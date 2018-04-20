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опубликовано редакцией на Переводике 20.04.18 19:56
скаут: KaRiSha;
 
 

Политический труп Навальный: почему от блогера отказываются сторонники

Павел Сенко, некогда сторонник Алексея Навального, видный деятель его команды, а также программист, накануне в статье для издания Medium поделился с читателями своим разочарованием в блогере. Так, Павел был возмущен поведением Леонида Волкова, главы предвыборного штаба, который на своей странице в Facebook, отозвался об умершем журналисте Максе Бородине, как об алкоголике, который никому не нужен. Кроме того, Волков смело делает выводы, которые ни на чем не основаны, о том, что смерть – самоубийство. После публикации в Facebook, полученной массы негатива в свой адрес Волков решил оправдаться в глазах подписчиков тем, что он просто хочет пролить смерть на трагическую смерть Бородина, но увы, не вышло. 

Впрочем, Сенко не единственный, кто поменял свое отношение к блогеру Навальному. Так, избитый волонтер Александр Туровский обвинил деятеля в бездействии после «погрома» в штабе в ночь на 6 июля 2017 года. В свою очередь, бывший заместитель начальник штаба Виталий Суреканов объявил в феврале текущего года о создании собственной партии, обвинив Навального в обмане своих же сторонников. Одним словом, не зря Алексея Навального называют «политическим трупом». С каждым днем он теряет не только популярность, но людей, некогда бывших сторонниками, а также закрывает по всей стране штабы. А на популистских видео на задворках Youtube тоже далеко не уедешь. Расследования и копания в чужом грязном белье – кого теперь этим заманишь, когда в сети предостаточно качественного контента.


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