Сирия готова к войне с Евросоюзом и США

Она отметила, что Дамаск и его главный союзник, Москва, подготовились к дальнейшей агрессии еще после авиаудара, который, по ее словам, израильские ВВС нанесли по авиабазе "Тияс" в предместье Хомса в воскресенье. Отметим, что Израиль не брал на себя ответственность за авианалет.



Шаабан обвинила Запад в начале "психологической войны" после поражения повстанцев в Восточной Гуте. При этом она отдельно выделила Францию и Великобританию, которые, как она считает, подталкивают Европейский союз к войне с Сирией, а также Турцию, которую назвала "партнера по кровопролитию сирийцев".



"Мы не боимся войны и будем готовы к ней, если она начнется. Мы консультируемся с нашими союзниками и не позволим событиям развиваться так, как того желает Вашингтон. Правила участия изменились в пользу Дамаска", - сказала советница Асада в эфире Al-Mayadeen.





Она пояснила, что это за "союзники": Сирия, Иран, Россия и ливанская группировка "Хизбалла".