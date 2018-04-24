Западные печеньки для Армении: как и почему США «подкармливают» новую революцию
Несколько дней в Армении не утихали протесты оппозиции, которая уже по «доброй традиции» всплыла из ниоткуда с довольно-таки наглыми требованиями. Все это митинговое безумство стартовало еще 13 апреля. Формальная причина вспыхнувшего «недовольства масс»: назначение экс-президента Сержа Саргсяна на пост главы Правительства. Требование оппозиции, несмотря на его откровенную наглость, было все-таки выполнено. Причем так решил сам Саргсян. Однако остается определенная угроза того, что беспорядки повлекут за собой что-то посерьезнее.
С некоторых пор западная «демократия», которая вроде как строилась на принципах «большинство всегда право», перевернулась с ног на голову. Теперь балом правит более наглое меньшинство. Эдакий мелкий процент активистов, подверженных влиянию Запада. Что примечательно, такая картина наблюдается в государствах, которые так или иначе поддерживают теплые отношения с Россией. Стоит отметить, что географическое положение Армении превратило её в мощнейший рычаг давления для таких государств как Турция, Азербайджан, Грузия и Иран. Естественно, этим пользуются США, все еще лелеющие надежду стать абсолютным мировым гегемоном.
Прозападный политик у власти в Армении фактически обеспечит американцам выгодные энергетические контракты. Кроме того, США традиционно уже смогут попытаться затормозить развитие российской экономики. Известно, что наша страна в весьма тесных отношениях с Арменией. В этом государстве находится даже российская военная база. Россия и Армения – естественные союзники, поддерживающие позитивное партнерство на протяжении многих лет. И госпереворот по украинскому сценарию крайне выгоден для Запада. Это отличная возможность американцам расширить сферу влияния.
К сожалению, переворот в Армении вполне возможен. Многие западные политические структуры уже «покоряют» армянские земли, активно внедряя свою идеологию. Это и «Евразия-сотрудничество», и «Открытое общество», и «Хельсинкская гражданская ассамблея», и многие другие менее известные. Подобные структуры в свое время активно «расшатывали» общественность и на Украине. Ни к чему хорошему это не привело. Даже для украинцев. Особенно для них.
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