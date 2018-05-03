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опубликовано редакцией на Переводике 03.05.18 05:37
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Китайские военные рассекретили свыше 4 тысяч патентов относящихся к разработкам в области обороны

Source：China Military Online Editor：Yao Jianing 2018-04-28

By Wang Qiang and Zou Weirong

BEIJING. Apr. 28 (ChinaMil) -- В  четверг, в целях реализации стратегии  военно-гражданской интеграции и продвижению  гражданского использования технологий относящихся  к сфере национальной обороны, Служба по защите прав интеллектуальной собственности в  сфере национальной обороны при Департаменте разразработки техники и вооружения Центральной военной комиссии Китая рассекретила 4,038  патентов связанных с национальной обороной.

Список 4,038 рассекреченных патентов открыт для  публичного доступа на веб-сайте информационной  сети НОАК - Приобретение вооружения и техники (www.weain.mil.cn) и  на платформе Государственной публичной службы управления интеллектуальной собственностью (www.sipop.cn). Список  включает название, номер, международный классификационный индекс каждого патента и имя патентовладельца.

Как  сказал  PLA Daily  ответственный представитель Службы по защите прав интеллектуальной собственности в  сфере национальной обороны - этот шаг направлен на развитие и углубление военно-гражданской интеграции  интеллектуальной собственности  относящейся к национальной обороне. Он был сделан после запуска в 2017 году информационной сети НОАК - Приобретение вооружения и техники.   4,038 рассекреченных патентов, относящихся к сфере национальной обороны, отобраны из патентов, зарегистрированных за последние три года, и покрывают технологии  имеющие высокую степень военной и гражданской унифицированности - включая материалы, измерение и тестирование, радарное обнаружение, спутниковую навигацию и телекоммуникационные технологии.

"Исходя  из необходимости  охраны государственных  секретов, мы стандартизировали объем информации  о рассекреченных патентах относящихся к сфере  обороны, которая может быть выложена в публичный доступ  в на этот раз” заявил чиновник.

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теги: Китай  
   
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