“Я - РАВНЫЙ с Путиным” - хвастался Эммануэль Макрон после авиаудара по Сирии

Хлестаков: - С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то все…» Большой оригинал. Н.В.Гоголь “Ревизор”

Великобритания

“Я - РАВНЫЙ с Путиным” - хвастался Эммануэль Макрон после авиаудара по Сирии

ЭММАНУЭЛЬ Макрон, похоже, гордился тем что он “ровня” Владимиру Путину и авиаудар по Сирии был способом продемонстрировать, что мы тоже “часть этого”, сказал французский президент журналистам после окончания трехчасового интервью.

By MATT DRAKE PUBLISHED: Wed, Apr 18, 2018





Авиаудары по Сирии: после того как передача вышла в эфир, г-н Макрон разговаривал с журналистами.

Моложавый лидер дал гигантское интервью Эдви Пленелю и радиоведущему RMC Жаку Бурдену на предмет результатов его первого года президентства.

После того, как интервью уже ушло в эфир, г-н Макрон в разговоре с журналистами сделал некоторые, как предполагается, искренние замечания.

Французский премьер-министр заявил: “Я - равный с Путиным. Между прочим, Путин понимает меня.

“И я решил ударить по Сирии, чтобы передать Путину, что мы - также часть этого”.

Во время интервью г-н Макрон также сказал, что убедил американского президента Дональда Трампа, что было бы “необходимо” поддерживать американское военное присутствие в Сирии, и что авиаудары коалиции должны быть ограничены предполагаемыми химическими объектами.

Но вскоре после этого, г-н Трамп сказал, что хотел бы вернуть американские войска домой из Сирии “как можно быстрее”, слова которые вынудили французского президента отказаться от своего предыдущего заявления.

Представитель Белого дома Сара Хаккаби Сандерс дезавуировала утверждения г-на Макрона, заявив, что политика США не изменилась.

Она объяснила: “Мы говорили об этом некоторое время, но наша политика не изменилась”.





Удары с воздуха по Сирии: г-н Макрон утверждал, что убедил Трампа продолжить американское присутствие в стране

Г-жа Сандерс добавила, что г-н Трамп остается непоколебим в решении вывести американские войска из региона домой.

Она продолжила: “У нас все еще есть там наземные войска. Но президент хочет привести домой этих людей, и здесь ничего не изменилось”.

Французский лидер не стал вдаваться в детали, чтобы объяснить точно, что означало “убедил США остаться в Сирии надолго”.

На пресс-конференции г-н Макрон, кажется, неловко отказался от комментариев, которые он сделал на выходные.





Удары с воздуха в Сирии: дома Макрон оказался перед лицом жесткой оппозиции своим действиям.

Он сказал: “Я не говорил, что США или Франция останутся в военном отношении вовлеченными в Сирии в долгосрочной перспективе”.

Вместо этого г-н Макрон настаивал, что главной “целью” в Сирии остается “война против ИГИЛ”.

Макрон также находится под сильным давлением дома после приказа на участие в проводимом США ударе с воздуха без согласия французского парламента.

В понедельник, он был резко раскритикован членами парламента за его решение, его обвинили в нанесении незаконного авиаудара, выполненного без мандата ООН.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон, как ожидают, встретятся во время Петербургского международного экономического форума (SPIEF) в мае.

Кремль приветствовал Макрона за его “конструктивный подход” и готовность решать проблемы “через диалог”.

Россия

Эммануэль Макрон, президент Пудельстана: “Я - равный с Путиным”





Всего за несколько дней Макрон::

Заявил, что уговорил Трампа остаться в Сирии. Белый дом опроверг это

Заявил что он, Трамп и Мэй успешно вбили клин между Россией и Турцией. Tурки думают иначе.

Заявил что он - “равный с Путиным”.

Несостоятельность? Неадекватность? Чувство собственной неполноценности? Как же сильно нуждается в общественном признании этот человек?

Кажется он бомбил Сирию только для того, чтобы Путин воспринимал его всерьёз.

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Франция

RFI Опубликовано 16-04-2018

Интервью Эмманюэля Макрона длилось почти три часа. Francois Guillot/Pool via Reuters

В воскресенье, 15 апреля, Эмманюэль Макрон дал большое интервью в эфире BFM TV. В течение встречи, которая длилась почти три часа, президент ответил на вопросы журналиста телеканала Жан-Жака Бурдена и редактора портала Mediapart Эдви Пленеля об авиаударах по Сирии, о борьбе с терроризмом, экономической и социальной политике, иммиграции, экологии и, разумеется, многочисленных реформах.

В понедельник, 16 апреля, французские СМИ обсуждают сказанное главой государства в телеэфире. «Макрон в первую очередь пытался поддерживать образ президента Республики, который тонко чувствует проявления недовольства в стране, в то время, как социальное напряжение нарастает и среди сотрудников SNCF, и среди пенсионеров, и в университетах, и в структурах здравоохранения», — пишет газета Le Monde. Несмотря на желание поддержать имидж чуткого правителя, Макрон тем не менее не намерен отказываться от многочисленных реформ, которые он начал, придя к власти. «Моя цель все та же — объединить страну, но этого невозможно достичь бездействием и уступками тирании некоторых меньшинств», — отметил президент.

Открылась встреча президента с журналистами обсуждением ударов, нанесенных по Сирии. Макрон объяснил участие Франции в операции принадлежностью страны к международной коалиции. Он оговорился, что речь не идет о развертывании военных действий. «Наш приоритет — обеспечить мир в долгосрочной перспективе», — заявил французский лидер, однако никаких возможных действий, направленных на восстановление и поддержание мира в регионе после нанесенных ударов, не назвал. Он осудил Россию за систематическое препятствие международному сообществу, однако заметил, что решение сирийского конфликта следует искать, принимая во внимание мнение России, Турции и Саудовской Аравии. Основным приоритетом Франции в регионе Эмманюэль Макрон назвал борьбу с группировкой «Исламское государство».

Отвечая на вопрос о реформе налогообложения и создании единого налогового пространства ЕС, Эмманюэль Макрон отметил, что в составе объединения есть страны, которые не стремятся сотрудничать, и посетовал на принцип единогласия при голосовании в Евросоюзе. По словам Макрона, это правило мешает налоговой кооперации стран-членов ЕС.

Что касается французского налогообложения, президент заявил, что снижение налогов для людей с высоким уровнем дохода позволит увеличить производственный капитал страны. На вопрос о повышении единого социального налога, которое ударило в первую очередь по пенсионерам, Макрон ответил, что нельзя недооценивать важность «солидарности поколений», и что многим из пенсионеров повышение выплат будет возмещено за счет постепенной отмены жилищного налога. Президент также отметил, что планирует пересмотреть земельный налог, но предупредил, что повышать тарифы не планирует.

Эмманюэль Макрон признал, что одной из самых проблемных для его администрации сфер на данный момент является здравоохранение. По словам президента, урезать финансирование сектора не планируется, наоборот. «Мы увеличили бюджет сферы здравоохранения, но не в том ритме, в котором хотелось бы», — заметил Макрон. На ближайший год запланирован ряд изменений в работе служб экстренной медицинской помощи, которые находятся в наиболее плачевном состоянии. Макрон также обещал «сократить бюрократию». Президент Франции анонсировал введение более прозрачной системы подсчета пенсий и отмену пенсионных преференций.

Речь зашла и о реформе в области образования, предусматривающей изменение условий поступления в высшие учебные заведения. В последние недели по всей Франции усилилась волна студенческих протестов: студенты блокируют здания учебных заведений, выступая против решения правительства установить отбор при поступлении в университеты. В настоящее время прием проходит автоматически при наличии диплома об окончании школы. Некоторые протестные акции вылились в столкновения. Эмманюэль Макрон отметил, что среди протестующих не так много студентов: «во всех университетах, где оккупируются помещения и творится недопустимое насилие, студенты являются меньшинством. Протестующие — „профессиональные зачинщики беспорядков“, как писал Одиар. Это зачастую агрессивно настроенные группы, цель действий которых — учинить беспорядок».

Не обошли вниманием и реформу железнодорожной компании SNCF и изменение статуса сотрудников французских железных дорог. Эмманюэль Макрон сказал, что государство «с 2020 года возьмет на себя часть долга» компании. По мнению журналистов портала Mediapart, это решение продиктовано не вниманием к нуждам железнодорожников, а юридической необходимостью: перед тем, как преступить к изменению юридического статуса компании, необходимо избавиться от отрицательных финансовых показателей.

Эмманюэль Макрон коснулся также законопроекта «Об убежище и иммиграции», который должен упростить процедуру высылки из страны лиц без документов и сократить срок рассмотрения прошений о предоставлении убежища. Эдви Пленель отметил, что многие правозащитные организации и ассоциации помощи иностранцам начинают ограничивать, а то и вовсе сворачивают свою деятельность. Но, по мнению французского президента, сокращение сроков рассмотрения в первую очередь в интересах самих же беженцев и мигрантов.

Спросили президента и о спецоперации против экоактивистов, оккупировавших территорию, отведенную под строительство аэропорта в пригороде Нанта, возле деревни Нотр-Дам-де-Ланд. В январе 2018 года правительство Франции окончательно отказалось от идеи строительства аэропорта, поэтому, по мнению Эмманюэля Макрона, отказ активистов покидать территории, занятые еще в 2009 году, теперь является просто «нелегальным захватом общественного пространства».

Однако предметом обсуждения в СМИ стало не только сказанное Макроном в интервью, но и сам формат встречи журналистов с президентом и стиль их общения. Mediapart отмечает, что в студии BFM TV Эмманюэль Макрон был «не столь очаровательным, как его привыкли видеть». По мнению журналистов портала, каждый раз, как президент затруднялся с ответом, он переходил в атаку, упрекая журналистов в «демагогии» и «инсинуациях». К примеру, когда Эви Пенель спросил президента о том, почему власть стала чаще прибегать к силовым методом проведения политики, Макрон ответил, что вопрос задан в заведомо неверной, предвзятой манере. На вопрос Жан-Жака Бурдена о практике уклонения от уплаты налогов президент ответил упреком, сказав, что журналист «неверно рассуждает» и предпочитает говорить об уклонении от уплаты налогов, а не об оптимизации налогообложения. Пленель заметил президенту: «Вы не учитель, а мы не школьники». В самом конце интервью Эмманюэль Макрон на свой манер ответит журналистам, указав на разницу их положений: «Вы интервьюеры, а я — президент Республики».

Некоторые из сторонников Макрона выразили недовольство тем, как журналисты вели беседу. По их мнению, Бурден и Пленель держались недостаточно уважительно: обращались к президенту по имени и агрессивно формулировали вопросы. Многие назвали интервью «петушиными боями» и «словесным боксом». Впрочем, нашлись и те, кто оценил уверенный подход журналистов. Глава партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон написал в своем официальном твиттер-аккаунте: «Невероятное ведение беседы со стороны журналистов: не столько слушаешь ответы, сколько ждешь следующего вопроса».

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