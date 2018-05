архив



дата публикации 05.05.18 18:28 скаут: Игорь Львович “World Socialist Web Site”, Глобальная сеть 25 лет назад Саммит Клинтона-Ельцина разрабатывает план распродажи российской экономики 6 апреля 2018 г.

Ельцин и Клинтон в Гайд-парке в Нью-Йорке, 1995 г. 4 апреля 1993 года на саммите, проведенном в канадском Ванкувере, президент США Билл Клинтон выразил свою полную политическую поддержку российскому президенту Борису Ельцину. Одновременно он предложил более 1 миллиарда долларов помощи в обмен на гарантии разграбления того, что осталось от общественного богатства Советского Союза. Клинтон пытался поддержать Ельцина, правительство которого стояло под грозой со стороны фракции экс-сталинистской бюрократии, которая выступала против усилий по окончательной ликвидации советской промышленности и тотального подчинения России западному империализму. В предшествующие недели обстановка накалилась до предела, в особенности когда Ельцин попытался присвоить себе диктаторские полномочия, игнорируя российскую Конституцию и откровенно угрожая совершить государственный переворот. Все это сделало его — с точки зрения западных прославителей Ельцина, подобных Томасу Фридману из газеты New York Times, — «демократическим реформатором». Однако многое ожидалось со стороны Ельцина в обмен на поддержку Клинтона. В частности, по словам Фридмана, речь шла о «кредитах для российских предпринимателей и фондов, чтобы помочь российскому правительству в распродаже находящейся в руках государства промышленности… чтобы помочь развитию навыков свободного рынка». Немалые усилия были предприняты для того, чтобы скрыть меркантильную природу «саммита». Необходимо было добиться того, чтобы, по словам Фридмана, «эта встреча не выглядела тем, чем она была», то есть пресмыкательством «российского лидера, прибывшего на Запад с жестяной кружкой в руках». Даже Ельцин вынужден был признать, что если бы ему дали слишком много денег, «это также могло бы быть плохо. Это могло быть использовано… Оппозиция сказала бы, что Запад связал нас по рукам и ногам».

США и Европа поддерживают диктатуру в России 23 марта 2018 г. В конце марта 1993 года администрация Клинтона, вслед за правительствами Западной Европы и Японии, подержала решение Бориса Ельцина присвоить себе диктаторские полномочия — при полном игнорировании действующей Конституции. 20 марта Ельцин выступил с телевизионным обращением, в котором объявил о приостановке действия Конституции и введении «особого порядка управления страной», а также призвал провести 25 апреля национальный референдум, результаты которого должны были стать основой для новой Конституции, предусматривавшей резкое усиление полномочий президента. Новая Конституция должна была также упразднить сохраняющиеся политические формы, оставшиеся от Советского Союза, включая роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета. Действия президента были вскоре объявлены неконституционными вице-президентом России Александром Руцким и председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным. Решение Ельцина было вполне очевидно незаконным. Как вынуждена была признать газета New York Times, восторженно приветствовавшая телеобращение Ельцина, «соблюдение законности явно является слабым местом г-на Ельцина». Накануне своего выступления по телевизору Ельцин получил заверения со стороны президента США Билла Клинтона и канцлера Германии Гельмута Коля в том, что они полностью его поддерживают. В тот же самый день, когда Ельцин объявил о присвоении себе властных полномочий, Клинтон опубликовал заявление, в котором говорилось, что российский президент «располагает нашей поддержкой», и приветствовалось движение Ельцина «в сторону рыночной экономики». Вслед за одобрением со стороны Клинтона аналогичные заявления были сделаны Германией, Францией и Великобританией, а несколько дней спустя и Японией. Западные СМИ также подержали Ельцина, потребовав, чтобы он был готов к реализации «неприятных вещей», как выразился в телевизионном интервью бывший Госсекретарь США Лоуренс Иглбергер. «Решающим аргументом президентской власти или объявления о введении чрезвычайного положения является армия, готовая стрелять в свой собственный народ… [Ельцину] нужно продемонстрировать, что он твердо держит власть и поступает решительно», — писала газета Financial Times. Необходимо, настаивал еженедельник Economist, осуществить «следующий болезненный рывок… что русским будет очень трудно вынести: закрытие… заводов и соответствующий резкий рост безработицы». Дэвид Норт, национальный секретарь Рабочей Лиги (Workers' League), тогдашней секции Международного Комитета Четвертого Интернационала, прокомментировал эти события в редакционной статье в газете Bulletin: «Каков бы ни был непосредственный итог борьбы между Борисом Ельциным и Съездом народных депутатов, этот последний кризис уже дал российскому и интернациональному рабочему классу один важный урок: не будет мирного и демократического пути к капитализму в бывшем Советском Союзе». «Реставрация капитализма и интеграция России в экономические структуры мирового империализма, что требует физического расчленения России, сведения ее разрозненных остатков до полукониального статуса, систематического разрушения промышленной инфраструктуры, на которой основывались впечатляющие социальные и культурные достижения советского общества, а также пауперизации огромного большинства населения, — все это может быть достигнуто только методами насильственной диктатуры».