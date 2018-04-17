Изя, ты сам-то понял что сказал?

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Израиль сказал России, что продажа ЗРК С-300 режиму Асада неприемлема

Nitzan Keidar, 15/04/18





Нетаньяху и Путин. Amos Ben Gershom/GPO

В прошедшие 24 часа, Израиль открытым текстом послал сообщение России, что продажа сирийскому режиму продвинутой зенитно-ракетной системы С-300 означает пересечение “красной линии”.

Источник в политических кругах, рассказавший об этом в разговоре с Arutz Sheva, указал, что сообщение было передано после объявления российского Министерства обороны, что Москва пересматривает вопрос о продаже оружия сирийцам после совместного нападения на Сирию США, Великобритании и Франции в пятницу ночью.

Система С-300 может стать очень серьезной модернизацией ПВО Сирии, которая сейчас базируется, главным образом, на оружии купленном ещё у Советского Союза, так как с тех пор ни одна страна не соглашалась продать режиму Асада продвинутую систему такого типа.

Не ясно, окажет ли израильское сообщение какой-либо эффект на замыслы Владимира Путина и его администрации. В 2016 г. Россия возобновила продажу систем оружия в Иран. Соглашение было подписано в 2007-м, но было заморожено после международных санкций, наложенных на иранцев.

Режим аятолл в Тегеране выразил интерес к покупке системы С-400. Эта более продвинутая система еще ни разу не была продана никакому иностранному государству и остается только в руках российских вооруженных сил.

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