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дата публикации 23.04.18 03:47
скаут: Игорь Львович;
   
 

Видео: российская военная полиция начала патрулирование сирийского города Дума

   LisaPLUS

В  четверг,  на  улицах Думы (Douma), Восточная Гута,  можно было видеть  патрулирующую российскую  военную  полицию. Это делается, чтобы гарантировать, что жизнь гражданского  населения  в пострадавшем от войны городе возвращается  к норме. Военная полиция была развернута в  Думе с целью поддержания  правопорядка  и оказания помощи  местным  жителям, в дополнение к обеспечению безопасности.





статью прочитали: 29 человек

   
теги: Сирия  
   
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