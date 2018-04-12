Нынешний удар по Асаду значительно превзойдет масштабы прежнего: США задействуют авиацию

Нынешняя военная операция против режима Башара Асада, которого обвинили в новом применении химического оружия, будет более масштабной по сравнению с прошлогодней, пишет газета New York Times, напоминая, что в апреле 2017 года два американских эсминца атаковали аэродром в Хан-Шейхуне 59-ю управляемыми корабельными снарядами.

Пара военно-морских кораблей в восточном Средиземном море имеет возможность повторить такой же ракетный шквал, однако представители Белого дома и национальной безопасности считают, что на этот раз ответ должен быть более сильным. В противном случае, говорится в статье, действия сирийских военных пресечь не удастся.

В связи с этим предполагается, что на этот раз ударов и пораженных целей может быть больше. Добавим, что об этом свидетельствует то, что на этот раз в регионе присутствует или будет присутствовать больше кораблей: достаточно сказать, что накануне из американского порта вышла ударная группа ВМС, состоящая из примерно 10 кораблей во главе с авианосцем.

Со своей стороны газета Los Angeles Times сообщает о готовности использовать авиацию для удара по войскам Асада. Указывается, однако, что в Пентагоне опасаются случайно задеть российских военнослужащих, поскольку это может привести к разрастанию конфликта в глобальный конфликт между державами.

Если Трамп пойдет на расширенную военную операцию, то руководство Пентагона, "по всей видимости", потребует уничтожить сирийские средства ПВО, в числе которых — современные С-400 российского производства"», — говорится в материале.

Во избежание конфронтации Белый дом хотел бы предупредить россиян о целях, по которым будет нанесен удар. Однако в Пентагоне опасаются, что в этом случае Москва немедленно предупредит о времени и месте атак своих сирийских союзников, что позволит сирийцам нанести удар по американским платформам, собирающимся атаковать силы официального Дамаска.

Впрочем, Трамп в любом случае не настроен на усугубление участия американских войск в этом конфликте, отмечает NYT. По данным издания, главным препятствием на пути к тому, чтобы подключить к этой военной кампании в том числе американскую авиацию, является тот факт, что официальный Дамаск пользуется поддержкой Москвы и Тегерана.

"Имея серьезную поддержку со стороны российской авиации и иранских сухопутных войск, Сирия находится в иной лиге, нежели противники Соединенных Штатов. В отличие от "Исламского государства" в различных регионах, Ближнего Востока, талибов в Афганистане или "Шабаба" в Сомали, сирийское правительство располагает обширной сетью противовоздушных и ракетных систем, способных сбивать иностранные самолеты", — говорится в статье.

Отмечается, что отправка бомбардировщиков и истребителей США и Франции для удара по сирийским аэродромам и другим объектам может привести к эскалации конфликта в случае, если самолет будет сбит.

"Именно поэтому Пентагон выбирает прошлогодний вариант, когда два эсминца ВМС запустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по аэродрому Аль-Шайрат, который, как полагали, использовался для вылетов с целью совершения химических атак", — пишет издание.

Хотя администрация Трампа тогда утверждала, что бомбардировки заставят Асада изменить поведение, в конечном счете, как теперь выясняется, это не помешало сирийскому правительству снова и снова задействовать химическое оружие против собственного народа. Причиной тому стал ограниченный характер военной акции со стороны США, говорится в материале.

Мишель Флорной, занимавшая в президентство Барака Обамы пост замминистра обороны, предположила, что Трамп явно не склонен проводить долговременные операции. "По всей видимости, они проведут либо более крупную разовую бомбардировку, либо серию небольших ударов", — предположила она, добавив, что "постоянное давление на Асада призвано заставить его отказаться от использования химоружия".

Аналогичной позиции придерживается Дэвид Гордон, занимавший должность директора по политическому планированию в Госдепе при президенте Джордже Буше. По его словам, Трамп проведет ограниченную, хотя и более жесткую — по сравнению с прошлогодней — операцию против режима Асада. По его словам, Трампу "следует сделать больше, чем в прошлый раз".

"И я полагаю, что он так и поступит. Однако думаю, что это снова будет один залп, возможно — два или что-то в этом роде, но вряд ли речь пойдет о продолжительном ответе", — цитирует его NYT.

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