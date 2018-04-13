Пекин за год получил 5000 наводок на шпионов

Пекинские органы общественной безопасности за год получили от граждан 5000 наводок на шпионов. Многие из сообщений о шпионской деятельности, действительно, помогли задержать иностранных агентов, сообщает столичная пресса, не уточняя, сколько “джеймсов бондов” отловлено за отчетный период.



Одну из эффективных наводок предоставил простой пекинский таксист, который сообщил о подозрительных иностранцах по горячей линии 12339. «Непонятных пассажиров» задержали – расследование показало, что те, действительно занимались шпионской деятельностью и вели наблюдение за военными объектами.







Жители столицы начали более активно рапортовать о своих подозрениях на шпионаж после того, как в апреле минувшего года их «заинтересовали рублем». Год назад в силу вступили новые правила по вознаграждению граждан за информацию о шпионской деятельности. Документ предполагает вознаграждение до 500 тыс. юаней ($72,5 тыс.) за предоставление ценной информации о зарубежных резидентах, которые непосредственно занимаются, либо ведут организацию и финансирование шпионской деятельности, включая соблазнение и подкуп госслужащих.







В документе отмечается, что с углублением политики реформ и открытости «зарубежная разведка и другие враждебные силы получили больше возможностей для внедрения и ведения шпионской и подрывной деятельности».