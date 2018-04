Английских футбольных болельщиков призывают не петь в России провокационных песен и не размахивать флагами с Крестом Святого Георгия - могут быть неприятности

Главный полицейский, отвечающий за безопасность английских поклонников футбола, собирающихся поехать на чемпионат мира этим летом, попросил болельщиков не демонстрировать флаг Святого Георгия и не петь провокационных песен, которые могут вызвать насилие

Поклонников футбола попросили не показывать флаги с Крестом Святого Георгия и не петь провокационные песни на финале Кубка мира этим летом в России.

Полицейские говорят, что вследствие ухудшения отношений с Россией из-за отравленного в Солсбери шпиона и недавней бомбардировки Сирии, любой провокационный акт может вызвать бурную реакцию.

Марк Робертс, заместитель начальника полиции Южного Йоркшира, которая отвечает за безопасность английских болельщиков на турнире, сказал, что был “очень сильные националистические, патриотические чувства распространены повсюду в обществе, которое твердо, по крайней мере - по официальной версии, поддерживает президента [Владимира Путина]”.

Он предупредил что, в то время как болельщики зачастую могут петь провокационные песни о войне в Германии и рассматривать это как “подшучивание”, говоря, что это - просто для смеха, в России это не будет воспринято таким образом.

По поводу размахивания флагами на публике, он сказал: “Дело в том, что вы привлекаете к себе повышенное внимание и рискуете собой”.

Британцы, которые действительно столкнутся с проблемами, наслаждаясь чемпионатом мира, также, очень вероятно, столкнутся с проблемами в получении дипломатической помощи от британского посольства. Его сотрудников выпнули за границу в ответ на сокращение Великобританией штата российского диппредставительства из-за атаки с применением боевого отравляющего вещества на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.





Заместитель начальника полиции Южного Йоркшира сказал что напряжение в отношениях между Великобританией и Россией очень высокое.





Английские болельщики поддерживают свою команду.





Среди 23 дипломатических работников, вынужденных уехать из Москвы, были и британские футбольные чиновники.

Напряженные отношения между футбольными болельщиками России и Англии являются следствием нападения, приблизительно, 150 российских фанов, вооруженных металлическими прутьями на несколько десятков британцев в Марселе, Франция во время чемпионата Европы в 2016 г.

Робертс попросил болельщиков принять во внимание, что Англия проводит свои игры в некоторых, самых “чувствительных” местах России, включая Волгоград, бывший Сталинград, город где произошла самая кровавая битва Второй мировой войны, в которой погибли, приблизительно, 2 миллиона советских и немецких солдат.

Робертс сказал: “Болельщики должны быть внимательными, и мы должны показать понимание особенностей других культур.

"Мы вряд ли были бы рады, если бы болельщики команд из других стран приехали бы в Великобританию и вели бы себя неуважительно около Кенотафа” (Кенотаф - обелиск в Лондоне, воздвигнутый в память погибших в двух мировых войнах, примечание переводчика, perevodika.ru).

Кремль заявил, что любые нарушения будут пресекаться, но российские “ультрас” пригрозили “ультранасилием” во время игр.

Футбольные интернет-форумы и социальные сети в России наводнены зловещими угрозами и фотографиями, показывающими тренировки хулиганов перед предстоящими сражениями.

Англия начинает свою кампанию 2018 года игрой против Туниса в Волгограде 18 июня.





Самые дружественно настроенные к иностранным болельщикам российские города принимающие игры Кубка мира





До начала Кубка мира 2018 года остается только в два месяца, и принимающая страна Россия - готовится приветствовать мир и его лучших игроков.

Самая большая страна мира выделила 11 своих городов для проведения международного турнира ФИФА, и футбольные фанаты по всему миру хотят знать, как в них будут относиться к различным спорным и социальным вопросам.

Благодаря опросу, проведенному BonusCodeBets, болельщики, направляющиеся на Восток, теперь будут знать, что самым радушным городом для групп ЛГБТ и иностранных болельщиков, будет, как ожидают, город Сочи.

Host City Foreign Fan Friendliness LGBT Friendliness Sochi 82% 77% St. Petersburg 73% 74% Kazan 79% 72% Yekaterinburg 72% 69% Volgograd 72% 66% Samara 68% 69% Nizhny Novgorod 79% 67% Saransk 65% 68% Rostov-on-Don 68% 64% Moscow 66% 72% Kaliningrad 68% 64%

Как выяснилось, в Сочи, 82% русских, готовы открыть свои объятия для болельщиков из 31 страны, а 77% - рады позволить представителя ЛГБТ-сообщества познакомиться с достопримечательностями и культурой их города.

Казань и Санкт-Петербург расположились на втором и третьем местах по дружелюбию в отношении иностранных болельщиков - 79% и 73% соответственно, а в отношении представителей ЛГБТ - 72% и 74%.

Наименее радушным городом-организатором будет Калининград, расположенный на побережье Балтийского моря, 68% - рейтинг дружелюбия в отношении иностранных болельщиков и 64% - в отношении представителей ЛГБТ.

ТОП 10 стран (после хозяйки Чемпионата - России) по количеству заявок на билеты матчей Кубка мира:

Russia (796,875)

USA (80,161)

Brazil (65,863)

Colombia (60,199)

Germany (55,136)

Mexico (51,736)

Argentina (44,882)

Peru (38,544)

China (36,841)

Australia (34,628)

England (30,711)

Of more importance to English fans in particular, though, is how they will be received when they head to Russia to support the Three Lions.

Более важно, для английских болельщиков в частности, это то как они будут приняты в России, когда они приедут туда поддержать команду “Трёх львов”.

Учитывая, что отношения Великобритании с Россией находятся на небывало низком уровне из-за предполагаемого отравления бывшего советского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в марте, английских болельщиков предупредили о возможных проблемах с российскими “ультрас”.

Host City England Fan Friendliness Samara 25% Volgograd 24% St. Petersburg 23% Yekaterinburg 23% Saransk 23% Rostov-on-Don 23% Sochi 20% Kazan 18% Moscow 17% Kaliningrad 17% Nizhny Novgorod 13%

Из 11 принимающих городов, город Самара, как считается, наиболее “дружелюбен” по отношению к английским болельщикам приезжающим в Россию, но это дружелюбие выражается в том, что только 25% опрошенных согласились приветствовать английских фанов в своем городе.

Англия не будет играть ни одной игры в этом регионе, однако, её болельщикам, вероятно стоит дважды подумать о своих действиях в городах которые будут принимать её игры.

Действительно, из Калининграда, Волгограда и Нижнего Новгорода (места проведения матчей группы “Трех Львов”, Волгоград будет самым дружественным (24%), в то время как Новгород (с 13% русских, которые, как думают, были открыты для английских фанатов, обрушивающихся на их родной город), может быть наиболее вероятным местом столкновений.

