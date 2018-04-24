Путин ест мацу круглый год

Во время фестиваля Limmud FSU, раввин Берл Лазар сказал репортерам, что российский лидер особенно любит пресные хлебцы, которые являются частью еврейской кухни во время Пасхи и любит есть их запивая чаем

Itamar Eichner|Published: 04.23.18

Президент России Владимир Путин особенно любит мацу и, по словам Главного раввина России Берла Лазара, близкого партнера российского лидера, ест пресные лепешки, являющиеся частью еврейской кухни во время Пасхи, круглый год.

Во время фестиваля Limmud FSU, который нацелен на укрепление еврейской идентичности русскоязычных евреев, Лазар сказал репортерам, что Путин ест мацу когда пьет чай.

"Путин сказал, что маца вкусная, легкая и здоровая пища. Он ест мацу, которую я приношу ему" сказал раввин.

Фестиваль Limmud FSU прошел в Москве, в честь 70-го Дня независимости Израиля. На фестивале присутствовало, приблизительно 2000 человек, включая министра абсорбции Софи Ландвер, посла Израиля в России Гари Корена и заместителя генерального директора Евроазиатского отдела Министерства иностранных дел Александра Бен-Цви.

Хаим Чеслер, основатель Limmud FSU, сказал, что фестиваль, ведущее событие организации, проводится в столице России, Москве, 12-й год подряд. "Фестиваль - наиболее важное событие для евреев России, и я надеюсь, что организация ещё многие годы будет продолжать укреплять молодое поколение евреев в России" добавил Чеслер.

Главный раввин Берл Лазар подчеркнул участие Путина в жизни еврейской общины в России. "Путин знает, в каком городе есть синагога, а в каком - нет. Еврейский музей был официально открыт после его визита в Yad Vashem в Иерусалиме, который произвел на него огромное впечатление. Он даже пожертвовал одну свою зарплату на строительство Еврейского музея" добавил Лазар.

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