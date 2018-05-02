На коротком поводке: почему «Росбалт» покрывает Евтушенкова

Ни для кого не секрет, что зачастую средства массовой информации становятся способом манипулирования общественным мнением. Так обычное случается, если издательство попало не в те руки.

Например, располагающееся на берегах Невы агентство «Росбалт» «славится» своей антироссийской позицией. Взглянув на статьи журналистов, видишь только желчную писанину, недостоверную информацию и критику в сторону нынешней власти. Также организация специализируется на публикации различных разоблачительных материалов. Однако в сторону своего непосредственного соучредителя и инвестора Владимира Евтушенкова вы не найдете ни одной компрометирующей строчки, а поводов для этого, поверьте достаточно.

Стоит отметить, что ни в одной из публикаций «Росбалта» нет информации, которая хоть как-то бы ударила по репутации бизнесмена. Напротив, авторы статей пытаются защитить своего наставника и публикуют лишь субъективные данные. Также Евтушенков не раз был замечен в связях с представителем криминального мира из ОПГ «Солнцевская» Сергеем Михайловым, а также некогда сбежавшим из России Михаилом Ходорковским. По дружбе «Росбалт», наверняка, пишет статейки и этим персонажам.





Также Евтушенков не раз был замечен в связях с представителем криминального мира из ОПГ «Солнцевская» Сергеем Михайловым, а также некогда сбежавшим из России Михаилом Ходорковским. По дружбе «Росбалт», наверняка, пишет статейки и этим персонажам. Поэтому и неудивительно, что материалы «Росбалта» кишат сплошной русофобной желчью и дезинформацией. А само издание является классическим рупором пропаганды, который либо очерняет Россию, либо выгораживает своих руководителей, закрашивая белой красной темные пятна биографии сомнительных личностей.



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Комментарии

К примеру, компания АФК «Система», которой владеет миллиардер, была недобросовестным акционером и серьезно навредила экономическому благополучию «Башнефти». В то время Евтушенков чуть ли не попал за решетку, однако по каким-то загадочным обстоятельствам отделался лишь выплатой дивидендов.