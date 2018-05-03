Наглый аферист Борис Пайкин может лишиться мандата

Наглые бизнесмены, которые не хотят раскрывать сумму своих сбережений, уже давно привыкли прятать свои миллионы или миллиарды в оффшорных зонах. Так им спокойно живется и имеется некая «финансовая подушка» на тот случай, если налоговые службы в их стране в чем-то их заподозрят и, например, обяжут выплачивать огромный штраф. Журналисты, в свою очередь, уже давно раскрыли несколько подобных схем, где главными действующими лицами являются чиновники. Среди таких имеются представители России.

Есть основания полагать, что скандально известный депутат Госдумы Борис Пайкин именно такой человек. Он не один раз фигурировал в расследованиях по отмыванию денег. Так, например, выяснялось, что этот чиновник является владельцем оффшора SANDER UNIVERSAL INC., зарегистрированного на Британских Виргинских островах. Кроме того, имеется информация, что за компанией «Форд Групп», соучредителем которой является Пайкин стоит аж три оффшорных фирмы, а их обслуживанием занимается фирма-секретарь IONICS SECRETARIES LIMITED.

Помимо этого имеется информация Министерства Юстиции Испании, которая свидетельствует о том, что имя брянского депутата фигурирует в реестре депутатов на Балеарских островах. Документы из открытых источников указывают на некоего PAYKIN BORIS. До сентября 2017 года он числился владельцем оффшора PELICAN TRUST SL. в Майорке. И вряд ли могло случиться подобное совпадение.

Примечательно, что если данные о причастности Пайкина к PELICAN TRUST SL. Подтвердится, то это будет означать, что его будут лишить депутатского мандата, так как он на момент выборов в Госдуму владел оффшорами, нарушая российское законодательство. А именно статью 4-ю закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

В общем, многие факты говорят о том, что брянский депутат Борис Пайкин оказался обычным жуликом, который вывел свои средства и зарегистрировал свои фирмы в оффшорных зонах. Сделал он это для того, чтобы получить мандат. Однако появляющиеся подробности могут подтолкнуть к выводу, что в скором времени биснесмен-мошенник лишится высокого статуса.

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