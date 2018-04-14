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дата публикации 14.04.18 13:38
скаут: Игорь Львович;
   
 

«Под дых американцам»: России не нужно разрешение на товарные знаки США


В Госдуму внесен законопроект, согласно которому Россия сможет производить товары без разрешения правообладателей в США и в поддерживающих их странах. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству Михаил Емельянов, назвав эти ответные меры в отношении США ударом «под дых американцам».

Как указано в документе, к мерам воздействия на США и поддерживающие их в антироссийских действиях страны предлагается отнести «исчерпание исключительного права на товарные знаки в отношении товаров по перечню, определенному правительством РФ, правообладателями которых являются граждане США и иных иностранных государств, организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств, а также организации, в капитале которых прямо или косвенно, в том числе, через третьих лиц (преобладающее участие более 25% в капитале) участвуют организации, находящиеся под юрисдикцией США и иных иностранных государств», уточняет Интерфакс. Емельянов пояснил изданию: «Мы сможем сами производить ту продукцию, если мы обладаем технологией, без разрешения правообладателя».

«То есть мы бьем под дых американцам, поскольку все успехи и, прежде всего, доминирование англо-саксонского, западного мира обеспечивается именно правом интеллектуальной собственности, и мы наносим удар по этому праву», — сказал депутат.

Как сообщало EADaily, сегодня Госдума предложила ввести санкции в отношении стран, поддерживающих США. Речь идет об ограничении или запрете на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья или продовольствия. А также — алкогольной и табачной продукции, лекарственных средств, прекращении или приостановлении сотрудничества в атомной и ракетно-двигательной отраслях и авиастроении, о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества, а также о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения.

Законопроект о новых санкциях также подразумевает список американских граждан, которым будет запрещен въезд на территорию РФ.


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теги: Россия  
   
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