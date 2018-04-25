Указ Путина: выплаты за рождение первого ребёнка освобождены от НДФЛ





На этом демографическая реформа не останавливается и шагает дальше. Сегодня стало известно, что накануне президент подписал указ, в котором распорядился освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) те самые ежемесячные выплаты.





Поддержка семей, демографии в стране в целом, стало одним из приоритетных направлений реформ, которые проводит президент. В настоящий момент уже порядка 28 тысяч российских семей получают ежемесячное пособие, которое теперь не облагается налогом. Экономить на детях, а значит, на будущем страны, не входит в планы государства.

Новые меры, прежде всего, направлены на улучшение качества жизни молодых семей. Это подразумевает не только продление программы материнского капитала, также с января 2018 года вводятся ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого и второго ребенка.