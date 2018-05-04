На немецких дорогах мошенничают цыгане



На магистралях возле немецкого города Кельн за последнее время все чаще фиксируются случаи с выманиванием у водителей денег обманом, сообщают немецкие издания. По информации полиции, речь идет, в первую очередь, о таких магистралях как А61 и А4. Известно также, что к подобному мошенничеству прибегают представители цыганской национальности.



Полицейские рассказали о придуманной сфере аферистов: они маскируются под семьи с детьми, которые будто попали в беду. Под этим предлогом они останавливают водителей и начинают выпрашивать у них деньги.

Среди самых популярных причин остановок – поломка машины, неожиданно закончившиеся топливо или и то, и другое сразу. Многие из небезразличных к чужой беде водителей очень часто сами предлагают свою помощь, как только замечают припаркованный на обочине автомобиль и изображающих беспомощность людей рядом с ним. Именно такие люди и становятся жертвами мошенников, которые давят на жалость и вымогают материальную помощь.

По информации немецких СМИ, совершение подобных дорожных афер – дело рук цыганской банды из Дуйсбурга, которой уже занимается полиция. Однако мошенников до сих пор не арестовали, так как правоохранителям нужно задержать их с поличным, в противном случае – не будет достаточно доказательств их противозаконных действий, а нарушители так и останутся безнаказанными. Поэтому полиция напоминает, что лучше сразу же сообщать о подозрительных автомобилях на дорогах.

Как известно, на данный момент в Германии проживает больше 100 тысяч цыган и еще около 50 тысяч цыганских беженцев, которым грозит депортация. Большинство из них проживает в крупных немецких городах, в том числе и в Берлине. Многие получают социальную и финансовую поддержку от государства и благотворительных организаций.

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