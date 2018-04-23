Видео: российская военная полиция начала патрулирование сирийского города Дума

В четверг, на улицах Думы (Douma), Восточная Гута, можно было видеть патрулирующую российскую военную полицию. Это делается, чтобы гарантировать, что жизнь гражданского населения в пострадавшем от войны городе возвращается к норме. Военная полиция была развернута в Думе с целью поддержания правопорядка и оказания помощи местным жителям, в дополнение к обеспечению безопасности.





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