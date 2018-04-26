«Дезинформация в качестве оружия в руках России»



На внутренней арене в России курс на конфронтацию с Западом воспринимается бурными и продолжительными аплодисментами.



В последние месяцы Россия регулярно в прямом смысле огорошивала международное сообщество: имеются в виду широкомасштабные кибер-атаки, бескомпромиссная поддержка сирийского режима Асада или недавние ложные утверждения министра иностранных дел России С. Лаврова относительного того, что, якобы, анализ лабораторных проб, сделанный в Швейцарии, снимает с Москвы значительную часть ответственности в рамках «дела Скрипаля».

Как считает дипломатический корреспондент швейцарского радио SRF Фреди Гштайгер (Fredy Gsteiger) все это весьма вредит реноме России. При этом стратегия, в основе которой лежит стремление скорректировать подмоченный имидж внешнеполитическими кампаниями дезинформации, оправдывает себя лишь в определенной степени.

SRF News: Создается впечатление, что Россия не заинтересована в поддержании гармоничных дипломатических отношений? Насколько это предположение верно?

Фреди Гштайгер (Fredy Gsteiger): Гармония и в самом деле не является сейчас целью Кремля, поскольку на внутренней арене курс на конфронтацию с Западом воспринимается сейчас бурными и продолжительными аплодисментами. Недавний замечательный результат, с которыми был переизбран Владимир Путин, ни в коей мере нельзя объяснить экономическими успехами, скорее, тут свою роль сыграл именно его жесткий внешнеполитический курс. Кроме того, как известно, гармония во внешнеполитических отношениях всегда идет на пользу более сильному игроку. Такой игрок хочет, чтобы (выгодная для него) ситуация оставалась такой, какой она есть. Таким игроком сейчас является не Россия, но США, НАТО, в целом Запад.

А вот слабейший игрок, разумеется, кровно заинтересован в том, чтобы «раскинуть пальцы», он может себе позволить действовать без оглядки на какие-то нормы, и только для того, чтобы продвинуть свои собственные интересы. Впрочем, и другие игроки на международной арене тоже сейчас не очень-то склонны к особой гармонии, вспомним только США при президенте Дональде Трампе или о китайцах, чей тон на международной арене становится все более агрессивным.

SRF News: Россия претендует на статус мировой державы, но при этом она систематически подрывает собственную репутацию партнера, заслуживающего доверия окружающих. Какой может быть стратегия, скрывающаяся за такого рода шагами?

Фреди Гштайгер: Россия не хочет, чтобы ее воспринимали в качестве такого партнера, она хочет, чтобы ее воспринимали сильной. Распространяемая ей дезинформация, что самое интересное, вовсе не преследует цель дать некую единственно верную интерпретацию действительности. Эта ложь постоянно меняется, транслируя все новые и все более противоречивые версии событий. Это касается и оккупации Крыма, и уничтожения малазийского «Боинга» над востоком Украины, и применение боевых отравляющих веществ в Сирии.

С одной стороны, вряд ли кто-то за пределами России, — если не принимать во внимание некоторых его сторонников, — готов поверить в ее интерпретации. С другой стороны, Москве вполне достаточно, как видно, посеять тем самым неуверенность, которая ведет к тому, что люди вообще перестают верить во что бы то ни было. Именно этой цели и служит курс Москвы в отношениях с такими нейтральными структурами, как ОЗХО, или международный Уголовный суд в Гааге.

SRF News: Имевшие место на прошлой неделе дискуссии в СБ ООН привели к тому, что целый ряд стран упрекнул Россию в том, что она, мол, дезавуирует сама себя. В самом ли деле масштабы недоверия международного сообщества к Москве достигли невиданных в новейшей истории масштабов?

Фреди Гштайгер: Не будем преувеличивать. В 19 веке, то есть в эпоху военной конфронтации национальных государств, или накануне Первой мировой войны, или же в период холодной войны бывали периоды, характеризовавшиеся очень большей степенью недоверия в отношениях между теми или иными определенными странами. Ясно также, что сейчас недоверие (международного сообщества к Москве) находится на более высоком уровне, нежели в период сразу после окончания холодной войны. Спираль этого недоверия раскручивалась постепенно все последние годы в контексте общего нарастания международной напряженности. Одновременно очевидным образом сократился интерес к снижению степени этой напряженности в рамках мировой политики.

SRF News: Коль скоро вы затронули контекст холодной войны: известно, что в ее рамках дезинформация и пропаганда часто использовались всеми сторонами. Имеется ли тут какое-то качественное развитие в том, что касается их внутреннего характера и устройства?

Фреди Гштайгер: По сути тут ничего не изменилось. Информационные войны и дезинформация существуют уже многие столетия. Очень часто дезинформация используется слабейшим игроком в качестве средства, куда более дешевого, нежели танки или самолеты. Авторитарные страны в большей степени склонны прибегать к таким методам, поскольку свои СМИ они держат под полным контролем. Поэтому возражают российской дезинформации, прежде всего, не собственно российские СМИ, поскольку таковые очень слабы. А вот если США начинают распространять «fake news», то «ответка им прилетает», прежде всего, из своих же собственных средств массовой информации.

Между тем в рамках ведения информационных войн появились и новые методы: интернет и кибер-атаки являются новой ареной для них. Наконец, в наши дни дезинформация падает на очень благодатную почву. Многие в мире сомневаются в настоящее время в правдивости и адекватности так называемых «мейнстримовых СМИ». Бойцам информационного фронта такая ситуация очень даже облегчает жизнь!

SRF News: На кого может сейчас рассчитывать Россия, какие по-настоящему надежные партнеры остались у нее?

Фреди Гштайгер: Обитатели Кремля достаточно умны для того, чтобы не полагаться ни на кого. Конечно, в какой-то степени, отвечая на Ваш вопрос, можно указать на старых «братьев по разуму» типа Венесуэлы, Кубы, Белоруссии, которые все еще выступают на стороне Москвы. В Европе тоже есть страны, проявляющие к ней симпатии, я имею в виду Грецию, Венгрию, Сербию. Однако тут мы имеем дело с настоящими оппортунистами, которые делают ставку на Россию только потому, что такой курс служит их собственным интересам.

Тоже самое и в случае с Турцией. Там по отношению к Москве в прошлом проводили очень по-разному сформулированную политику, но сейчас Россия и Турция делают вид, что между ними царит нерушимая дружба — которая уже завтра может раствориться бесследно. Поддерживает Россию и Китай, но только потому, что Москве сейчас очень выгодно быть в рядах «брака по расчету» с Пекином, преследующим цель «сдерживания» Запада и укрепления своих собственных позиций в качестве глобальной супердержавы. При этом китайцы даже и не думают рассматривать Россию в качестве «ровни» себе. Они используют ее как партнера, и это будет продолжаться до тех пор, пока такое партнерство будет оставаться в интересах Поднебесной.

SRF News: В самом ли деле международное реноме сейчас уже не играет никакой роли и что стратегия, намеченная Москвой, себя оправдала?

Фреди Гштайгер: Частично это так. Российским теориям и интерпретациям никто не верит. Однако они создают атмосферу неуверенности, в значительной степени охватывающей и западные общества, которые теперь уже не в силах разобраться, где в той же истории с применением химоружия в Сирии правда, а что — наоборот!





Интервью провел Жоэль Хафнер (Joël Hafner).

Оригинал на немецком языке доступен по ссылке.Внешняя ссылка



Перевод с немецкого: Игорь Петров

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