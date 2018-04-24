Западные печеньки для Армении: как и почему США «подкармливают» новую революцию

С некоторых пор западная «демократия», которая вроде как строилась на принципах «большинство всегда право», перевернулась с ног на голову. Теперь балом правит более наглое меньшинство. Эдакий мелкий процент активистов, подверженных влиянию Запада. Что примечательно, такая картина наблюдается в государствах, которые так или иначе поддерживают теплые отношения с Россией. Стоит отметить, что географическое положение Армении превратило её в мощнейший рычаг давления для таких государств как Турция, Азербайджан, Грузия и Иран. Естественно, этим пользуются США, все еще лелеющие надежду стать абсолютным мировым гегемоном.





Прозападный политик у власти в Армении фактически обеспечит американцам выгодные энергетические контракты. Кроме того, США традиционно уже смогут попытаться затормозить развитие российской экономики. Известно, что наша страна в весьма тесных отношениях с Арменией. В этом государстве находится даже российская военная база. Россия и Армения – естественные союзники, поддерживающие позитивное партнерство на протяжении многих лет. И госпереворот по украинскому сценарию крайне выгоден для Запада. Это отличная возможность американцам расширить сферу влияния.





К сожалению, переворот в Армении вполне возможен. Многие западные политические структуры уже «покоряют» армянские земли, активно внедряя свою идеологию. Это и «Евразия-сотрудничество», и «Открытое общество», и «Хельсинкская гражданская ассамблея», и многие другие менее известные. Подобные структуры в свое время активно «расшатывали» общественность и на Украине. Ни к чему хорошему это не привело. Даже для украинцев. Особенно для них.