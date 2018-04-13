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дата публикации 13.04.18 05:03
скаут: Игорь Львович;
   
 

Сирия готова к войне с Евросоюзом и США


Сирийское правительство и его союзники проводят консультации по поводу угроз военного развития событий со стороны США и уже имеют несколько вариантов ответа, заявила в интервью ливанскому каналу Al-Mayadeen советница сирийского президента Бутаина Шаабан.  
Она отметила, что Дамаск и его главный союзник, Москва, подготовились к дальнейшей агрессии еще после авиаудара, который, по ее словам, израильские ВВС нанесли по авиабазе "Тияс" в предместье Хомса в воскресенье. Отметим, что Израиль не брал на себя ответственность за авианалет. 

Шаабан обвинила Запад в начале "психологической войны" после поражения повстанцев в Восточной Гуте. При этом она отдельно выделила Францию и Великобританию, которые, как она считает, подталкивают Европейский союз к войне с Сирией, а также Турцию, которую назвала "партнера по кровопролитию сирийцев". 

"Мы не боимся войны и будем готовы к ней, если она начнется. Мы консультируемся с нашими союзниками и не позволим событиям развиваться так, как того желает Вашингтон. Правила участия изменились в пользу Дамаска", - сказала советница Асада в эфире Al-Mayadeen. 

Она пояснила, что это за "союзники": Сирия, Иран, Россия и ливанская группировка "Хизбалла". 
По словам Бутаины Шаабан, Израиль заинтересован в продолжении гражданской войны в Сирии, однако победа сирийского правительства над повстанцами изменит регион и мир, после чего Израиль окажется "самым большим проигравшим". 

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теги: Сирия  
   
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