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опубликовано редакцией на Переводике 12.04.18 06:07
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

В Восточной Гуте Сирийская армия задержала большую группу британских военных


TEHRAN (FNA)-По  сообщениям СМИ, появившимся в среду,  в пригороде Дамаска Восточной Гуте, сирийская армия взяла в плен большую группу  британских военных. В сообщениях говориться, что британцы были инфильтрованы в  регион в прошлом месяце, в ходе американской операции по нападению, в кооперации  с террористами и силами НАТО, на Дамаск. Операция потерпела неудачу.

Корреспондент  арабоязычного новостного  канала al-Mayadeen в Москве сообщил, что во время  боевых действий в Восточной Гуте, было захвачено много британских  военных.

В  опубликованных  в прошлом месяце  сообщениях говорилось о том,  что иностранные вооруженные силы были развернуты в Восточной Гуте  с тем, чтобы начать, в кооперации с США, наземное наступление на  Дамаск.

США и Израиль,  в сотрудничестве с НАТО и Иорданией,  планировали предпринять ряд нападений на  Дамаск с разных сторон, но операция провалилась   после того как сирийская армия, стремительно продвинувшись  в Восточной Гуте, одержала главные победы.

Информированные источники сообщили, что США и Израиль намеревались поддержать террористов в Восточной Гуте ударами с воздуха таким  образом, чтобы те могли захватить большие районы Дамаска, и заложить основу для падения сирийского правительства.

"После того, как  замысел был раскрыт, сирийско-российские военачальники начали операции в Восточной Гуте, чтобы отразить  нападение" сказали источники.

После  провала  операции в марте, США и Турция постарались  спасти иностранных военных, пойманных в ловушку в Восточной Гуте  и вывезти их в Идлиб, так как они столкнулись с быстрым продвижением  сирийской армии в регионе.

После расширения наступления  сирийской армии в Восточной Гуте и неудачи  американо-израильского замысла провести эффективное нападение  на Дамаск, американский командный центр поторопился эвакуировать  союзных им боевиков и агентов Израиля, Иордании и НАТО из региона.

Информированные источники тогда  сообщили что, хотя турецкие чиновники  и заявляли, что они были готовы помочь эвакуации террористов  Фронта ан-Нусра (Tahrir al-Sham Hay'at или Освободительный Совет Леванта) из Восточной Гуты в Идлиб, это, кажется  было только прикрытием, в действительности, они хотели спасти своих спецназовцев и иностранных военных, которые  находились в рядах аффилированной с Аль-Каидой группировки Ан-Нусра в Сирии.

"Поэтому США приказали, чтобы  Jeish al-Islam, Faylaq al-Rahman  и другие террористические группы позволили эвакуацию гражданских лиц  из Восточной Гуты в контролируемые армией регионы в попытке обеспечить  возможность этим иностранным агентам скрытно покинуть Гуту и позволить турецкой разведслужбе  переправить их в указанные регионы в аль-Танфе и Северную Сирию, которые находятся под контролем американских войск", сказали они.

Одновременно  с этим, американское  оперативное командование на  базе аль-Танф, приказало вышеупомянутым   союзным им силам закончить все операций  против террористов, после поражения вышеупомянутых   террористических группировок в Восточной Гуте и падения  городов аль-Нашабиеха и аль-Мохаммадиеха в первые дни наступлений сирийской армии в Восточной Гуте.

Также американское  Центральное командование (CENTCOM) призвало  к выводу союзных сил из Восточной Гуты в города   Arabayn, Zamalka и Douma прежде, чем разделить Гуту на три района  чтобы иметь основание для их вывода из региона Гуты.

Ополченцы,  союзные американским войскам  в Восточной Сирии, показали в марте, что США запланировали организовать нападение в различных районах  далее на Восток , между провинциями Хомс и Deir Ezzur.



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теги: Сирия  
   
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