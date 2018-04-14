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опубликовано редакцией на Переводике 14.04.18 06:08
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Российские военные активно “подавляют” американские беспилотники над Сирией

                
                US ARMY

BY: Jack Heretik   April 10, 2018

Согласно новым сообщениям, российские военные “подавляют”  американские беспилотники, действующие в Сирии, создавая проблемы для проведения американских операций.

Четыре американских чиновника сказали NBC News, что русские начали  “подавлять” работу малых американских  беспилотников несколько недель назад, после многочисленных атак   на гражданских лиц с применением химического оружия, совершенных, по  предположениям, сирийским правительством в контролируемой мятежниками восточной Гуте Сирии.

Россия, которая поддерживает режим сирийского президента Башара аль-Асада, была обеспокоена  тем, что в ответ на эти атаки, США предпримут военные силовые действия и поэтому начала  “подавлять” системы GPS беспилотников, действующих в регионе.

“Подавление” включает  в себя блокирование или  изменение сигнала получаемого  приемником беспилотника от спутника GPS.

Беспилотники играют жизненно важную роль в сборе информации в пострадавшей от войны Сирии, где  зачастую очень трудно получить достоверную информацию о происходящем на земле.

Представитель Пентагона Эрик Пэхон сказал NBC News, что у американских войск есть средства защитить свои  беспилотники

"Американские войска принимают  соответствующие контрмеры и меры защиты, чтобы обеспечить безопасность наших  пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, наших сил и тех операций, которые они  проводят" сказал он.

В  своем  заявлении, ставшим  реакцией на сообщения, что русские  “подавляют” американские беспилотники, сенатор-республиканец  Бен Зассе (Небраска) обрушился на Россию: "Было бы безумием  думать, что Россия - это что-то иное чем враг" сказал он. "Американцы хотят уничтожить  ИГИЛ и предотвратить превращение атак с применением химического оружия на невинных людей в обыденное  явление — Россия же хочет подрывать наши интересы на каждом шагу".

"[Президент России Владимир], Путин уже ведет теневую войну с Соединенными Штатами,  а слишком многие из американских политиков потеряли бдительность" продолжил Зассе.

Если сигналы GPS подавлены,  то это может привести к большим  проблемам, включая гибель беспилотника. Чиновники сказали  NBC, что РЭБ-оборудование, используемое Россией, весьма совершенное,  оно способно влиять даже на шифрованные каналы связи. В Министерстве обороны не  смогли сказать, привело ли “подавление” к гибели беспилотников, но один чиновник   подтвердил NBC News, что такие действия оказывают "негативное воздействие на военные операции  США в Сирии".

До сих пор только  один малоразмерный  разведывательный беспилотник   подвергся подавлению, а не более крупные Predator’ы  и Reaper’ы, которые могут быть вооружены и часто оперируют  в боевой обстановке.

 

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теги: Сирия  
   
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