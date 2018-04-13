Бойцы группы Вагнер эвакуированы в Наджаф

Аналитический центр Nors сообщает о том, что большая часть российских наемников из ЧВК Вагнер покинула утром 12 августа Сирию.

Бойцы Вагнера были погружены в самолет Airbus в международном аэропорту Дамаска и вывезены в город Наджаф в Ираке.

Самолет Airbus YK-BAE Airbus A320 зарегистрирован на авиакомпанию Cham Wings, базирующуся в Дамаске.

Предположительно, масштабная эвакуация иранцев, про-иранских милиций, “Хизбаллы2 и российских наемников происходит с негласного одобрения российского командования, готовящегося к возможному американскому удару по Сирии.