«Решительный прорыв»: что ждет россиян после инаугурации Владимира Путина

Как известно, прошедшие 18 марта выборы президента страны запомнились многим рекордным уровнем явки избирателей, а сам победитель Владимир Путин заручился поддержкой 76,69% голосов граждан, что свидетельствует о том, что глава государства проводит мудрую и взвешенную политику, которая способствуют развитию страны.

Уже совсем скоро, 7 мая, в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца состоится церемония торжественного вступления в должность президента РФ Владимира Путина. На мероприятие будут приглашены 5000 человек, среди которых не только официальные лица, но и молодые волонтеры, участвовавшие в предвыборной кампании.

Стоит отметить, что это будет седьмая по счету инаугурация президента в истории страны. Всего в современной истории РФ эта важная церемония проводились шесть раз: в 1991, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2012 гг.

После вхождения в должность, Путин подпишет Указ содержащий план «решительного прорыва» в улучшении качества жизни россиян. Уже известно, что на образование, здравоохранение и инфраструктуру будет выделено из бюджета более 10 триллионов рублей в ближайшие 6 лет.

Как и обещал президент, он намерен продолжить курс на преобразования во внутренней политике, а именно отстаивание национальных интересов страны и улучшение качества жизни россиян.





статью прочитали: 49 человек