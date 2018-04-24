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опубликовано редакцией на Переводике 24.04.18 16:23
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Владимир Путин делает ставку на повышение уровня жизни в РФ

Страны Запада всеми силами стараются прижать Россию к стенке санкциями. Они хотят негативно повлиять на российскую экономику. Однако главой Кремля проводится верная экономическая политика, которая позволяет государству не просто уверенно стоять на ногах, но и уверенно развиваться. Причем останавливаться Владимир Путин не собирается

По сообщениям СМИ, российский лидер хочет выделить баснословную сумму денег на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Согласно данным источника, речь идет о сумме в десять триллионов рублей. Сообщается, что соответствующий указ Путин подпишет после инаугурации, которая пройдет 7 мая.

Собеседники информационного агентства, которое получило подобную информацию, утверждали, что план «решительного прорыва» по повышению уровня жизни будет реализован в период после 2020 года. Однако уточнили, что некоторые средства могут быть выделены уже в 2018 году.

При этом сообщается, что выделить довольно крупную сумму денег позволит понижение оборонных расходов. О чем, в свою очередь, говорил Путин, выступая перед Федеральным собранием в марте этого года.

Таким образом, следует отметить, что новая программа Владимира Путина на ближайшие несколько лет будет в основном направлена на повышение уровня жизни населения. Причем время показало, что санкции Запада российского лидера только раззадоривают. Он уверенно налаживает отношения с другими государствами, а западным государствам остается признавать, что их действия не эффективны.

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теги: Россия  
   
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