навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
05.05.18  

Верховный суд Финляндии отклонил апелляцию

(0)
 
05.05.18   Редакция

Цена глобального доминирования – жизни американцев

(0)
 
04.05.18   Редакция

Бурение у границы с Россией откладывается из-за токсичного газа

(0)
 
04.05.18  

На немецких дорогах мошенничают цыгане

(0)
 
03.05.18   Редакция

Демократическая партия подала иск к России, Трампу и "Викиликс" за сговор с целью навредить Хилари на выборах 2016 года

(0)
 
03.05.18  

Выявлен очередной российский агент влияния в США

(0)

последние за вчера, 04.05.18  
 
06:14   Редакция

Бурение у границы с Россией откладывается из-за токсичного газа

(0)
 
06:04  

На немецких дорогах мошенничают цыгане

(0)
 
05:22  

Как русские следователи оборвали историю самого могущественного наркосиндиката планеты

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
30.04.18 12:06    
Олька Просто стихи (879)
29.04.18 12:49    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (17)
23.04.18 13:01    
delina Борщ (39)
21.04.18 20:07    
KaRiSha Отношения укрепляются: Владимир Путин развивает контакты с коллегами (1)
21.04.18 19:15    
KaRiSha Опухоль русофобства: откуда в «Росбалте» столько ненависти к родине? (1)
20.04.18 20:30    
KaRiSha Александр Шестун. Криминальная история выдвижения во власть (1)
20.04.18 17:11    
alex34 Россия (41)
18.04.18 18:14    
roodme Отдых (30)
 
дата публикации 05.05.18 14:56
скаут: Игорь Львович;
   
 

Верховный суд Финляндии отклонил апелляцию


Фото: Yle
Сношение с 10-летней девочкой – это злостная сексуальная эксплуатация, но не изнасилование

Трехлетний тюремный срок остается в силе.

Верховный суд отклонил апелляцию по делу, в котором 20-летний мужчина совершил половое сношение с 10-летним ребенком во дворе многоэтажного дома.

Случай получил большой резонанс, так как уездный суд Пирканмаа и надворный суд Турку не вынесли обвиняемому приговор по статье «Изнасилование при отягчающих обстоятельствах».

Суд не нашел доказательств тому, что сношение происходило с применением силы и что ребенок находился в шоковом или ином беспомощном состоянии.

Трехлетний тюремный срок по статье «Злостная сексуальная эксплуатация», таким образом, остается в силе.

Многие депутаты парламента в результате данного случая потребовали внести изменения в уголовный кодекс, чтобы в будущем подобные преступления карались более строго.

Сексуальная эксплуатация произошла в небольшом муниципалитете в Пирканмаа. Преступник прибыл в Финляндию в качестве просителя убежища.

Эксперты юриспруденции удивляются решению суда

Решения судов первой и второй инстанции вызвали бурю эмоций прошлой осенью.

Например, детский психиатр профессор Туула Тамминен в газете Aamulehtiзаявила, что ребенок никоим образом не может знать, что с ним произойдет в подобных ситуациях.

Профессор криминального и процессуального права Кари Толванен, в свою очередь, заявил, что десятилетний ребенок не в состоянии адекватно выражать свою волю.

статью прочитали: 4 человек

   
теги: Финляндия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 