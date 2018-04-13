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опубликовано редакцией на Переводике 13.04.18 10:25
скаут: KaRiSha;
 
 

Эпатаж во имя прибыли: зачем Павел Дуров блокирует Telegram в России

Накануне спор вокруг мессенджера Telegram зашел в тупик. Вчера состоялся суд по иску Роскомнадзора о блокировке приложения, однако владелец и разработчик популярного в России мессенджера Павел Дуров запретил своим адвокатам в нем участвовать.


Напомним, суть судебного процесса заключается в том, что Дуров отказался предоставить РКН ключи для дешифрования сообщений. Этого требует новый закон, запрещающий работу анонимных мессенджеров в России. Передача ключей для дешифрования нужна для обеспечения безопасности и не коснется свободы информации в Сети.


Тем не менее, Павел Дуров сознательно идет на обострение конфликта в этом затянувшемся почти на год споре с Роскомнадзором. Такое поведение владельца Telegram нельзя назвать конструктивным, считает политолог и политтехнолог Наталия Елисеева, тем не менее, оно имеет чисто рациональные причины.


Саботируя требования РКН и судебный процесс в России, Павел Дуров набивает себе цену. Ведь от этого протеста поднимается как его личный рейтинг, так и стоимость акций Telegram, а количество пользователей мессенджера только увеличивается.


Однако у этого эпатажа есть и другая сторона, которая может разочаровать 15-миллионную армию поклонников «Телеграма» в России. По мнению эксперта, Павел Дуров пытается увеличить стоимость всего проекта, однако на российский рынок ему глубоко наплевать. В конце концов, он «составляет далеко не самый большой процент» в бизнесе Дурова.


Поэтому, скорее всего, Павел Дуров не пойдет на компромисс, и популярный мессенджер все-таки будет заблокирован. К сожалению, в ситуации игнорирования российских законов другого исхода нет. Закон равен для всех, а когда на повестке стоят вопросы общественной безопасности, никакая дискуссия о свободе информации не может её заменить.

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теги: Россия, Информационная безопасность  
   
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