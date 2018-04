архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 21.04.18 15:18 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Washington examiner”,

"US to Turkey: You can buy Russian air defenses, but they really suck" США - 19 апреля 2018 г. США - Турции: Вы, конечно, можете покупать российские системы ПВО, но это полный отстой by Jamie McIntyre | April 19, 2018

Россия развернула одну из своих самых современных систем ПВО, С-400, в Сирии. (Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP) Пентагон заявляет, что один из выводов, сделанных после ракетного удара на прошлых выходных в Сирии - это то, что системы ПВО российского производства, управляемые сирийскими командами, были абсолютно бесполезны. И Турция, которая планирует купить такие системы у России, должна обратить на это внимание. “Системы ПВО российского производства были абсолютно неэффективны” сказала Дана Уайт, главный представитель Пентагона, в четверг. “Россия и режим снова продемонстрировали неэффективность этих систем два дня спустя, когда эти системы случайно сработали” сказала она. Россия развернула одну из своих самых продвинутых зенитно-ракетных систем, С-400, в Сирии. Но американские военные чиновники заявляют, что, хотя ее радары были активны, система не пыталась поразить ни одну из 105 приближающихся крылатых ракет, запущенных с американских, британских и французских самолетов и кораблей. И многочисленные сирийские подразделения ПВО, использующие более старые системы, также российского производства, не запустили ни одной ракеты, пока нападение не было закончено. “Остальная часть сирийских средств ПВО, которые абсолютно все - российского производства, российской разработки, снабжаются и поддерживаются русскими, была активно задействована и потерпела полный провал” сказал генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, руководитель Объединенного комитета начальников штабов. “Русские ничего не сделали, хотя они очень плотно завязаны со всеми системами, которые сирийцы развернули без всякого толка". Пентагон счел необходимым для себя подчеркнуть неудовлетворительную работу российской техники, поскольку Турция, союзник по НАТО, заключила договор на покупку российской системы С-400, несмотря на возражения Соединенных Штатов. Мало того, что эта покупка цементировала бы более близкие связи с русскими, но она также будет означать, что Турция обладала бы системой, которая несовместима с ПВО НАТО. “Мы говорили с турками о проблеме совместимости” сказала Уайт. “Но в конечном счете турки сами должны решить - что более соответствует их стратегическим интересам”. На слушаниях в среду в комитете Конгресса по иностранным делам, представитель госдепартамента предупредил, что “сердечное согласие” между Анкарой и Москвой может привести к санкциям и поставить под вопрос участие Турции в программе F-35 Joint Strike Fighter. “Непринужденность, с которой Турция заключила соглашения с российскими вооруженными силами чтобы облегчить проведение операции “Olive Branch” в регионе Африн, соглашения, с которыми Америка не была ознакомлена, являются предметом глубокого беспокойства”, сказал А. Весс Митчелл, заместитель госсекретаря по европейским и евразийским Делам. “Анкара утверждает, что договорилась купить российскую зенитно-ракетную систему С-400, что, потенциально, может привести к санкциям согласно Разделу 231 CAATSA [Закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций»] и неблагоприятно повлиять на участие Турции в программе F-35”, сказал Митчелл. статью прочитали: 2 человек Комментарии