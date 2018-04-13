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дата публикации 13.04.18 04:37
скаут: Игорь Львович;
   
 

ВКС России могут восстановить базирование в иранском Хамадане


Фото: AP

По данным некоторых иранских источников, Минобороны России обратилось к Тегерану с просьбой разрешить использование авиабазы ВВС Ирана «Хамадан», расположенной в западной части страны.

Предполагается, что на авиабазе «Хамадан» могут быть размещены дальние Ту-22 или стратегические Ту-95 бомбардировщики ВКС РФ, а также используемые для дозаправки в воздухе самолеты Ил-78.

Ранее российские ВКС уже использовали «Хамадан» для нанесения ударов по террористической группировке ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ, запрещена в России) в Сирии (в августе 2016 года).

Подтверждения данных сообщений из Минобороны РФ не поступало. Между тем, источники отмечают, что ВВС Ирана могут отказаться предоставить ВКС РФ «Хамадан», однако могут предложить базу «Омидие», расположеннную в юго-западной провинции Хузестан.

Сегодня также появились сообщения о том, что в обмен на размещение российской авиационной группировки на авиабазе в иранском Хамадане Тегеран якобы попросил Москву предоставить ему средства ПВО в виде ЗРПК «Панцирь» и ЗРК С-400 «Триумф».



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теги: Иран  
   
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