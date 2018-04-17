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опубликовано редакцией на Переводике 17.04.18 14:49
скаут: KaRiSha;
 
 

Стон и плач по хамону: журналистов «Росбалта» высмеяли за позицию по российской молочке

Как известно, статус СМИ обязывает журналистов изданий публиковать свои материалы в соответствии с фактами, которые имели место, а не собственными фантазиями, а иначе действия сотрудника информационного агентства могут подпасть под статью УК РФ, в частности – 128.1, которая предполагает наказание за распространение заведомо ложных сведений. 
В настоящее время в России осуществляет свою деятельность информационно-аналитическое агентство «Росбалт», которое, кстати говоря, как раз и зарекомендовало себя в качестве сомнительного источника новостей, публикуемых на основании неподтвержденной информации.  

Журналисты издания в своих статьях показывают «неумытую» Россию, а также регулярно пытаются очернить представителей власти. Все это прикрывается желанием «правдиво раскрыть современные российские реалии». 

Например, статья якобы об отсутствии в России производств, которые могут выпускать сложные сыры европейского качества. Журналисты «Росбалта» пишут о том, что единственный вариант – импорт зарубежных продуктов. 
Стоит сказать, что тема с продукцией, ввоз которой на территорию РФ запрещен из-за продовольственного эмбарго, давно себя изжила, впрочем «Росбалт» пытается спекулировать на ней, несмотря на то, что в России с производством сыров дела обстоят благополучно.  

Так, после ввода в 2014 году в отношении РФ экономических ограничений и зеркального ответа Москвы началось прогрессивное развитие собственных мощностей. Если говорить о сыроварении, то за первые четыре месяца 2015 года производство этого продукта в стране выросло на 29,5 % по сравнению с таким же периодом 2014 года. 

Если говорить об актуальной ситуации, то планируется ввод новых цехов по производству выдержанных твердых сыров уже в 2018 году: например, в Томске при производственном кооперативе «Белосток», в Карачаево-Черкесии и в других регионах. Экономические санкции и запрещенные для ввоза продукты, впрочем, не единственная тема, которую мусолят журналисты агентства «Росбалт». Не осталось без внимания участие российских атлетов на Олимпиаде в Южной Корее.
Издание подхватило истерию вокруг истории с допингом и голословно обвинило Россию в поголовном использовании запрещенных препаратов. 

Однако почему-то не говорится о том, что в начале февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах. То есть российские атлеты были оправданы. 

Но и это еще не все. 


В своих пасквилях журналисты, наполненные прозападным духом, называют российский народ служилым, поскольку он якобы никак о себе не заявляет и не отстаивает своих ценностей, делает то, что хочет и требует руководство.
Тут следует обратиться к Федеральному закону от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»: 
П. 4 ч. 1 ст. 1 данного закона относит данную статью к экстремистским высказываниям, ведь на лицо пропаганда неполноценности российских граждан, которая навязывается читателю. Таким образом, информационное агентство «Росбалт» намеренно формирует искаженное и неверное представление о России. На лицо наглая подтасовка фактов в целях манипуляции мнением своей аудитории. Журналисты пытаются очернить представления о России и ее гражданах. Кроме того, в этой истерии корреспонденты даже нарушают закон «О противодействии экстремистской деятельности». Очевидно, все ради того, чтобы поддержать своих западных коллег или получить новый финансовый грант.

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теги: Россия, СМИ  
   
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