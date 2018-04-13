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опубликовано редакцией на Переводике 13.04.18 15:03
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Курдистан вместо Халифата: сирийские курды пошли на сговор с ИГИЛ

После поражения «Исламского государства»* в Сирии на авансцену борьбы с Дамаском вышла новая сила – курды. При мощной военной поддержке США три небольших курдских кантона на северо-востоке САР разрослись на огромную территорию нескольких провинций, достигнув среднего течения Евфрата. Сегодня Сирийский Курдистан занимает почти треть страны, где курды чувствуют себя полноценными хозяевами.


В новых владениях курдские администрации устанавливают свои собственные правила жизни, притесняя местное население – арабов и ассирийцев. Больше всего местных жителей возмущает запрет на изучение родных языков в школе и агрессивное навязывание курдской культуры. За непослушание курды проводят репрессии, вводя огромные штрафы и разгоняя мирные демонстрации.


В качестве обоснования прав на новые территории называется заслуга в борьбе с ИГ. Однако оказалось, что это очередной миф, выпестованный западной пропагандой для раздела Сирии. В интервью ФАН многие сирийцы подтвердили, что, вместо налаживания связей с Дамаском, курдские вооруженные формирования ведут переговоры с боевиками «Исламского государства».


Более того, многие источники свидетельствуют о том, что подконтрольная курдам территория разрослась до гигантских масштабов благодаря тому, что боевики ИГ добровольно передавали им захваченные населенные пункты. В частности, достоверно известно, что именно в результате такого размена «Сирийские демократические силы» (СДС) получили контроль над нефтяными месторождениями Заефратья.


Особую роль в курдизации восточной Сирии сыграли Соединенные Штаты. В Сирии это понимают даже простые люди. Например, собеседница «Федерального агентства новостей» по имени Хидайя назвала «спектаклем» захват территорий у ИГИЛ и их последующую передачу под контроль американцам. Сегодня курды противостоят в Заефратье сирийской армии, не давая Дамаску вернуть провинцию Дейр-эз-Зор. Накануне курдские отряды СДС разместили новые бронемашины у линии разграничения с войсками САР за Евфратом.


Показательно, что преступное коллаборанство курдов было замаскировано в западных СМИ мифом о героизме в борьбе с «исчадьями ада» из «халифата». Курдские бойцы на страницах таблоидов стали символом мужества и самопожертвования в борьбе с этим мировым злом. Однако, в действительности, имела место циничная постановка под эгидой США, результатом которой стал Сирийский Курдистан, построенный на крови убитых террористами сирийцев.

 

*«Исламское государство» (ИГ) – террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ

 

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теги: Сирия  
   
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