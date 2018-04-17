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ЦРУ обиделось...

У ЦРУ есть претензии ко многим популярным фильмам, в том числе и ко «Шпионскому мосту» Спилберга.

Кадр из фильма «Убийца» (2015)


Во внутреннем издании ЦРУ обнаружили отзывы на фильмы, книги и сериалы, пишет TJournal. Похоже, что разведчикам не нравится, как их изображают: ведомство смотрит кино о своей работе, чтобы потом раскритиковать его. Необычные рецензии заметили журналисты Motherboard.

ЦРУ выпускает журнал «Исследования в разведке» (Studies in Intelligence) уже несколько десятилетий. В нём рассказывается об истории, традициях, семантике языка, а также, как и во многих изданиях общей тематики — о фильмах и книгах.

Отзывы на фильмы о ЦРУ зачастую отрицательные. Например, спецслужба крайне негативно отозвалась о картине «Убийца» (Sicario) Дэни Вильнёва, которая рассказывает об агенте ФБР, обнаружившей заговор ЦРУ в Мексике.

Авторы издания Джеймс Барридж (James Burridge) и Джон Кавана (John Kavanagh) в обзоре «Убийцы» написали, что ЦРУ всегда была «лёгкой мишенью» для режиссёров, эксплуатирующих темы коррупции и конспирологии «на высоких постах».

Эта конспирологическая история о том, что «ЦРУ — зло» без неоднозначной морали или нюансов.
из обзора ЦРУ на фильм «Убийца».

При этом, как отметили в Motherboard, отсутствие неоднозначности — странная претензия, ведь это лучшая часть картины, за которую её и полюбили многие зрители. Помимо этого, Барридж и Кавана посчитали слабой концовку картины «даже для сюжета о заговоре». Авторы ЦРУ настолько возненавидели фильм, что вставили в текст оправдание, почему вообще решили написать о ленте.

Мы написали об этом здесь как о полностью выдуманной истории о ЦРУ, которая может заинтересовать читателей. Отложите своё праведное негодование, откиньтесь и наслаждайтесь рецензией.

из обзора ЦРУ на фильм «Убийца»

Также ЦРУ не понравился «Шпионский мост» Стивена Спилберга. Фильм рассказывает об адвокате, который договорился об освобождении американского лётчика Фрэнсиса Пауэрса, попавшего в плен СССР.

[Раньше] никто не смог бы сказать, что режиссёр, известный своим скрупулёзным вниманием к историческим деталям в ранних фильмах…будет переписывать историю просто для драматического эффекта.

из обзора ЦРУ на фильм «Шпионский мост»

Агентство негативно отозвалось о сериале «Берлинская резидентура» — шпионском триллере о работе агентов ЦРУ в современном Берлине, большая часть первого сезона которого посвящена практике пыток в работе разведки.

Утверждение, что вся рабочая сила ЦРУ замешана в использовании пыток, лежит в основе идеологической и художественной предпосылки сериала. Его основная идея коллективной вины неправдоподобна и предосудительна.

из обзора ЦРУ на фильм «Берлинскую резидентуру» 

ЦРУ считает, что в «Берлинской резидентуре» ничего из работы ведомства не показано верно. По словам авторов рецензии, в шоу показана резидентура, в которой руководство ведёт себя «крайне неэтично и даже преступно». Как заметило ЦРУ, в сериале подразделение не отчитывается перед штаб-квартирой, а сотрудников считают «одноразовыми». Авторы ведомства отметили, что это «не та резидентура, с которой большинство агентов когда либо сталкивалось».

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теги: США  
   
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