«Мы просто знаем»: Госдеп сделал заявление по «химической» атаке в Думе



Выдуманная история про «химическую» атаку в сирийской Думе получила неожиданный поворот. Официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт заявила, что Россия якобы не дает экспертам ОЗХО добраться до места инцидента.

«У нас есть заслуживающая доверие информация, что российские официальные лица работают совместно с сирийским режимом, чтобы отказать этим экспертам в своевременном доступе в Думу. Мы полагаем, что это попытка провести своё подстроенное расследование. Мы думаем, что российские официальные лица вместе с сирийским режимом работают, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия», — сказал Науэрт.

На вопрос, есть ли у американской стороны хоть какие-нибудь доказательства в защиту своих слов, пресс-секретарь ответила отрицательно.

«Мы просто знаем, что они пытаются провести зачистку», — схитрила Науэрт.

Иными словами, американцы вновь голословно обвинили Россию, опираясь на свое традиционное «мы просто знаем, ничего предъявлять не будем». Не удивительно, что на провокационные заявления представителя Госдепа тут же отреагировал российский МИД.

«Это просто какая-то несусветнейшая чушь, неправда, ложь, дальше через запятую все синонимы на этот счёт», — подчеркнула Мария Захарова.

По её словам, российская сторона, напротив, всячески способствовала оперативному и беспрепятственному доступу международных экспертов в Думу.

А если так, то возникает другой вопрос — зачем Госдеп раздувает вокруг Думы такую шумиху?

На самом деле, американцы таким образом готовят себе план для отступления. Ведь, всем более-менее разбирающимся в теме экспертам очевидно, что произошедшее в сирийском городе является ничем иным, как умышленно инсценированной провокацией. На это указывает, в том числе, и отсутствие каких-либо доказательств.

«Я не могу судить о характере этого происшествия, так как там нет доказательств, которые можно обсуждать. Есть сообщения, которые озвучили официальные лица в США, в частности в Пентагоне. Дальше следуют свидетельские показания, данные представителями «Белых касок», чья правдивость в таких делах подвергается большому сомнению», — заявил основатель НКО «Врачи за права человека», профессор Феррада де Ноли.

Таким образом, слова Науэрт стоит воспринимать не иначе, как официальный «слив» Вашингтона в этом деле. Американцам нечего противопоставить независимой экспертизе. Всё, что у них есть сейчас на руках — ложь и худо сшитые фейки, не выдерживающие никакой серьезной критики.

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