Верховный суд Финляндии отклонил апелляцию



Фото: Yle Сношение с 10-летней девочкой – это злостная сексуальная эксплуатация, но не изнасилование

Трехлетний тюремный срок остается в силе.

Верховный суд отклонил апелляцию по делу, в котором 20-летний мужчина совершил половое сношение с 10-летним ребенком во дворе многоэтажного дома.

Случай получил большой резонанс, так как уездный суд Пирканмаа и надворный суд Турку не вынесли обвиняемому приговор по статье «Изнасилование при отягчающих обстоятельствах».

Суд не нашел доказательств тому, что сношение происходило с применением силы и что ребенок находился в шоковом или ином беспомощном состоянии.

Трехлетний тюремный срок по статье «Злостная сексуальная эксплуатация», таким образом, остается в силе.

Многие депутаты парламента в результате данного случая потребовали внести изменения в уголовный кодекс, чтобы в будущем подобные преступления карались более строго.

Сексуальная эксплуатация произошла в небольшом муниципалитете в Пирканмаа. Преступник прибыл в Финляндию в качестве просителя убежища.

Эксперты юриспруденции удивляются решению суда

Решения судов первой и второй инстанции вызвали бурю эмоций прошлой осенью.

Например, детский психиатр профессор Туула Тамминен в газете Aamulehtiзаявила, что ребенок никоим образом не может знать, что с ним произойдет в подобных ситуациях.

Профессор криминального и процессуального права Кари Толванен, в свою очередь, заявил, что десятилетний ребенок не в состоянии адекватно выражать свою волю.

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