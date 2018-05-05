ЧТО ДЕЛАТЬ И КУДА ДВИГАТЬСЯ РОССИИ

Россия уже в течении трёх десятков лет строит свою новую непонятную большинству экономику. Объяснить, что это за экономика российские экономисты и политологи в принципе не могут. Критиков предостаточно, все предложения сводятся к тому, что вот если бы как в ... Однако с этим необходимо определиться, поскольку человечество стоит в преддверии нового периода своего развития, который начнётся примерно через 20 - 40 лет и готовится к нему надо уже сейчас. Выбор ведь не очень большой - даже не три дороги, как в сказке, а всего две. Пойдёшь по одной - неизвестность, по другой - есть надежда, что будут успехи, но это трудный путь и откровенно говоря человечество к нему не готово. Причём даже то, небольшое количество стран, которые движутся по второй дороге, стремятся свернуть на первую дорогу. Речь идёт о таких странах как Китай, Вьетнам. В их основополагающих документах прописано стремление строить рыночную экономику, правда с некой, например, "китайской спецификой". Сюда же можно отнести и такие страны как Куба, КНДР, Белоруссия.

Посмотрим как представляет себе будущее передовая зарубежная экономическая и политологическая мысль. Поскольку для бывших стран социализма - СССР, страны Восточной Европы движение к социализму для них - это "неудавшийся эксперимент", хотя что это было, они просто не понимают. Надеются на то, что дальше всё будет очень "красиво" – вернее, звучит красиво - "постиндустриальное общество". Наглядный пример этому "Юбилейный доклад Римского клуба" с впечатляющим названием «Come On! Капитализм, близорукость, население и разрушение планеты». Поскольку не удалось найти перевод доклада, то пришлось опираться на прекрасную работу Александра Малахова «Come on!» — юбилейный доклад Римского клуба» http://malakhov.link/come-on-report, тем более, что в других источниках её просто пересказывают. Выражение «Come On» по А. Малахову несёт два значения— «не пытайся меня обмануть» и «присоединяйся к нам». Хотя прямой перевод «Come On» - «Приходить На» как всегда не имеет смысла. Автор рассмотрел этот доклад и написал статью "Юбилейный доклад Римского клуба – бальзамирование капитализма"

http://www.proza.ru/2018/01/25/686

http://maxpark.com/community/politic/content/6180099





Почему потребовалось обратиться этому докладу, который писали 30 членов знаменитого клуба - потому что в нём отображены взгляды "передовой" экономической и политической мысли рыночных стран, которые двигаются по первой дороге. Что же выяснилось? Чтобы "выкрутиться" из проблемы технологической и информационной сингулярности они сослались на высказывание Г. Мура о том, что его закон (о количестве элементов на кристале интегральной схемы) перестал действовать - это эмпирический "закон". Это сродни тому как перестал в своё время действовать закон Филипса. Однако сингулярность как явление зависит от многих факторов: производительности труда, концепции управления экономикой, распределения и потребления произведенных благ, движущей силы рыночной экономики - конкуренции, доли частной собственности в государстве и проч. Сингулярность уже стучится в дверь экономики: рост безработицы, оцифровка всего и вся и проч. и это объективно, и эти проблемы необходимо решать. Авторы доклада всего этого как бы не заметили или сделали вид, что не заметили. Поэтому автор закончил обзор этого доклада таким образом.





"Представим себе. Италия. Рим. Ватикан. Площадь перед собором Святого Петра. Сидят члены Римского клуба с плакатами, клеймящими современный капитализм, финансовых спекулянтов и материализм. Мимо проходят в масках члены Мирового правительства (в масках – чтобы не узнали). Члены клуба: «Подайте на альтернативную экономику, «Новое просвещение», планетарную цивилизацию и другие нужды»". Поэтому куда дальше следует двигаться зарубежным странам с рыночной и с социалистической экономикой, цвет зарубежной экономической и политической мысли не представляет. А в России?





В России начинается новый этап шестилетнего развития и следует посмотреть, что будет с Россией в зависимости от того какой из двух путей она выберет. Для этого посмотрим, что нам "загадал" в своём послании Федеральному собранию вновь избранный Президент. Почему "загадал" - будет объяснено ниже. В общем были перечислены некоторые задачи, но не была сформулирована цель в интересах достижения которой будут решаться эти задачи. Поскольку цель может быть одна, а задач, которые потребуется решить для её достижения много. Обычно пишется 100.

Вот некоторые из этих задач: образование, продолжительность жизни, производительность труда, медицина, цифровая экономика, борьба с бедностью и другие. Однако целей развития, которые стремятся реализовать в мировой экономике всего две: "благо всего народа и его развитие" и "получение максимальной прибыли". Подробную их формулировку можно найти у И. В. Сталина. В зависимости от того какую цель выберет Россия, то по разному будут решаться и задачи. Например, медицина - в интересах всего народа - это одна медицина, а в интересах получения максимальной прибыли - это другая медицина. Судя по тому, что число бедных предполагается уменьшить только на половину, то целью развития экономики России предполагается «получение максимальной прибыли», т. е. Россия будет развиваться по капиталистическому пути - по первому пути.





Чтобы понимать, что делать и куда двигаться необходимо располагать теорией ибо, если есть теория, то можно анализировать прошлое, оценивать настоящее и прогнозировать будущее, а если её нет, то вспоминать прошлое, наблюдать настоящее и мечтать о будущем. Можно вместо мечтать и загадывать будущее. Поскольку нет экономической теории, то выступление Президента - это мечты или загадывание на будущее.





Проблема в том, что сейчас существует более 50 так называемых экономических теорий, которые опираются на словосочетание: производство, распределение, обмен и потребление и иногда добавляют ещё разделение труда. Некоторые авторы утверждают, что теорию экономики создать нельзя. Тем не менее, фундаментом этих всех теорий является "чёрный ящик", т. е. авторы этих теорий представляют экономику "чёрным ящиком". Ни в одной из них нет представления об устройстве экономики, её структуре - элементы и связи между ними. К. Маркс представил структуру экономики как базис и надстройку, но элементы и связи между ними не указал, чем собственно и затормозил на полтораста лет развитие теории экономики. Рассуждений об экономике на уровне базиса и надстройки и других её внешних составляющих масса, а структуры нет. Есть цели, которые наиболее корректно сформулированные, как сказано выше И. В. Сталиным, однако структуры нет, а за ней следует методология достижения цели, управление, организация и кадры, способные обеспечить достижение поставленной цели. Последние в капиталистической экономике формируются стихийно, их состав неизвестен, их цели неизвестны (кроме той, которая сформулирована И. В. Сталиным), их не избирают, не назначают и не увольняют и называются они элитой и это атрибут капиталистической экономики. В социалистической экономике подбор кадров для достижение цели, зависил от интеллектуального уровня руководства партией - тоже теории не было (хотя названий предостаточно) об этом говорил И. В. Сталин.





Сейчас "Теория социализма и капитализма" (книга в Амазоне или ридеро) разработана и даны структуры мирохозяйственного комплекса, государств этих ОЭФ и их экономик. Показано, что власть при капитализме - это элита, при социализме - одна партия, а при коммунизме как высшей стадии социализма - власть народа, что в переводе на греческий звучит как "демократия". Решена проблема "отмирания государства". Что такое коммунизм и коммунистическая демократия (это религия) автор не знает, поэтому говорить о демократии при капитализме и социализме - не прилично, поскольку показываешь свою безграмотность.





После такого вступления перейдём к конкретике. Из "Теории..." следует, что вся мировая экономика базируется на одной из двух экономических платформах: капиталистическая - на платформе А. Смита, социалистическая на платформе В. И. Ленина. Движущей силой первой является конкуренция, которая в свою очередь является движущей силой коррупции. Следовательно, поскольку конкуренция защищена Конституцией РФ ( ст. 8 , ч. 2, ст. 34 и ч.1 ст. 36), то и коррупция тоже попадает под эту защиту, а обе вместе они от природы (от Бога) и определяются эгоизмом человека. Развитие этой экономики представляет собой одну реализацию нестационарного случайного процесса. Приемлемой математической теории таких процессов не существует, а значит и прогнозировать будущее такой экономики проблематично. Следовательно, всё, что пишется в различных стратегиях, планах и проч. представляют собой не более чем загадывание, мечту. Поэтому в "Теории..." автор не дал математического выражения абстрактного представления капиталистической экономики.





Движущей силой экономики на второй платформе является соревнование, о котором впервые написал В. И. Ленин в работе "Очередные задачи советской власти". Экономика плановая, план составляется в интересах достижения блага всего народа и в этом процессе участвуют все производительные силы (государственные и частные) государства. За производственные отношения в государстве отвечает партия. В "Теории ..." приведено математическое выражение абстрактного представления социалистической экономики - её можно прогнозировать.





В соответствии с приведенным выше правилом далее сравним возможности которые могут быть у России при развитии экономики на той или иной платформе. При этом не будем приводить каких-либо сложных математических выражений, тем более, что для капиталистической экономики их вообще нет. Будем оперировать неким трендом, предполагая, что не смотря на кризисы, которые посещают капиталистическую экономику, она всё же движется вперёд. В качестве показателя выберем темпы роста ВВП. На последнем Давосском форуме было предложено оценивать развитие по показателю, в который входит 10 параметров, но сравнить две системы, а это будет уже 20 параметров, проблема вряд ли разрешима. Поэтому и остановимся на ВВП, который за продолжительное время для капиталистической экономики находится в пределах 0,5 -1 % до 2 - 3 %. Больше такая экономика в среднем не даёт. Для социалистической экономики на платформе В. И. Ленина бывали двух значные цифры 10 - 12 % роста ВВП, на закате СССР было 4 - 5 % (говорили, что это застой).





Следовательно, эффективность двух систем отличается в разы, а это значит, что такие системы по определению должны иметь разные структуры. Поэтому экономика России находясь на платформе А. Смита и утверждать, что "наша" экономика способна обеспечить 10 - 15 % роста ВВП, как минимум не корректно, а вообще безграмотно. При этом нельзя забывать, что эта экономика подвержена кризисам, которые прогнозировать нельзя, а можно только загадывать или угадывать - например, следующий кризис будет в 2021 - 2023 гг. Кризисы объявляет власть - элита, а не некие экономисты, политологи, журналисты, поэты и проч.





Рассматривать будем страны ОЭСР и Россию в предположение, что экономика последней может быть, как на платформе А. Смита, так и В. И. Ленина. - это показано на рис.1.









http://www.proza.ru/2018/05/05/778









Рис. 1. Оценка зависимости относительного ВВП стран ОЭСР на платформе А. Смита и России в предположении, что её экономика будет развиваться на платформе А. Смита или платформе В. И. Ленина





Будем считать для удобства, что в 1990 г. разница между относительными ВВП ОЭСР и России равна нулю. Страны ОЭСР развивались в коридоре роста ВВП 2- 3 %. Даже кризисы не приводили у них к значительному падению ВВП. Россию за эти годы "посетило" уже четыре кризиса. Кризис 2014 - 2016 гг. автор угадал ещё в 2009 г. Как видно из рисунка Россия до сих пор "не догнала" в своём развитии страны ОЭСР. Автор впервые применил такое сравнение в 1995 г. и тогда выходило, что если бы темпы роста ВВП были 10%, то Россия "догнала" бы страны ОЭСР где-то в 2005 г. Не сложилось.





Из рисунка также следует, что если экономика России будет развиваться с темпами 2 - 3 % в год (это в среднем), то в обозримом будущем догнать страны ОЭСР не возможно. Даже 4 - 5 %, что в общем для стран капитализма не реально, то "догнать" можно, но не реально - это в случае успешного развития экономики России и стагнации на уровне 2 % экономики стран ОЭСР - с чего бы это - структурно капитализм ведь везде одинаков. Следовательно, "догоняющая» и "опережающая" стратеги, красиво звучат, но мало вероятны, поскольку Российские экономисты не представляют структуру экономики - для них она "чёрный ящик". Ситуация в теории экономики такова как была в химии до открытия Д. И. Менделеевым "Периодического закона химических элементов" - есть элементы экономики, а как они увязаны в структуру у экономистов никакого представления.





Темпы роста ВВП , чтобы «догнать» страны ОЭСР возможны только в том варианте, если экономика базируется на платформе В, И, Ленина - это в принципе 6 - 10 %. "Догнать" как? Только если "срезать" дистанцию - это в сельском хозяйстве развивать коллективные хозяйства, а не крестьянские (фермерские) хозяйства; промышленность построить по отраслевому принципу, а не по корпоративному; идеология соревнование, а не конкуренция. В Китае в последние годы ВВП было в районе 7 % - это примерно удвоение за 10 лет. При таких темпах России можно догнать ОЭСР в период между 20 -ми - 30- ми годами. Однако - это экономика с другой структурой. Это экономика, в которой государством управляет партия или национальная элита. Последняя недолго задерживается в управляющих - ей со временем "надоедает" заниматься экономикой или ей кажется, что рынок лучше. Пример, Япония, страны Ю.-Восточной Азии. Партия же управляет управляющими, она вмешивается в экономику постольку поскольку ей необходимо понимать, настолько управляющие следуют программе партии в экономических вопросах. В таких государствах огромными правами обладают первичные партийные организации, - следует, к примеру, посмотреть Устав КПК, где очень большие права первичной парторганизации. В Китае как и в СССР в каждой организации, где есть хотя бы три коммуниста создаётся первичная организация.





К сожалению последнее не понимают современные экономисты и все прочие. В литературе можно встретить как историки, занимающиеся сталинским периодом, откуда-то взяли или сами додумали за И. В. Сталина, что он хотел к концу жизни убрать партию из экономики - партия же - это элемент (атрибут) социалистической экономики. Без неё социализм существовать не может, что и произошло с отменой 6 ст. Конституции СССР. Попутно заметим, что И. В. Сталин никогда не критиковал партию, Правительство - да, а партию никогда. Наоборот, он до последнего говорил, что нам нужна теория, без неё нам смерть. Историки же, не понимая и не владея теорией социализма, "додумали" за И. В. Сталина о том, что он хотел исключить партию из экономики и эта версия, за неимением другой и непонимания структуры экономики СССР пошла гулять по литературе. Утверждают, что при принятии Конституции CCCР на Политбюро был разговор о том, чтобы выборы в Советы были конкурентными, но региональные лидеры были против конкурентных выборов и настояли на этом. Если это так, то тогда И. В. Сталин ошибался. Уже в последней своей работе «Экономические проблемы социализма в СССР» он об этом не говорит ни слова. В соответствии с «Теорией …» при социализме власть – это партия, а выборные органы должна формировать партия, чтобы туда не попадали те, то громче шумит. Выборы в последний Верховный совет СССР показали, что это так и произошло. Проблема места и роли партии в структуре экономики уже более 15 лет как решена автором – партия это элемент структуры экономики. Непонимание этого и историками, и экономистами - тем более со званиями, никак их не красит, а скорее показывает уже их безграмотность.





В "Теории ..." показано как устроена структура экономик капитализма и социализма и как эти экономики управляются. Однако экономисты и политики продолжают искать некие стратегии выхода экономики России из очередного кризиса. Названий предостаточно "Стратегия 2030", потом "Стратегия - 35", в конечном итоге "Стратегия - 2024 и на период до 2035". Весь период 2017 г. научное сообщество ждало этих стратегий - так и не дождалось. Даже закон "О стратегическом планировании" приняли, а где же закон о стратегическом управлении? Первый - это что хотим получить на конец планируемого периода, а второй, что делать сейчас, чтобы получить планируемые результаты. Если, что хотим иметь - есть хотя бы на уровне выступления Президента перед Федеральным собранием, то, что делать сейчас - у нас вообще ничего нет.





Правда, возможно автор и не прав. Предлагается создать некий независимый штаб по реформам (за название - могу ошибаться), который будет заниматься реформами, а текущим управлением экономикой (имеется ввиду индикативное управление) будет заниматься Правительство. Однако необходимо знать, как устроен объект, который собираются реформировать - "перестраивать" и знать последовательность реформ - сначала институциональные, а затем структурные. Знают ли это члены "штаба" - сомнительно. Это всё из "Теории ...", а теперь вернёмся к тому, что предлагают наши экономисты и политологи. Для чего прежде всего посмотрим на программы наших кандидатов на должность президента.





Сразу отметим, что экономические программы В. В. Путина (будем считать таковой в его выступлении перед Федеральным собранием), К. А. Собчак, Г. Явлинского и Б. Титова ничем не отличаются с позиций того, на какой платформе они их собирались реализовать свои предложения - это платформа А. Смита. Есть отдельные особенности, но они погоды в странах капитализма не делают - капитализм он везде капитализм в какие бы наряды он не рядился. Несколько другие налоги - шкала разная; льготы другие, но это Impfct Investing - некие социальные льготы, но в конечном итоге в выигрыше должны быть собственники средств производства. Например, выдача всем или части населения средств равным прожиточному минимуму - это в Финляндии - идёт эксперимент, в Швейцарии поставили на референдум - каждому платить 2500 франков - жители не поддержали (аналогичный опрос в России - на такое согласны 75 %). Так вот если посчитать, то в Швейцарии из этих средств примерно 30 % перешло бы владельцам средств производства. Богатым - они не нужны, а бедные и средние их потратят сразу - прибыль пойдёт богатым как собственникам средств производства. У нас все кандидаты предлагали сразу или со временем увеличить минимальную заработную плату - результат был бы такой, как и был бы в Швейцарии.





Здесь ещё есть один подводный камень - человек не работает, а ему дают средства для нормального или близкое к этому на пропитание. Всё. Кто-то из великих сказал: "Труд из обезьяны сделал человека". Так вот все те, кто предлагает дать человеку деньги, а не рабочее место, поступает или призывает из человека сделать обезьяну - предлагает вместо эволюционного процесса развития человечества, заняться инволюционным процессом - снова "залезть на дерево" ( не путать с «удочкой Соломона»). Видимо, чтобы этого не произошло, необходимо заниматься "воспитанием нового человека", который не превращался бы его в обезьяну при наличии всех благ. Воспитанием «нового человека» пытались заниматься ещё в СССР - не успели - эгоизм победил. Возможно так будет при коммунизме - там не будет криминала, эгоистов и олигархов не будет, а что - не знаю.





Остались ещё три кандидата на должность президента (П. Н. Грудинин, Сулакшин и Бабурин…). Они тоже далеко не ушли от платформы А. Смита, а точнее вообще не представляют того, как будет устроена их экономика. Все предлагают развивать малый и средний бизнес. Однако П. Н. Грудинину следовало бы посмотреть Программу РКП(б) 1919 г. – он выдвигался от КПРФ, что говорил В. И. Ленин о малом бизнесе. Создаётся впечатление, что они не представляют на какой платформе развивали бы экономику в случае своей победы на выборах. Поэтому их программы как бы "красиво" звучали, но за ними не было видно реального представления того, что делать и как.





Следовательно, социализма в России никто из кандидатов не собирался строить – на словах возможно и звучали слова о социализме, но чтобы строить надо знать на какой платформе – на каком фундаменте. Есть ещё один вопрос – это управление экономикой.





Сразу определимся с количеством управляющих экономикой в России. Главный управляющий – это Правительство РФ, которое структуру экономики не представляет и поэтому каждый рулит в меру своего разумения: Минэкономразвия составляет прогнозы (не представляя теории), Минфин – тоже управляет (в структуре экономики – это измеритель состояния производства), собирая налоги, а недобор составляет 20 – 30 %. Это та точность, о состоянии производства, по которой Правительство управляет экономикой. Далее Центробанк РФ, который применяет таргетирование инфляции – управляет количеством денег в экономике. Однако эффективность такого управления равна 0,5. В соответствии с «Теорией …» ЦБ должен входить в элемент финансы в структуре экономики и заниматься дополнением средств в бюджет для дозагрузки производства. Он же должен заниматься контролем за частными финансовыми структурами, которые тоже управляют экономикой в меру своих средств. Следовательно количество управляющих экономикой при капитализме множество мощности континуума и каждый стремиться максимизировать свою прибыль и даже путём «поедания» себе подобного.





Предлагается на уровне Правительства разрабатывать и предлагать бизнесу некие планы – индикативное планирование. Однако не видно, чтобы в других странах, где пытаются его применить это приводило к рывкам в экономике, например, во Франции – обычная капиталистическая страна с обычными темпами роста ВВП единицы процентов. Почему так? Потому что цель все этих управляющих экономикой работать в интересах получения максимальной прибыли. Тут можно вспомнить, что нечто подобное пытался реализовать И. В. Сталин, говоря крестьянину в Сибири, что государству выгодно, чтобы он снизил цену на хлеб. Тот же предложил ему сплясать, тогда он может и снизить цену. И. В. Сталин не стал плясать, а провёл вместе с партией коллективизацию сельского хозяйства, что стало мощнейшим фактором в победе в Великой отечественной войне. Французское Правительство видимо «пляшет» перед бизнесом, но судя по всему от этих танцем толку мало. Поэтому в процессе такого подхода к планированию производства (индикативного планирования) его неэффективность определяется тем, что нельзя учесть эгоизм бизнеса.





В литературе много разговоров о том, что Российская экономика способна развиваться даже с двухзначными темпами роста ВВП, вот только в ней надо что-то подправить. Например, пусть бы ЦБ снизил ставку рефинансирования (сейчас она 7,5 %) до уровня мировых: в США и Н. Зеландии 0,75 %, Австрия – 1,75, Англия – 0,5%, Швейцария – минус 0,75%. Кредиты же в России предлагается выдавать под конкретные проекты. Ярким представителем этого направления является ак. С. Ю. Глазьев ( http://worldcrisis.ru/crisis/3015389) сторонник нового технологического уклада, который формирует современную технологическую революцию, сегодня хорошо понятны. Они растут с темпом от 20 до 80% в год, в среднем этот уклад растет с темпом 35% в год, становясь мощнейшим локомотивом экономического роста. Однако важно понимать какую долю занимает эта технологическая революция в суммарных темпах роста ВВП. Например, он приводит переход на светодиоды означает экономию на электричестве в 10 раз, наноматериалы позволяют экономить металлы. Однако даже в ЖКХ светодиоды экономят всего – у автора 2 % от общих расходов. Тут уместно вспомнить, что в странах Европы считается, что 60 – 70 % предприятий инновационноактивны, но темпы роста ВВП в этих же странах 1- 3 %. Как видно просто так роста ВВП не бывает.





Ещё одна цитата из интервью: Сегодня какую страну ни возьмете - Китай, Корею, Японию, Европу - все озабочены одним — ростом инвестиций в принципиально новые технологии, которые совершают технологическую эволюцию и обеспечивают тот самый прорыв к новому технологическому укладу на новую волну экономического роста. Академик все страны собрал вместе: Китай – там действительно впечатляющие темпы роста ВВП. У власти партия – КПК, которая является элементом структуры экономики; Корея (имеется ввиду Южная) и Япония у власти были национальные элиты и темпы роста были высокие – было «японское чудо». Однако элите показалось, что рынок лучше – теорией экономики они не владеют, пытались по К. Марксу что-то делать – не получилось, «чудо" сдулось и весь 21 век стагнация. Тоже и в Ю. Корее; Европа – классический капитализм. У власти элита и темпы роста ВВП классические 1 – 3 %. Ну и что - возьмём, - структуры экономик разные. Так какую возьмём?





По поводу Европы – то их всё же две: Западная и Восточная. В Восточной был социализм, у власти были партии, но населению и руководству показалось, что рынок лучше и теперь у них не на много лучше ситуация, чем в России. ГДР присоединили к ФРГ - даже без референдума (так им хотелось в капитализм), хотя с позиции «Теории …» нужно было делать наоборот, ибо будущее капитализма призрачно. Сейчас та же проблема с Ю. Кореей и Северной – тоже Южную Корею необходимо присоединять к Северной – КНДР. Причём и в ГДР у власти была партия, и в КНДР у власти партия – атрибут социализма - где экономика может развиваться в разы быстрее. "Быстрее" - это не значит всё время темпы роста ВВП двухзначные. Это значит равномерное развитие без кризисов и потрясений.





По поводу кредитов то С. Ю. Глазьев говорит: Это льготные кредиты, которые Центральный банк должен был создавать и через специальный канал рефинансирования коммерческих банков под гарантии правительства доводить до реального сектора. Вспомним "Программу антикризисных мер Правительства РФ на 2009 г." (автор тогда написал статью «ПРОГРАММА АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ НА 2009 Г. – “ШАГ ВПЕРЕД ИЛИ ДВА ШАГА НАЗАД”»

http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/13759.html). Тогда Правительство тоже через коммерческие банки выделило средства для помощи предприятиям и даже назначило комиссаров следить за этими средствами. Не помогло. С. Ю. Глазьев тоже говорит об ответственности, но она должна быть другой. Китай из того же кризиса вышел за три квартала – падение темпов роста с 10 % было до 7 % и через три квартала снова стало 10 %. В России рост был всего на 4 % к 2012 г., а падение больше 10 %, которое Россия так и не нагнала. В чём причина? В Китае в каждой организации, отделении, подразделении банка – первичная партийная организация с огромными правами. У России один комиссар на банк. Вот и всё.





О прогнозе С. Ю. Глазьев. Что касается научно-технического прогноза, считайте, что он есть у Академии наук. Мы над ним работаем все эти годы. Вопрос только в его актуализации. Юридические формы для этого есть. Это специнструмент рефинансирования, это Закон о стратегическом планировании, специнвестконтракты, то есть формы тоже отработаны. Вопрос упирается в самую легкую задачу — организовать денежный поток. Тут он не прав – нет у Академии наук прогноза – есть мечты и нет стратегического управления – ибо нет у неё теории. Будет ещё очередной кризис в 2021 – 2023 гг. и что с ним делать. Есть ли кадры которые способы управлять? Комментарии излишни. "Мечты" - это сильно сказано, а может кто-то посчитает, что грубо. Всё написано на уровне здравого смысла. Возможно там много интересных предложений, но эти предложения относятся к системе , устройство которой академики не знают. Как говорит С. Ю. Глазьев осталась самая малость - организовать денежный поток . Специалистов по организации "денежных потоков" надо полагать в России предостаточно. Судя по всему даже цель не прописана - как говорит академик: "В чьих интересах проводится экономическая политика. ... она должна проводиться, как декларирует президент Путин в интересах развития экономики, в целях совершения экономического рывка ". Что такое "рывок"? Может как у В. Высоцкого : "Побежал на 10 000 как на 500 и здохся ...". Примерно так!





Есть ещё один немаловажный вопрос - это свободен или не свободен человек решая экономические задачи на платформе А. Смита, т. е. при капитализме? Движущей силой экономики при капитализме является конкуренция, а её вершиной, апофеозмом является суицид, бандитизм и промышленный шпионаж, в процессе же конкурентной борьбы её субъектами движет эгоизм. В результате всех этих и ещё многих факторов в обществе, где главенствует конкуренция человек не свободен. Доказательство этого факта в "Теории ..." заняло всего два абзаца применительно к двум определениям понятия свободы.





Вместо "таким образом ...". Статья была начата с того, что было показано, оприаясь на "Теорию социализма и капитализма, что будет с Россией при выборе той или иной цели своего дальнейшего развития. Показано, что искать за рубежом некие успешные решения проблемы "рывка" экономики бессмысленно - их просто там нет. Отвечать на вопрос: "Что делать?" не по уровню пенсии автора, поскольку как говорил мой не состоявшийся научный руководитель диссертации А. С. Луговой (ныне покойный), отвечая на просьбу помочь скорректировать её план: "Деньги кто будет получать?" Это было 22 руб. Тогда я написал диссертацию самостоятельно и защищал уже без научного руководителя, а ему выразил благодарность во введении.





Тем не менее всего четыре пункта, опираясь на работы В. И. Ленина.





1. Учится - понять теорию, а не заниматься экспериментрованием и мечтами.

2. Учить людей, чтобы они осознанно строили экономику, а не занимались "рывками".

3. Привести структуру государства и структуру экономики в соответствующую той целю, которая будет определена руководством принимающим решения.

4. Понимать, что при капитализме власть принадлежит элите, которую не избирают, не назначают и не увольняют, её цели не известны; при социализме одной партии, а не двум и до бесконечности, которая решает одну задачу - благо всего народа и его развитие; что такое коммунизм - неизвестно и заниматься декоммунизацией и призывами к демократии глупо .





Андрей Яшник









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