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опубликовано редакцией на Переводике 25.04.18 19:20
скаут: KaRiSha;
 
 

Указ Путина: выплаты за рождение первого ребёнка освобождены от НДФЛ

В конце прошлого года президент России Владимир Путин анонсировал масштабную реформу демографической политики страны.  

Новые меры, прежде всего, направлены на улучшение качества жизни молодых семей. Это подразумевает не только продление программы материнского капитала, также с января 2018 года вводятся ежемесячные выплаты при рождении или усыновлении первого и второго ребенка. 

На этом демографическая реформа не останавливается и шагает дальше. Сегодня стало известно, что накануне президент подписал указ, в котором распорядился освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) те самые ежемесячные выплаты. 

Поддержка семей, демографии в стране в целом, стало одним из приоритетных направлений реформ, которые проводит президент. В настоящий момент уже порядка 28 тысяч российских семей получают ежемесячное пособие, которое теперь не облагается налогом. Экономить на детях, а значит, на будущем страны, не входит в планы государства.

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