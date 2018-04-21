



Собственно, на этом всё, никаких конкретных имён не называлось. Надо сказать, удобная позиция, ведь теперь Лондону легко списать бездоказательность их заявлений на то, что исполнители покинули страну и находятся вне досягаемости британских правоохранителей.





Между тем, российское посольство в Лондоне по-прежнему ожидает ответов по всем спорным вопросам, которых к британской стороне накопилось уже порядка пятидесяти. А пока события в Солсбери напоминают провокацию, целью которой является демонизация России в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Английские правоохранительные органы, ссылаясь на данные прилётов и вылетов в Солсбери, а также камер видеонаблюдения, заявили, что подозреваемые в отравлении Скрипалей уже вернулись в Россию. Власти Великобритании полагают, что это была ударная группа людей, подконтрольных Москве.