения ФАР, спаренный зенитный автомат калибром 30 мм, 12 управляемых ракет земля-воздух. Виталий Кузьмин, Википедия В необычном заявлении сделанном в понедельник утром после удара с воздуха по авиабазе T-4 под Хомсом, Сирия, российское Министерство обороны сообщило, что нападение на авиабазу было совершено Израилем. В заявлении также говорилось, что атака была проведена двумя израильскими истребителями из ливанского воздушного пространства и что сирийские ПВО перехватили от пяти до восьми ракет. Израиль не делал никаких официальных заявлений по этому вопросу, и остается неясным, соответствует ли действительности заявление российского Министерства обороны о том, что пять ракет были перехвачены, но если российское сообщение верно и ракеты, выпущенные по авиабазе были сбиты, то как говорят - это ситуация, когда Израиль должен вести себя по-другому. Все эти годы до настоящего момента, Сирия быстро сообщала, что смогла сбить ракеты выпущенные по объектам находящимся на её территории, были ли эти ракеты приписаны иностранными СМИ Израилю или это США нанесли удар по Сирии Томагавками. Эти сообщения не считались надежными и обычно рассматривались как попытка Сирии, минимизировать унижение от неспособности ответить на удары. Сирийские сообщения публиковались, главным образом, для внутреннего употребления и, в гораздо меньшей степени, - для стран, выполнявших такие удары, которые и так очень хорошо знали, поразили ли их ракеты свои цели и не ждали подтверждения из Сирии. На этот раз заявление прозвучало из российского Министерства обороны, делая его необычным, отличным от заявлений прошлых лет. Из заявления неясно, основано ли оно на информации сирийцев или собственной информации русских, которые обычно хорошо знают что происходит в регионе. По словам бывшего старшего офицера ВВС Израиля, ракеты сбить не трудно. Некоторые крылатые ракеты, включая те, которые, согласно иностранным источникам, использует Израиль, тяжелые, относительно медленные и могут быть достаточно легко обнаружены радаром.

Российский ЗРК С-400 на военном параде в Волгограде February 2, 2018\ TATYANA MAKEYEVA/ REUTERS Другой бывший старший офицер ВВС заявил, что сомневается, что сирийская армия могла перехватить такой высокий процент ракет — пять из восьми , если у них не было помощи русских посредством например современного ЗРК С-400 или других систем. “Я не думаю, что русские предоставили бы сирийцам действующий воздушный зонтик против ракет”, сказал Тал Инбар, международный эксперт по авиакосмическим и ракетным технологиям. “Я сомневаюсь, что эта информация надежна. Если бы они были в состоянии сбить ракеты, они показали бы доказательства, а мы до сих пор не видели ни одного”. У сирийцев есть интегрированная зенитно-пушечная система “Панцирь” (ракеты класса "земля-воздух" и зенитные пушки), которая, по словам бывшего офицера ВВС, способна перехватывать ракеты. Однако, сказал офицер, процент успеха, сообщенного в понедельник российским Министерством обороны, кажется слишком высоким. Он выразил сомнения относительно достоверности сообщения и утверждал, что, если процент поражения целей верен, то это большая неудача со стороны тех кто наносил удар.



Американская «разведка боем» в Сирии провалилась 11.04.2018

Источник изображения: Twitter Мир в ожидании того, что в ближайшие сутки произойдет в Сирии. Случится может что угодно, а между тем, первая победа в этой схватке уже досталась российским системами ПВО. Рассказ об этой схватке начну издалека: «В восточной части Средиземного моря, в Персидском заливе и Красном море созданы ударные группировки морских носителей крылатых ракет». Если вы подумали, что это сегодняшнее или вчерашнее сообщение, то вы ошибаетесь. Это заявление начальника Главного оперативного управления Генштаба РФ генерал-полковника Сергея Рудского от 17 марта 2018 года. В том же сообщении почти месячной давности российский генерал говорит о переброске в район Восточной Гуты компонентов для производства химического боеприпаса на основе хлора. Как видим, американцы готовились долго и заранее знали, что в Сирии в марте-апреле 2018 года произойдет нечто такое, что потребует наличия значительного числа американских кораблей с «Томагавками» на борту. Уже тогда, то есть в середине марта системы ПРО Дамаска и важных военных объектов были усилены и находились с того момента в состоянии повышенной боевой готовности. Кстати, во многом благодаря именно этому удар, нанесенный израильскими самолетами 9 апреля 2018 года, был успешно отражен. Пять из восьми ракет были сбиты российскими системами ПВО. «Восемь управляемых ракет выпустили два самолета F-15 ВВС Израиля с территории Ливана. Пять ракет сбили сирийские ПВО, три ракеты достигли западной части аэродрома Тифор», - пресс-служба МО России. Вероятнее всего, «Панцирями». Кстати в связи с этим ударом у меня возникают несколько интересных мыслей. И мысль первая о том, зачем Израилю это было нужно. Вопрос отнюдь не праздный в условиях нынешних попыток Тель-Авива найти себя, как в американском, так и российском плане поствоенного устройства. Для Израиля это вопрос жизни и смерти, а потому тут не может быть никаких сантиментов. И наносить удар по базе, где наверняка есть российские военные, это очень большой риск, на который Тель-Авив сам по себе не пойдет. А вот если ему дадут гарантии, тогда… все может быть. И еще, для Израиля очень важно, чтобы при этом гарантировано не пострадали российские военные (мало ли что, гарантии США сегодня не очень котируются в мире). И на эту мысль меня наводит район падения трех достигших целей ракет. Они попали туда, где не было русских. То есть большая часть ракет были нейтрализованы системами ПВО авиабазы. Не знать о «Панцирях» на авиабазе израильская и американская разведки не могли. Они в радиоэфире при работе «светятся» как новогодняя елка, причем со вполне узнаваемым почерком. Собственно, именно поэтому и была проведена пробная атака в этом месте. То есть именно с целью выяснить реальную боеготовность российских систем ПВО. Кстати, об израильских ракетах. Они тоже очень даже не простые. Атака 2 самолетами 8 ракетами, дает нам 4 ракеты на борт. Причем, запущены они были за 100 с лишним километров от цели. А на вооружении ВВС Израиля есть только один вид ракет, удовлетворяющий всем вышеперечисленным требованиям, SkySniper. Это очень интересная высокоточная ракета класса «воздух-поверхность» израильской разработки, имеющая дальность пуска до 250 км и маршевую скорость полета до 3,5М. И летит она по аэро-баллистической траектории. То есть после пуска она уходит ввысь и разгоняется до максимальной скорости, а затем маневрируя рулями, на спуске поражает цель. Это само по себе очень сложная цель для любой системы ПВО, а потому израильтянами SkySniper в начале 2016 года был заявлен как «неуязвимый». Как видим, не такая уж он оказался и неуязвимый. Пять из восьми ракет были сбиты. При этом американские «Томагавки» для «Панцирей» будут гораздо более удобной мишенью благодаря своей дозвуковой скорости. И даже низкий профиль полета их при этом не спасет. А раз так, а иначе и быть не может, для американцев сегодня вопрос атаки Сирии при помощи «Томагавков» (а других вариантов у них нет) может превратиться вместо демонстрации мощи, в демонстрацию немощи. Думаю, именно поэтому президент США Дональд Трамп и отложил быструю акцию «возмездия» по горячим следам, о чем он сегодня и сообщил журналистам The Wall Street Journal. То есть план такой был, но его отменили. А почему от него отказались, президент США рассказать «забыл». А между тем, уверен, что главной причиной отказа американцев от этой атаки была неудачная «разведка боем», проведенная при помощи израильских ВВС. Итак, первый раунд воздушной схватки над Сирией, оказался за российскими системами ПВО. Тем не менее, угроза массированного удара «Томагавками» очень высока. Не ответить американцы не могут, чтобы не потерять лицо. А в условиях текущей обстановки, им надо либо атаковать не прикрытые, то есть второстепенные объекты, либо при помощи массированного удара пытаться прорваться при помощи численности. Или … отступить с позором.

Какой вариант развития событий они выберут? Поглядим. Автор: polit.info



