В Восточной Гуте Сирийская армия задержала большую группу британских военных





TEHRAN (FNA)-По сообщениям СМИ, появившимся в среду, в пригороде Дамаска Восточной Гуте, сирийская армия взяла в плен большую группу британских военных. В сообщениях говориться, что британцы были инфильтрованы в регион в прошлом месяце, в ходе американской операции по нападению, в кооперации с террористами и силами НАТО, на Дамаск. Операция потерпела неудачу.

Корреспондент арабоязычного новостного канала al-Mayadeen в Москве сообщил, что во время боевых действий в Восточной Гуте, было захвачено много британских военных.

В опубликованных в прошлом месяце сообщениях говорилось о том, что иностранные вооруженные силы были развернуты в Восточной Гуте с тем, чтобы начать, в кооперации с США, наземное наступление на Дамаск.

США и Израиль, в сотрудничестве с НАТО и Иорданией, планировали предпринять ряд нападений на Дамаск с разных сторон, но операция провалилась после того как сирийская армия, стремительно продвинувшись в Восточной Гуте, одержала главные победы.

Информированные источники сообщили, что США и Израиль намеревались поддержать террористов в Восточной Гуте ударами с воздуха таким образом, чтобы те могли захватить большие районы Дамаска, и заложить основу для падения сирийского правительства.

"После того, как замысел был раскрыт, сирийско-российские военачальники начали операции в Восточной Гуте, чтобы отразить нападение" сказали источники.

После провала операции в марте, США и Турция постарались спасти иностранных военных, пойманных в ловушку в Восточной Гуте и вывезти их в Идлиб, так как они столкнулись с быстрым продвижением сирийской армии в регионе.

После расширения наступления сирийской армии в Восточной Гуте и неудачи американо-израильского замысла провести эффективное нападение на Дамаск, американский командный центр поторопился эвакуировать союзных им боевиков и агентов Израиля, Иордании и НАТО из региона.

Информированные источники тогда сообщили что, хотя турецкие чиновники и заявляли, что они были готовы помочь эвакуации террористов Фронта ан-Нусра (Tahrir al-Sham Hay'at или Освободительный Совет Леванта) из Восточной Гуты в Идлиб, это, кажется было только прикрытием, в действительности, они хотели спасти своих спецназовцев и иностранных военных, которые находились в рядах аффилированной с Аль-Каидой группировки Ан-Нусра в Сирии.

"Поэтому США приказали, чтобы Jeish al-Islam, Faylaq al-Rahman и другие террористические группы позволили эвакуацию гражданских лиц из Восточной Гуты в контролируемые армией регионы в попытке обеспечить возможность этим иностранным агентам скрытно покинуть Гуту и позволить турецкой разведслужбе переправить их в указанные регионы в аль-Танфе и Северную Сирию, которые находятся под контролем американских войск", сказали они.

Одновременно с этим, американское оперативное командование на базе аль-Танф, приказало вышеупомянутым союзным им силам закончить все операций против террористов, после поражения вышеупомянутых террористических группировок в Восточной Гуте и падения городов аль-Нашабиеха и аль-Мохаммадиеха в первые дни наступлений сирийской армии в Восточной Гуте.

Также американское Центральное командование (CENTCOM) призвало к выводу союзных сил из Восточной Гуты в города Arabayn, Zamalka и Douma прежде, чем разделить Гуту на три района чтобы иметь основание для их вывода из региона Гуты.

Ополченцы, союзные американским войскам в Восточной Сирии, показали в марте, что США запланировали организовать нападение в различных районах далее на Восток , между провинциями Хомс и Deir Ezzur.

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