Отношения укрепляются: Владимир Путин развивает контакты с коллегами

За минувшие годы Россия серьёзно укрепила свои позиции на международной арене, что в значительной степени является заслугой действующего президента страны Владимира Путина. Несмотря на значительные успехи в данной области глава государства по-прежнему уделяет огромное внимание внешнеполитической повестке. Он со свойственной ему ответственностью регулярно проводит консультации и переговоры со своими коллегами по всему миру.





В частности, вчера Владимир Владимирович поговорил по телефону с новым председателем Госсовета Кубы Мигелем Диас-Канелем. В ходе беседы коллеги обсудили перспективы развития полуострова Куба. Глава государства подтвердил готовность Москвы помогать кубинцам и положительно оценил многолетнюю продуктивную работу с предшественником Диаса-Канеля Раулем Кастро.





Также вчера был согласован график предстоящих контактов на высшем уровне между главами России и Узбекистана. Телефонная беседа Владимира Путина и Шавката Мирзиеева состоялась по инициативе Ташкента. Стоит отметить, что на сегодняшний день отношения между нашими странами носят характер стратегического партнёрства.





Также нельзя не сказать и о том, что победивший на прошедших в Черногории выборах президент страны и лидер правящей демократической партии Мило Джуканович заявил, что в течение отведенного ему времени на посту главы государства он намерен сконцентрироваться на улучшение отношений с Россией. Весьма вероятно, что в Москве данная инициатива будет встречена с большим одобрением.





Из всего, обозначенного выше, следует, что Владимир Путин как дальновидный и мудрый политик неукоснительно отстаивает стратегические интересы России на международной арене. Именно так и подобает сильному лидеру.

статью прочитали: 1 человек