Пресса Британии: миллиардера-"брекситера" заподозрили в связях с российской разведкой

дата публикации 03.05.18

В обзоре британской прессы за 1 мая:

Кремль и "брексит" Financial Times пишет, что британский парламентарий воспользовался принципом парламентского иммунитета, согласно которому слова, произнесенные в стенах палаты общин, не могут считаться клеветническими, и обвинил миллиардера новозеландского происхождения в том, что тот подозревался в связях с российской разведкой. Речь идет о Кристофере Чандлере, основателе инвестиционной компании Legatum Group, которая, в свою очередь, создала исследовательский институт Legatum Institute. В 1990-е годы Чандлер покупал и продавал акции российских компаний. После референдума в Британии по вопросу о выходе из состава ЕС на Чандлера стали обращать внимание, так как специалисты Legatum Institute продвигали идею наиболее жесткого варианта "брексита", и встречались с министрами. Боб Сили, депутат парламента от Консервативной партии, заявил в парламенте, что видел досье французской контрразведки, тогда носившей название DST (Direction de la Surveillance du territoire), в котором, по словам депутата, говорится что французские спецслужбы интересовались деятельностью Чандлера с 2002 года, подозревая его в том, что он работал на российскую разведку, пишет Financial Times. Legatum Group, отмечает газета, заявляет, что "у Кристофера Чандлера никогда не было прямых или косвенных связей с российской разведкой или российским государством. Ни Чандлер, ни кто бы то ни было в Legatum не знают ничего о якобы имевших место расследованиях французскими властями, ни 16 лет назад, ни с тех пор". В заявлении говорится, что у Чандлера "безупречная репутация этического ведения бизнеса, которую он заработал за многие десятилетия". Legatum Group также утверждает, что критики организации "хотят повернуть вспять результаты референдума по "брекситу". Депутат Сили сказал, что видел документы полиции Монако за 2005 год, которые охватывают период с середины 1990-х годов. По его словам, в досье содержатся краткие сведения о деятельности, связях и судебных делах [Чандлера]. На документах стоит пометка S, которую парламентарий интерпретирует как означающую "высокий уровень угрозы для Франции". "Если такие люди, как Чандлер, могут оказаться под враждебным влиянием - может быть, он ни в чем не виноват, кто знает, - особенно учитывая то, что информация [об его деятельности], была секретной, то это важно для нашей демократии", - заявил депутат Сили в парламенте. Боб Сили выступал во время парламентских дебатов по законопроекту "О санкциях и борьбе с отмыванием денег", который позволит правительству Британии отказывать в визах и въезде в страну лицам, обвиненным в грубых нарушениях прав человека и в коррупции, отмечает Financial Times.

Кто применил "Новичок" в Солсбери? Financial Times пишет, что британские следователи уверены, что им удастся установить личность тех, кто совершил нападение в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипалей. Советник британского правительства по вопросам национальной безопасности Марк Седвилл в течение двух с половиной часов давал показания в парламентском комитете по вопросам безопасности. По его словам, "Россия остается основной стратегической угрозой для Соединенного Королевства". Он также вновь повторил, что правительство убеждено, что за попыткой убийства Скрипалей стоит Кремль. Со времени этого инцидента в Солсбери прошло почти два месяца, но, как сказал депутатам Марк Седвилл, полиция и службы безопасности еще не знают, кто именно пытался убить Скрипалей при помощи нервно-паралитического вещества типа "Новичок". Представители служб безопасности, тем не менее, все больше и больше уверены, что им удастся установить личность нападавшего или нападавших. На данный момент полиция лишь сообщает, что, судя по всему, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были поражены нервно-паралитическим веществом в жидкой форме, которое было нанесено на ручку входной двери его дома. Сам Сергей Скрипаль все еще находится в больнице, однако уже не в критическом состоянии. Юлия, которая остается гражданкой России, была выписана из больницы и отказывается встречаться с представителями российского посольства. Марк Седвилл также сказал, что британская полиция и службы безопасности пересматривают свой подход к обеспечению безопасности российских диссидентов, живущих в Великобритании.

Доктрина Трампа Times публикует статью своего аналитика Роджера Бойеса, в которой тот пишет, что европейцы слишком привыкли считать всех американских президентов правого толка опасными клоунами. Дуайт Эйзенхауэр в 1955 году возмутил парижских интеллектуалов своим заявлением, что он готов применить ядерное оружие для защиты Тайваня. Рональд Рейган угрожал бомбить Муаммара Каддафи и вывел США из ЮНЕСКО. Джордж Буш-младший рассматривал возможность повышения тарифов на импортную сталь задолго до Дональда Трампа. Каждый раз европейские интеллектуалы приходили к выводу, что лидер свободного мира сошел с ума. Но это европейское высокомерие достигло своего апогея в форме трампофобии. Тем не менее, пишет Роджер Бойес, Трамп, судя по всему, понимает, что ни один из важных игроков на международной арене сейчас не хочет полноценного военного конфликта. Ким Чен Ын не хочет воевать с США, а США с Ким Чен Ыном. Южная Корея не хочет воевать с Кореей Северной, Китай с Америкой, Россия со странами Балтии, а Израиль с Ираном. Невероятная цена подобных конфликтов беспокоит рациональных лидеров, что привело к возникновению на международной арене гибридных войн, кибератак, использования беспилотников в военных целях и так далее. Все это таит опасность случайного и непредвиденного столкновения между державами, но этим риском можно управлять. Опасения возникновения бесконтрольного военного конфликта дает шанс региональной дипломатии. Угроза возможной дорогостоящей торговой войны не только подталкивает Пекин идти на уступки, но и вынуждает его вести себя менее провокационно в Южно-Китайском море. Обе Кореи решили начать переговоры во многом из-за воинственной риторики Трампа. Сейчас давление оказывается на Иран, который в результате может быть вынужден вернуться за стол переговоров. Если Тегеран хочет спасти свою экономику, ему придется начать обсуждать свою программу разработки баллистических ракет. За 18 месяцев между 1972 и 1973 годами президенту Никсону удалось начать процесс завершения войны во Вьетнаме, установить отношения с Китаем и убедить Египет, который тогда был советским союзником, тесно сотрудничать с Вашингтоном. Трампу ничего подобного не удастся, как минимум потому, что рядом с ним нет Генри Киссинджера. Трамп не следует принятым стандартам в международной политике, а это значит, что его помощники должны тщательно следить за всеми деталями, продолжать уже начатые инициативы и понимать, что именно происходит в мире, на случай, если президент вновь отвлечется от важных вопросов. Этим помощникам следует пожелать удачи, пишет Роджер Бойес в Times.

Мощи Святого Климента в мусоре Times пишет, что многие иногда совершенно случайно выбрасывают в мусор что-то важное или ценное: произведения искусства, конверт с деньгами или ювелирные изделия. Но не так часто в мусоре оказываются останки святого, жившего почти 2 тысячи лет назад. Британская компания по вывозу мусора обнаружила предмет, который, судя по всему, оказался мощами Папы Римского Климента I. Он скончался примерно в 99 году нашей эры, и, насколько известно, был вторым или третьим епископом Рима после апостола Петра. Согласно легенде, он был убит при помощи необычного метода - его привязали к якорю и сбросили в море. И вот теперь компания Enviro Waste вопрошает - кто именно потерял реликвию? Речь идет о небольшой части человеческой кости. Практически наверняка эта кость не имеет никакого отношения к святому Клименту, но кто-то где-то думал или думает, что это и есть его мощи. Красно-золотой стеклянный реликварий запечатан воском, и на нем написано "EX OSS S.CLEMENTIS P.V." - "Из костей Св.Климента, Великого Понтифика". Реликвия была обнаружена на складе компании после того, как ее сотрудники вычищали несколько опустевших лондонских домов от мусора. Она была замечена лишь спустя некоторое время, и в компании не знают, в каком именно доме были найдены эти мощи. Глава компании говорит, что мощи следует вернуть законному владельцу, но он не знает, о ком идет речь - о музее, церкви или частном лице. Газета цитирует Дермейда Маккаллоха, профессора истории церкви в Оксфордском университете, по словам которого, подобные реликвии были широко распространены в XVI веке. "Тогда в Риме были вновь обнаружены катакомбы, в которых было множество человеческих останков. Возникла целая индустрия: люди брали небольшие части этих костей и выдавали их за останки кого-то из святых". Так или иначе, найденные в мусоре останки могут и в самом деле быть древними, от II до VI века нашей эры. "Но кем был этот христианин, никому не известно", - цитирует его Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com