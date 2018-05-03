Выявлен очередной российский агент влияния в США

Ксения Кириллова

Журналист (США)

02 мая 2018





На днях в крупнейшей американской газете Newsweek появился материал, посвященный бывшему советскому диссиденту, а ныне – руководителю некоммерческой организации Russia House и директору Американского университета в Москве Эдуарду Лозанскому.

Эдуард Лозанский – советский физик и бывший диссидент, в 1976 году эмигрировавший в США. На данный момент он имеет американское гражданство, живет в Вашингтоне и ежегодно организует Всемирный российский форум, который, собственно, и привлек внимание американцев.

"Его деятельность очень похожа на одну из этих операций по распространению влияния", – отметила в интервью Newsweek сотрудник Института Брукингса Алина Полякова. "Я бы сказала, что организации такого типа фактически стремятся проводить российскую повестку".

Бывший двойной агент ФБР Навид Джамали прямо назвал подобную активность "в какой-то степени оружием российского разведаппарата", добавив, что "Россия по-разному действует в Соединенных Штатах". Также, по мнению Джамали, "маловероятно", что Лозанский до сих пор не попался на глаза российской разведке, учитывая его частые посещения Москвы.

В самом деле, заявления Лозанского, озвучиваемые на главных российских телеканалах и сайтах, полностью идут в унисон с внешней политикой и пропагандой Кремля, дословно повторяя все самые распространенные ее формулировки. В частности, основатель Russia House, как и сам Путин, заявляет, что именно Запад "отвернулся от России" и не оправдал ее надежд. Лозанский также не скрывает, что поддерживает Дональда Трампа в первую очередь потому, что это выгодно России. В своих статьях в одной из главных российских газет "Известия" он повторяет заявления российской пропаганды о том, что "Глубокое государство" организовало заговор с целью свержения Трампа, и уверяет, что Москва не участвовала в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

В интервью радикальному пропагандистскому сайту "Правда.ру" (где, кстати, Лозанский также регулярно ведет колонку), бывший диссидент дает советы Трампу, как оправдать его встречи с Путиным в глазах американского народа, минуя Конгресс. К слову, Эдуард Лозанский – не единственный человек, проводящий подобную повестку. После "меморандума Нунеса" российские военные аналитики не смогли сдержать радости и тоже признали, что Трамп действует в их интересах.

"Обнародование доклада Девина Нунеса и расследование представленных в нем материалов грозит масштабной чисткой ФБР, другим спецслужбам США и Минюсту, и политическим землетрясением в Конгрессе. Спецслужбы – это главный институт американской демократии, и если Трамп овладел им вполне, то дни фейковой глобалистской прессы и впавшего в маразм Конгресса сочтены", – предреклиавторы "Военного обозрения", радуясь, что Трамп "перешел в наступление", может позволить себе открытое общение с российской разведкой и скоро полностью добьется уничтожения механизма разделения властей, свободной прессы и независимой правоохранительной системы. Протрамповские пассажи Лозанского по своей сути мало отличаются от статьи в "Военном обозрении".

Выступая на главном рупоре российской пропаганды, канале "Вести.Ру", основатель "Американского университета" и вовсе заявил, что Скрипаль якобы сотрудничал с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом, а потому именно Соединенные Штаты были заинтересованы в его гибели. "Комсомольская правда" отмечает, что сейчас Лозанский считается "чуть ли не главным российским лоббистом в США".

Причины, по которым бывший советский диссидент стал проводить путинскую политику, до сих пор неизвестны. Однако очевидно, что человек, имеющий выход на столь масштабные информационные площадки внутри России, не может не иметь контактов с какими-либо кремлевскими структурами.

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