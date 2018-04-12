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Крымские оккупанты привели флот в Севастополе в боевую готовность


Аня Мартинюк 11 апреля 2018
Крымские оккупанты насторожились по поводу прибытия к сирийским берегам американского флота. Так, ЧФ РФ, который базируется в оккупированном Севастополе, перевели в боевую готовность.

Новость сообщает «Крымский канал», передает «Пресса Украины».

Сегодня утром, 11 апреля, по данным «Крымского канала» Черноморский флот России, который незаконно находится на украинских территориях, привели в боевую готовность. Как отмечается, в штабе оккупационного флота собрали все командование.

«Идет экстренный селектор с Минобороны. Говорят, ЧФ переведен в боевую готовность еще с середины марта. Официально в Средиземном море у берегов Сирии уже стоят корабль «Пытливый» с «Смерч-2», «Адмирал Эссен» и «Адмирал Григорович» с «Калибр» на борту. А также большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Орск» и «Минск», - отмечают СМИ.

Также стало известно, что российская сторона готова отправить к сирийским берегам фрегат «Адмирал Макаров» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту. По неофициальным данным, фрегат сейчас находится в Балтийске.

Стоит отметить, что США отправили к берегам Сирии боевой флот с авианосцем Harry S. Truman. Таким образом Штаты отреагировали на последнюю химатаку в сирийском городе Дума, в результате которой погибли десятки людей. По словам Дональда Трампа, Иран и Россия дорого заплатят за поддержку режима сирийского президента Башара Асада.


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теги: Крым  
   
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