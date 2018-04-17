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опубликовано редакцией на Переводике 17.04.18 04:03
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Изя, ты сам-то понял что сказал?

Израиль сказал России,  что продажа ЗРК С-300 режиму Асада  неприемлема

Nitzan Keidar, 15/04/18


Нетаньяху и Путин.    Amos Ben Gershom/GPO

В  прошедшие  24 часа, Израиль  открытым текстом послал  сообщение России, что продажа  сирийскому режиму продвинутой зенитно-ракетной системы  С-300 означает пересечение “красной линии”.

Источник в политических  кругах, рассказавший об  этом в разговоре с Arutz Sheva, указал, что сообщение было передано после объявления российского Министерства обороны, что Москва  пересматривает вопрос о продаже оружия сирийцам после совместного нападения на Сирию США, Великобритании и Франции в пятницу ночью.

Система  С-300 может стать  очень серьезной модернизацией ПВО Сирии, которая сейчас  базируется, главным образом, на оружии купленном ещё у Советского Союза, так как  с тех пор ни одна страна не соглашалась продать режиму Асада продвинутую систему такого типа.

Не ясно,  окажет ли израильское сообщение  какой-либо эффект на замыслы Владимира  Путина и его администрации. В 2016 г. Россия возобновила продажу систем оружия в Иран. Соглашение было подписано в 2007-м, но было заморожено после международных санкций, наложенных на иранцев.

Режим аятолл в Тегеране выразил интерес к покупке системы С-400. Эта более продвинутая система еще  ни разу не была продана никакому иностранному государству и остается только в руках российских вооруженных сил.



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теги: Израиль  
   
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