Большой позор «Большой семерки» или театр абсурда в Торонто





Зашла речь, естественно, и о Сирии. Куда же без нее? Ничего нового не прозвучало. Никаких реальных инициатив и действенных предложений. Говорили, что военным путем урегулировать конфликт невозможно. Обращали внимание на важность переговоров в Женеве. После ракетного удара по Сирии, самое то говорить подобное. Т.е., понимаете, да? Военный путь невозможен, но от него не отказываются и на нем делают упор. В чем логика?





Напомню, что недавно американцы, британцы и французы решили сыграть в грозного мессию, обрушившись с ракетной атакой на Сирию. Прошла та довольно жалко, так что значительную часть ударов смогли обезопасить с помощью устаревших образцов российского оружия. Больше было пафосных обещаний и грозных речей. Что особенно важно, США проигнорировали международные нормы, не получив предварительного разрешения от Совбеза ООН. Порешали все сами. А теперь вдруг захотели упор на переговорах делать.





Комментируя происходящее, министр иностранных дел России Сергей Лавров устало разводит руками. Глава МИД РФ предлагает «терпеливо ждать», пока «западные партнеры» поймут, что их аферы в Сирии совершенно бесперспективны.





Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что встреча «семерки» в Торонто в целом походит на антироссийский междусобойчик. Шесть государств послушно заглядывают американцам в рот, ловя каждое слово и согласно кивая в нужных местах. Заочно соглашаясь верить в любые обвинения в адрес России, несмотря на то, что все они настолько же обоснованны, как знаменитая пробирка Колина Пауэлла.