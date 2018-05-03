«Я значительно больше виню Россию и Путина, чем Запад»

Фрэнсис Фукуяма о борьбе России и Запада, причинах кризиса в ЕС и либеральной демократии

УНИАН Френсис Фукуяма во время визита в Киев 23 апреля 2018 года

В книге «Конец истории и последний человек» вы провозгласили победу либеральной демократии. Через 25 лет либеральная демократия на самом деле кажется скорее шагом назад и подвергается давлению во многих странах. Значит ли это, что век либерализма подошел к концу?

Я не утверждал, что демократия победила повсюду. Вопрос, поставленный в книге «Конец истории и последний человек» − это направленность истории, поэтому здесь имеется в виду не прекращение как таковое, а конец объективности. В течение 150 лет марксисты говорили, что конец истории − это коммунизм, и что мы развиваемся в этом направлении. Я сказал другое: если мы все развиваемся, это будет в условиях либеральной демократии, привязанной к рыночной экономике, и я по-прежнему считаю, что это правильно. Заявления о том, что этот проект закончен, будут преждевременными. Если вы просто посмотрите на картину мира − да, у нас есть страны с растущим популизмом, например, Венгрия и Польша, но это не доминирующая тенденция. Разумеется, это определенно вызывает беспокойство, потому что существует отход от глобализации и элит. Но это совершенно не означает, что конец истории − венгерская нелиберальная демократия, или что стиль Путина станет универсальной моделью, за которой последуют люди. Я считаю, что либеральная демократия по-прежнему является лучшей формой правления по многим причинам; это самая устойчивая модель, и она, скорее всего, оправдает себя.

А как насчет Китая? Его авторитарная модель в настоящее время довольно успешна.

Да, но нельзя судить об успехе определенного типа режима в краткосрочной перспективе. Вопрос состоит в следующем: как им преуспеть в течение более длительного периода времени? Думаю, есть много причин считать, что экономическая и политическая модель Китая может быть не такой устойчивой. Одним из больших преимуществ, которые Китай имел в прошлом, является то, что он был более институционализированной формой авторитарного правительства. У коммунистической партии было много институциональных правил, к примеру, в сфере пенсионного обеспечения. Недавно президент Си Цзиньпин упразднил эту модель. В некотором роде он как бы отталкивает Китай назад, чтобы сделать его более похожим на африканскую диктатуру. Стоит задуматься о том, как надолго это сохранится.

В отличие от популизма, который находится на подъеме во всем мире, социал-демократия находится в историческом упадке. Тревожное количество основных избирателей из рабочего класса и государственного сектора в настоящее время голосуют за популистов: в Южной Европе − за левых популистов, а в Восточной − за правых. Каковы основные причины этого процесса, и что можно сделать, чтобы завоевать сердца и умы этих людей?

У этой проблемы существуют экономические, политические и культурные причины. Экономическая причина связана с тем, что в основном выгоды от глобализации были в значительной степени сосредоточены среди хорошо образованных людей, живущих в больших городах. Политические мотивы основаны на том факте, что многие демократии недостаточно реагируют на решение этих проблем. Многие элиты выглядят так, как будто они вне пределов досягаемости, и не знают, что чувствуют граждане. Но самая важная причина − культурная, связанная с иммиграцией. В Европе большая часть проблем вызвана миграционным кризисом. Многие страны опасались потерять контроль над собственной идентичностью из-за угрозы высокого уровня миграции. Европейцы должны реагировать на некоторые из этих основополагающих опасений. Во всех трех областях есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы заботиться о людях, имеющих экономические сложности. В миграционную политику могут быть внесены корректировки, но существует и моральная сторона, когда люди просто должны быть более склонны защищать либеральную демократию как наилучшую форму правления.

Многие утверждают, что принятие более строгих мер иммиграции будет означать идти на поводу у правых популистов.

Не могу не согласиться с этой трактовкой. Думаю, мотивы канцлера Меркель во время кризиса мигрантов были достойны похвалы. Учитывая историю Германии, либеральная политика в отношении беженцев была очень понятной. Тем не менее это также создало огромную практическую проблему, потому что у Германии нет истории хорошего гостеприимства, и терпимость немцев не безгранична. Считаю, что замедление темпов принятия беженцев было разумным ответом, даже если это то, чего хотели правые партии.

Сейчас мы находимся в Киеве. Украина − место, которое, вероятно, означает больше, чем любое другое, для нынешней борьбы между Россией и Западом. Вы видите какой-либо выход из этой спирали взаимной эскалации?

Я значительно больше виню Россию и Путина, чем Запад. Большинство западных стран были открыты к сотрудничеству с Россией. Именно Россия вторглась в Крым и на Донбасс, и она даже отравила своего бывшего агента Сергея Скрипаля на британской земле. Если Россия не пересмотрит свое поведение, будет сложно улучшить с ней отношения.

У России были хорошие экономические показатели в начале президентства Путина, но в течение последних лет реальные доходы падают. Почему он по-прежнему так успешен в России?

Он узаконил себя, продвигая определенный российский национализм. Это началось в 2000-х годах, когда он мог утверждать, что именно он спас Россию от хаоса 1990-х и годов правления Ельцина. Он построил гордость России, и, поскольку контролирует СМИ, может с их помощью рассказывать, что в последние годы все плохое в стране происходит по вине иностранцев и оппозиции с Запада. На самом деле его собственная политика виновата во всем этом.

Ни малейшей вины Запада? Что насчет расширения НАТО и ЕС?

Что касается расширения НАТО, ответ мы так и не узнаем. Многие восточноевропейские страны, стремящиеся в НАТО, сказали бы, что Россия со своей долгой историей империализма все же подошла бы к точке, когда она хотела бы доминировать над соседями, даже если бы они остались за пределами Альянса. Когда это произойдет, конечно, лучше быть членом НАТО, чем вне его. Нельзя доказать ни одну из этих возможностей, но я склонен полагать, что эти страны имеют право войти в Альянс. Даже если бы мы не расширяли НАТО, Россия оказалась бы в том же месте, что и сейчас.

Европейский союз находится в глубоком кризисе, ему противостоят Виктор Орбан и политики Польши, а также экономический и миграционный кризисы. Что нужно предпринять ЕС, чтобы вернуться в правильное русло?

У кризиса ЕС есть две важные причины. Первый − это евро, который по-прежнему не стабилен. Чтобы его стабилизировать, нужно двигаться либо назад, либо вперед. Вы либо двигаетесь к созданию финансового союза, либо каким-то образом отказываетесь от евро. Я не думаю, что любой из этих вариантов возможен прямо сейчас. Другой вопрос связан с миграцией. Люди не любят слышать об этом, потому что так говорит Виктор Орбан, но я считаю, что в этом конкретном случае он прав. Невозможно иметь что-то вроде шенгенской системы, если у вас нет безопасных внешних границ ЕС, а у вас их сейчас действительно нет. Мы все еще имеем большой приток людей через Грецию и Италию, и это создает много напряженности в этих странах. Это также усиливает популизм. Европе нужно разобраться с этой конкретной проблемой.

Какую роль следует выполнять Германии в этой ситуации?

Если бы я был канцлером Германии, я бы оказывал большую поддержку Греции и Италии в решении проблемы миграции. Эти страны уже сделали попытки, фактически подкупив Турцию, чтобы она удерживала как можно больше мигрантов, но существуют и другие источники, через которые мигранты прибывают из Африки и других мест. Не думаю, что открытая иммиграция в Европу решит проблему Африки. Скорее, она еще больше дестабилизирует Европу, чем поможет африканцам. Поэтому я считаю, что Германии действительно стоит предоставить помощь Италии и Греции.





Вопросы задавал Николаос Гавалакис

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