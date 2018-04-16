Апофеоз политической карьеры Навального: как оппозиционер потерял и всех сторонников

Печально, наверно, Алексею Навальному осознавать, что его политическая карьера подошла к концу. Рейтинги чуть ли не нулевые, штабы по городам закрываются, на Ютубе просмотры не идут, да и в народе популиста окрестили уже «политическим трупом».

С конца марта по всей России массово стали закрываться штабы в связи с прекращением финансирования. Люди не намерены на благотворительной основе помогать одиозному провокатору, ведь ранее многих из своих сторонников он просто кинул, подставив под статью. В принципе, здесь нового ничего нет – горе-оппозиционер нагло использует людей для личной выгоды. Конечно, терпеть такое уже бывшие сторонники Навального не захотели.

По мнению политолога и журналиста Александра Асафова, закрытие штабов доказывает весьма шаткое положение блогера, и с каждым днем оно все больше усугубляется: «Людей фактически обманули. Их использовали. Конечно, со своих трибун, например на YouTube или с сайта, он будет говорить о бесконечной поддержке, и обращаться к ним, но жизнь идет своим чередом. Мы видим реальный процесс: закрытие «штабов». Поддержки просто нет».

Да и сама предвыборная беготня навальнят и их предводителя была нацелена на достижение личных целей, а никак не на развитие страны: «Очевидно, что была работа над какими-то конкретными проектами, а не для людей. Как они говорили, создание образа светлого будущего. Все это было лишь красивой оберткой», - заявил Асафов.

Также нелестно отзывается о Навальном его бывшая коллега Мария Баронова: «Я поверила в то, что ты говорил в 2011 году и весьма мощно так в это вложила свои усилия… в итоге же, когда ты врешь ( в том числе про меня) в своей политической борьбе за то, чтобы стать драконом, чтобы победить дракона, ты как мудак подставляешься. И да, за твое же вранье тебя ловят за руку часто те, кто так-то России ничего хорошего не желает», - констатировала журналистка.

Своими аморальными действиями недополитик не только сторонников заставил сбежать, но и всей общественности порядком надоел. Это подтверждают как эксперты, так и низкие рейтинги скандального оппозиционера: «Проблема в том, что сам Навальный не стремился к какому-то серьезному политическому будущему. Это человек, который собирался использовать некоторую популярность у небольшой части молодежи в интернете для того, чтобы заработать денег и популярности. Но та забастовка избирателей, к которой блогер пытался агитировать людей — полностью провалилась», - сообщил независимый политический аналитик, главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко.

И вместо того, чтобы просто смириться с поражением, Навальный и дальше пытается заработать политический капитал. Смешно, конечно, наблюдать за его жалкими попытки хайпануть. Митинги Навального заканчиваются полным позором. Вспомнить можно, протест в Волоколамске, посвященный экологической проблеме. Приехать – приехал, а выйти к народу побоялся, ведь как-то не особо радушно приняли одиозного популиста местные жители: «А зачем на радикалы-то нужны здесь? Мы не политический», «Не нужны нам никакие Навальные!».

В общем, пиариться только может Алексей на горячих темах. Катаясь по стране, ищет, где бы еще устроить полит-шоу. Но как бы он не критиковал нынешнюю власть, не пытался судорожно доказать, что результаты прошедших выборов – обман, к сожалению оппозиционера, президентские выборы прошли в соответствии с законодательство и были признаны честными как российскими, так и зарубежными экспертами. А Алексей так и остался жалким и никчемным провокатором.

Такого же мнения придерживается эксперт Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Сергей Простаков: «Навальный из-за своих амбиций не хочет становиться никем, кроме лидера всей российской оппозиции. Сейчас это может привести к его изоляции и окончательному оформлению его сторонников в маленькую структуру вождистского типа с маргинальной идеологией».

Не удержались критики в сторону популиста и Западные СМИ. Так, например, издание Bloomberg назвало Навального «самым большим лузером», и с этим нельзя не согласиться.





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