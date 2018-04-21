Полиция Великобритании и их "серьёзный прорыв" в деле отравления Скрипалей
Британские полицейские и сотрудники разведки доложили о некоем «серьёзном прорыве» в деле отравления Сергея и Юлии Скрипаль, что якобы является подтверждением гипотезы Лондона о причастности России к этим событиям. По факту же, псевдоэкспертами вновь были озвучены их собственные предположения, в поддержку уже заявленных ранее таких же бездоказательных гипотез.
Английские правоохранительные органы, ссылаясь на данные прилётов и вылетов в Солсбери, а также камер видеонаблюдения, заявили, что подозреваемые в отравлении Скрипалей уже вернулись в Россию. Власти Великобритании полагают, что это была ударная группа людей, подконтрольных Москве.
Собственно, на этом всё, никаких конкретных имён не называлось. Надо сказать, удобная позиция, ведь теперь Лондону легко списать бездоказательность их заявлений на то, что исполнители покинули страну и находятся вне досягаемости британских правоохранителей.
Между тем, российское посольство в Лондоне по-прежнему ожидает ответов по всем спорным вопросам, которых к британской стороне накопилось уже порядка пятидесяти. А пока события в Солсбери напоминают провокацию, целью которой является демонизация России в преддверии Чемпионата мира по футболу.
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