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дата публикации 14.04.18 14:08
скаут: Игорь Львович;
   
 

В Израиле разочарованы: удар по Сирии укрепил режим Асада и позиции Ирана

Бывший командующий Северным военным округом, генерал Амирам Левин выразил «большое разочарование» масштабами западной атаки по сирийским объектам. Выступая перед аудиторией «Шабат Тарбут» в Беэр-Шеве, Левин заявил, что лучше бы атаки не было вовсе — она «оставляет Израиль в одиночестве перед лицом ситуации».

Обозреватель 10 телеканала Алон Бен Давид разделяет эту оценку. Атака лишь подтверждает, что США не пытаются повлиять на исход гражданской войны в Сирии и оставляют Израиль в одиночестве, — полагает он.

После того, как прояснились масштабы и результаты западной «атаки возмездия», израильские военные и политические обозреватели пришли к выводу, что акция США, Британии и Франции не только не пошатнула, но и укрепила позиции режима Асада и его союзников в Сирии.

В субботу утром власти Сирии организовали в центре Дамаска «победные» демонстрации — сотни сторонников режима вышли на улицы с сирийскими, российскими и иранскими флагами. Государственные телеканалы показали, как «выстоявший» атаку Асад входит утром в совершенно пустое, сияющее чистотой здание президентского дворца.

«Ракеты обрушились на пустые здания, пострадавших практически нет (по официальным сирийским данным, ранены три «мирных жителя» — ред.), запасы химического оружия не уничтожены, самолеты и вертолеты сирийской армии целы», — так подводит итоги операции обозреватель 10 телеканала Хази Симантов. Комментатор полагает, что в итоге Россия и Иран лишь усилят поддержку сирийского режима, так что «Асад получил двойной выигрыш — он не просто пережил атаку Запада, но и получает более широкую военную и политическую поддержку от России и Ирана».

Западная атака не достигла своих декларированных целей, «Асад может вздохнуть с облегчением», — заключает военный обозреватель Ynet Рон Бен Ишай. Ограниченный характер атаки позволяет ему не только сохранить власть, но и продолжать применять химическое оружие. «У Израиля есть основания для беспокойства», — полагает журналист.

Трамп одержал внушительную дипломатическую победу, но на ситуацию в Сирии атака «тройственной коалиции» никак не повлияла, — соглашается обозреватель 2 телеканала Арад Нир.

Бывший глава военно-политического штаба при министерстве обороны, генерал-майор запаса Амос Гилад в интервью «Хадашот 2» также выразил уверенность, что сирийский диктатор сохранил «достаточное количество» химического оружия, чтобы убивать своих граждан и оставаться угрозой для всего мира. «Тот, кто использует химическое оружие против своих граждан, завтра может применить его на Таймс-сквер, в Париже или в Израиле», — заявил Гилад. Ветеран израильских служб безопасности полагает, что сегодняшняя атака может оказать сдерживающее воздействие на Асада, но лишь «на время».

Официальная реакция правительства Израиля появится лишь после окончания субботы. Англоязычное издание Times of Israel публикует анонимное заявление «официального источника в Иерусалиме», который назвал военный ответ Запада на химическую атаку в Думе «уместным и правильным» и тут же подчеркнул вероятность новых ударов по Сирии.

Продолжая «убийственные атаки» и предоставляя базу для таких атак Ирану, Сирия «подвергает опасности свою территорию, вооруженные силы и руководство», — говорится в заявлении.


В иллюстрации использовано фото upyernoz

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теги: Израиль  
   
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