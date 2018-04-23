Как прошлое Китая сказывается на его настоящем и будущем. Пять примеров

Профессор Рана Миттер Оксфордский университет 21 апреля 2018



Традиционная этика Китая основана на идеях Конфуция

Для того чтобы понять политику Китая по таким вопросам, как международная торговля, цензура интернета или отношения с другими государствами, надо смотреть в прошлое этой страны.

Пожалуй, люди в Китае знают свою историю гораздо лучше, чем жители любой другой крупной страны. Да, историческая память избирательна - некоторые события прошлого - такие как "культурная революция" Мао Цзэдуна - до сих пор в Китае сложно обсуждать.

Но удивительно, сколь много отголосков прошлого можно обнаружить в наше время.

Международная торговля

Китай хорошо помнит времена, когда страну против ее воли заставили торговать. Сейчас власти КНР рассматривают попытки западных стран убедить Пекин открыть свои рынки как напоминание об этом печальном прошлом.

США обвиняют Китай в том, что, поставляя товары в Америку, он закрывает собственные рынки для американских компаний. Но торговый баланс не всегда был в пользу Китая.

Было время, когда Китай почти не контролировал свою торговлю.

С 1839 года, с началом так называемых Опиумных войн, Великобритания несколько раз нападала на Китай. После этого Лондон основал китайскую Императорскую морскую таможенную службу, которая устанавливала тарифы и взимала пошлины с товаров, ввозимых в Китай.

Формально эта служба была частью китайского правительства, но руководить ею был назначен не китайский чиновник, а коренной британец, уроженец Портадауна Роберт Харт. Британцы заведовали китайской таможенной службой в течение столетия.



Сэр Роберт Харт возглавлял таможенную службу Китая с 1863-го по 1911 год

Харт оказался честным человеком, и на посту генерального инспектора китайской таможни помог ощутимо увеличить доходы казны Пекина.

Но в Китае остались лишь плохие воспоминания об этом периоде истории.

Во времена империи Мин в начале XV века, все было по-другому. Тогда адмирал Чжэн Хэ семь раз возглавлял огромные флотилии, которые были отправлены в Юго-Восточную Азию, к Цейлону и даже к побережью Восточной Азии для того, чтобы наладить торговлю и продемонстрировать мощь Китая.



Адмирала Чжэна Хэ до сих пор помнят в Юго-Восточной Азии. Его корабли изображены на фреске в малайзийском городе Пенанг

Походы адмирала производили впечатление на иноземцев. В то время лишь немногие державы обладали огромным флотом, способным пересечь океан. Чжэн Хэ привез в Китай много удивительных вещей и разных невиданных животных - например, жирафа.

Да и торговля, особенно со странами Азии, была тоже важна. А при желании адмирал мог применить и силу - и применял. Например, разгромил правителя Цейлона.

Однако заморские экспедиции Чжэна Хэ стали тем редким случаем в истории Китая, когда они были организованы государством. В последующие столетия большая часть международной торговли Китая шла неофициальными путями.

Проблемы с соседями

Китай всегда стремился замирять государства и племена у своих границ. Именно поэтому сейчас он настороженно относится к непредсказуемой Северной Корее.

У Китая не впервые возникла проблема в отношениях с соседями.

История знает, что у Китая были соседи и похуже Ким Чен Ына, который недавно неожиданно наведался в Пекин.



Правительства Китая и Северной Кореи подтвердили, что Ким Чен Ын посетил Пекин лишь после того, как тот вернулся на родину

Во времена империи Сун, в 1127 году, женщина по имени Ли Цинчжао бежала из своего дома в городе Кайфын. Она была знаменитой художницей и поэтессой, ее стихи популярны и поныне. А бежать ей пришлось, потому что к городу приближались захватчики.

В Китай вторглись чжурчжэни - населявшие Маньчжурию племена, с которыми китайский император долгое время поддерживал пусть и шаткий, но союз. Города горели по всей стране, местной элите пришлось бежать.

Коллекция картин и других произведений Ли Цинчжао оказалась разбросанной по всему Китаю.

Судьба империи Сун показала, что политика умиротворения соседей не может длиться бесконечно.

Чжурчжэни основали империю Цзинь и правили в северной части Китая. Империя Сун обосновалась на юге страны. Но со временем обе пали под настиском новых завоевателей - монголов.



Империя Чингисхана была крупнейшей по размерам территории в истории человечества

Изменения границ показывают, что само определение слова "Китай" менялось с течением времени. Китайская культура тесно связана в восприятии с языком, историей и мировоззренческими системами - как, например, конфуцианство.

При этом другие народы - например, маньчжуры или монголы, - которым удавалось завоевать Китай и основать собственные династии, правили страной согласно тем же принципам и правилам поведения, что и этнические китайцы.

Соседи-завоеватели не всегда задерживались в Китае надолго. Но они нередко принимали китайские ценности и применяли их на практике не хуже, чем сами китайцы.

Поток информации

Современные китайские цензоры блокируют в интернете деликатные политические темы, а тем, кто выражает неудобные для властей политические взгляды, грозит как минимум арест, а то и хуже.

Говорить властям правду всегда было проблемой в Китае. Многие китайские историки считают, что им приходится писать то, что угодно властям предержащим, а не то, что они считают важным.

Сима Цянь, автор одного из основных трудов об истории Китая, пошел другим путем.



Сима Цянь считается одним из важнейших историков Китая

Сима Цянь жил в I веке до нашей эры. Он осмелился защитить полководца, который проиграл важную битву.

Тем самым он якобы оскорбил императора и был приговорен к оскоплению.

Но его наследие живет, и до сих пор китайские историки ставят Симу Цяня себе в пример.

Его труд "Исторические записки" ("Ши цзи") построен на различных источниках, в нем содержится тщательный анализ исторических данных, а также он первым прибег к устной истории, опрашивая очевидцев каких-то событий прошлого, чтобы понять, что именно тогда произошло.

Это был революционный подход к изучению истории. Но он же стал уроком для следующих поколений: если вы готовы рискнуть своей безопасностью, вы можете описывать исторические события какими они были, без прикрас. Если же не готовы - включайте самоцензуру.

Свобода вероисповедания

Власти Китая сейчас гораздо более толерантны к религии (до определенного уровня), чем во времена Мао Цзэдуна, но, учитывая опыт прошлого, они с подозрением относятся к любым религиозным движениям, которые теоретически могут выйти из-под контроля и бросить вызов властям.

Судя по архивным материалам, относительно спокойное отношение к религии в Китае уходит корнями в далекое прошлое.



В VII веке императрица У Цзэтянь стала буддисткой

В эпоху Тан в VII веке императрица У Цзэтянь стала буддисткой - судя по всему, из-за того, что ей не нравились ограничения конфуцианства.

Во время правления династии Мин в императорский дворец прибыл иезуит Маттео Риччи, где его приняли со всеми почестями, хотя, скорее всего, китайцев больше интересовали достижения западной науки, а не его выглядевшие несколько бледновато попытки обратить своих слушателей в христианство.

Но, одновременно с этим, с точки зрения властей, религия могла представлять опасность.

В конце XIX века Китай охватило восстание, организованное Хун Сюцюанем, который заявлял, что он - младший брат Христа.

Целью его так называемого Тайпинского восстания было принести в Китай небесный мир, но оно оказалось одной из самых кровавых гражданских войн в истории. Согласно некоторым источникам, тогда погибли около 20 миллионов человек.

Правительственным войскам изначально не удавалось подавить восстание, и им пришлось реформировать армию, после чего Тайпинское восстание было чрезвычайно жестоко подавлено в 1864 году.



Тайпинское восстание было подавлено при помощи британских и французских войск

Несколько десятилетий спустя христианство вновь оказалось в центре очередного восстания.

Так называемое "Боксерское восстание" вспыхнуло в сельских районах на севере Китая. "Боксеры" убивали христианских миссионеров, а также обратившихся в христианство китайцев, так как те якобы предали родину.

Изначально восстание пользовалось поддержкой императорского дворца, в результате чего было убито множество китайских христиан. Со временем восстание было также подавлено.

В ХХ веке и до сих пор власти Китая то спокойно относятся к религии, то опасаются, что она представляет собой угрозу.

Технология

Китай сейчас хочет стать центром развития новейших технологий. Век тому назад в стране произошла индустриальная революция. И сейчас, как и тогда, женщины играют важную роль в этом процессе.

Китай уже стал мировым лидером в области развития искусственного интеллекта, систем распознавания голоса и анализа больших массивов данных.

Очень многие смартфоны по всему миру используют китайские чипы. На производящих их фабриках работают, в основном, молодые женщины, часто в тяжелых условиях, но для многих это способ выйти на рынок труда.

То же самое происходило и 100 лет назад на фабриках, возникших в Шанхае и в дельте реки Яньцзы.



Шелковая фабрика, 1912 год



Тогда на фабриках производили текстильные изделия, из шелка и хлопка.

Работа была изнурительной, рабочие были подвержены риску легочных заболеваний и увечий. Условия работы были примитивными.

Но женщины тех времен говорили, как им нравилось самим зарабатывать собственные деньги, и при желании даже ходить на ярмарки или в театр.

Многие тогда приезжали в центр Шанхая посмотреть на витрины магазинов. Шанхай тогда считался образцом современности.

Сегодня, в том же центре Шанхая, вы можете увидеть людей, покупающих всевозможные предметы широкого потребления.

Что скажут историки в будущем?

Перед нашими глазами вновь происходит преобразование Китая. Будущие историки отметят, что страна, которая в 1978 году была бедной и замкнутой, стала - всего лишь за четверть века - второй по величине мировой экономикой.

Они также заметят, что Китай играл главную роль в борьбе с, казалось бы, неостановимой волной демократизации, прокатившейся по всему миру.

Может быть, будущих историков заинтересуют и другие аспекты развития современного Китая - от политики ограничения рождаемости до развития систем слежки за гражданами при помощи искусственного интеллекта.

Или же они обратят внимание на что-то, что нам сегодня не кажется очевидным - от защиты окружающей среды до космонавтики.

Но уже сейчас ясно, что в XXII веке Китай будет удивительно интересной страной, как для тех, кто там будет жить, так и для тех, кто будет иметь с ним дело.

И история этой страны будет по-прежнему влиять на ее развитие.

статью прочитали: 96 человек