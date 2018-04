архив



опубликовано редакцией на Переводике 14.04.18 06:08 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Report: Russian Military Jamming U.S. Drones Over Syria" США - 10 апреля 2018 г. Российские военные активно “подавляют” американские беспилотники над Сирией

US ARMY

US ARMY BY: Jack Heretik April 10, 2018 Согласно новым сообщениям, российские военные “подавляют” американские беспилотники, действующие в Сирии, создавая проблемы для проведения американских операций. Четыре американских чиновника сказали NBC News, что русские начали “подавлять” работу малых американских беспилотников несколько недель назад, после многочисленных атак на гражданских лиц с применением химического оружия, совершенных, по предположениям, сирийским правительством в контролируемой мятежниками восточной Гуте Сирии. Россия, которая поддерживает режим сирийского президента Башара аль-Асада, была обеспокоена тем, что в ответ на эти атаки, США предпримут военные силовые действия и поэтому начала “подавлять” системы GPS беспилотников, действующих в регионе. “Подавление” включает в себя блокирование или изменение сигнала получаемого приемником беспилотника от спутника GPS. Беспилотники играют жизненно важную роль в сборе информации в пострадавшей от войны Сирии, где зачастую очень трудно получить достоверную информацию о происходящем на земле. Представитель Пентагона Эрик Пэхон сказал NBC News, что у американских войск есть средства защитить свои беспилотники "Американские войска принимают соответствующие контрмеры и меры защиты, чтобы обеспечить безопасность наших пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, наших сил и тех операций, которые они проводят" сказал он. В своем заявлении, ставшим реакцией на сообщения, что русские “подавляют” американские беспилотники, сенатор-республиканец Бен Зассе (Небраска) обрушился на Россию: "Было бы безумием думать, что Россия - это что-то иное чем враг" сказал он. "Американцы хотят уничтожить ИГИЛ и предотвратить превращение атак с применением химического оружия на невинных людей в обыденное явление — Россия же хочет подрывать наши интересы на каждом шагу". "[Президент России Владимир], Путин уже ведет теневую войну с Соединенными Штатами, а слишком многие из американских политиков потеряли бдительность" продолжил Зассе. Если сигналы GPS подавлены, то это может привести к большим проблемам, включая гибель беспилотника. Чиновники сказали NBC, что РЭБ-оборудование, используемое Россией, весьма совершенное, оно способно влиять даже на шифрованные каналы связи. В Министерстве обороны не смогли сказать, привело ли “подавление” к гибели беспилотников, но один чиновник подтвердил NBC News, что такие действия оказывают "негативное воздействие на военные операции США в Сирии". До сих пор только один малоразмерный разведывательный беспилотник подвергся подавлению, а не более крупные Predator’ы и Reaper’ы, которые могут быть вооружены и часто оперируют в боевой обстановке.

