опубликовано редакцией на Переводике 15.04.18 20:16 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Russia’s Humanity and Moral Conscience Are Leading to War" США - 14 апреля 2018 г. Гуманностью и благими намерениями России вымощена дорога в Ад Russia’s Humanity and Moral Conscience Are Leading to War April 14, 2018 | Paul Craig Roberts То что Россия согласилась на симуляцию [Соединенными Штатами] нападения, чтобы Дональд Трамп мог спасти репутацию, говорит о гуманности и нравственном величии российского правительства во главе с Владимиром Путиным. К сожалению для нас всех последствием великодушия России будет отнюдь не “спасибо”, которого заслуживают русские. Россия и Путин не получат никакой благодарности за спасение Трампа от необходимости отступить или от получения сообщений о потопленных боевых кораблях и сбитых бомбардировщиках. Россия полна решимости предотвратить конфликт не потому что Россия боится американских вооруженных сил, а потому что Россия понимает - она имеет дело с правительством психопатов, которые готовы разрушить, полностью или частично, не только семь мусульманских стран, как они это сделали в течение последних 17 лет, но и всё человечество в целом. Поэтому Путин и уклоняется от всех этих организованных конфронтаций и строго придерживается норм международного права и порядка. Результатом, однако, является не то, что мог бы ожидать цивилизованный человек. Результат российской гуманности состоит в том, что она провоцирует ещё больше провокаций со стороны Зла, каким является Запад. Этим утром я навестил друга, у которого был включен телевизор. Я не мог поверить, что Трамп, члены его правительства, и медиа-проститутки так врут американцам и всему миру. Это было потрясающе. Вот заметка Стивена Лендмана об этой лжи: Pentagon Lies About Overnight Aggression on Syria (Пентагон лжет о ночном нападении на Сирию) Только читатели моего веб-сайта и немногие другие люди будут знать, что единственная причина того, что тысячи американских матросов и десятки американских пилотов все еще живы, состоит в том, что Россия пощадила их. И, хотя российское правительство руководствуется только благими намерениями, высокая сознательность России и учет ею интересов других людей ведут мир к Армагеддону. Причина состоит в том, что неоконсерваторы, которые управляют американской внешней политикой, и не собираются прекращать организовать события, за которые они возлагают ответственность на Россию. Чем дольше Россия ждет, прежде чем она наконец займет твердую позицию, тем более изощренными будут провокации. Следующие одна за другой провокации сузят пространство для ответа России до простого выбора - капитуляция или ядерная война. Сирийская провокация была идеальной возможностью для России, чтобы занять твердую позицию. Все военные “козыри” были в руках у России. Россия могла бы легко уничтожить любые боевые корабли и самолеты. Если бы она заранее ясно дала понять последствия этого для всего мира, США отступили бы. Поражение Америки без единого выстрела подорвало бы позиции сумасшедших неоконсерваторов, которые нацелились на мировую гегемонию Америки. После четкого заявления России, что американские силы были бы целиком и полностью уничтожены, американский Объединенный комитет начальников штабов отказался бы от нападения. Пока Россия приспосабливается к агрессивности Вашингтона, эта агрессивность будет только нарастать. Иногда я думаю, что Россия полагается на то, что народы Запада очнутся и осознают опасность конфронтации, которую провоцируют от их имени. На самом деле народы Запада беспомощны. Ни Вашингтон, ни правительства британских и французских вассалов Вашингтона не консультировались с со своими народами или хотя бы их избранными представителями людей о начале военного нападения на другую страну. Этот факт наглядно показывает, что ни США, ни Великобритания или Франция не уважают закон и их собственную предполагаемую демократию и что правительства этих стран не подотчетны своим народам. Британское и французское правительства ответственны перед Вашингтоном, а Вашингтон ответственен перед военно-спецслужбистским конгломератом и Израилем, которые, как показывает история, могут убрать с политической арены любого американского сенатора или конгрессмена. Если бы российское правительство смотрело сегодня американское телевидение, оно поняло бы тщетность уклонения или обхода провокаций Вашингтона. Мало того, что российское правительство увидело бы ложь Вашингтона о большом успехе непримечательного события, оно бы также заметило, что, с одной стороны, была провозглашена большая победа Америки, а, с другой стороны, союзники Джона Болтона среди неоконсерваторов, говорили, что удар был недостаточно силен, чтобы поставить Сирию и Россию на колени. Комбинация победы и ее недостаточности ведет к ещё более худшим провокациям. Следующая провокация будет организована в ситуации, более благоприятной для США, чем для российского оружия. Вашингтон больше не будет рисковать конфронтацией, как он это сделал в Сирии, где он ясно проиграет. Это означает, - что гуманность России и её высокая нравственность приведут к конфронтации, намного более опасной и для России и для всех нас. Как я уже писал сегодня, “Будет ошибкой прийти к заключению, что дипломатия возобладала, и здравый смысл возвратился в Вашингтон. Ничто не может быть более далёким от правды. Проблема не решена. 