К вопросу о разжигании антисемитизма в России

Слава Шифрин 04.05.2018

Спасибо товарищу Цезарю за наше счастливое иудейство!

Римская Империя широко праздновала очередную годовщину победы над селевкидами. В День Победы, объявленный выходным днём ещё при Цезаре, на площади перед Форумом проходил военный парад, на котором демонстрировались последние достижения римского военно-промышленного комплекса: колесницы повышенной маневренности с надписью "Можем повторить" на борту, стратегические боевые слоны, значительно меньше едящие и более эффективно какающие, чем слоны противника, верблюды с встроенным в горб мини-реактором, способные 31.45 раза без дозаправки обойти границы Империи, стрелы-невидимки, самонаводящиеся катапульты.

Парад принимал сам Император, стоя над саркофагом с мощами основателя династии. Мимо празднично украшенных латрин шли дети в военной форме, с деревянными мечами и плакатами "Спасибо деду за победу", неспешно шествовали актёры римских театров, изображавшие ветеранов Антиоховых войн (самому молодому ветерану на момент празднования должно было быть, по меньшей мере, 150 лет, но по правилам римского этикета, у человека в парадной тоге с медалями не принято было спрашивать про возраст).

В последние годы сложилась традиция проводить в городах Империи стихийное, за полгода до праздника отрепетированное шествие "Бессмертный легион". Плебс нёс портреты предков, сложивших головы в войнах Империи. Сироты, рабы и вольноотпущенные, не имевшие родственников, могли под расписку получить портреты в местном форуме.

Вечером в Центральном Амфитеатре проходил праздничный концерт в присутствии императора и членов сената. Популярные евнухи Баско, Керкоро, Галко пели песни военных лет на стихи хасмонейских поэтов. По традиции любимый певец всех римских императоров освобождённый раб Йосефус Кобзонас закрывал концерт песней:

"Весна 190-го года до нашей эры —

Как ждал тебя синий Дунай!

Народам Европы послабление налогов

Принёс яркий солнечный май".

Отмечали День Победы и в провинции Иудея. Провинциальные политики, провинциальные артисты и простые провинциальные граждане всеми доступными способами выражали признательность Риму за то, что он избавил иудейский народ от злого Антиоха. Первосвященник устраивал торжественный приём в честь римского прокуратора, благодарил Империю за содействие в восстановлении Храма, за неустанную заботу об иудейских древностях и за всем известную римскую веротерпимость.

Провинциальные гетеры с трёхцветными адриановскими ленточками на празднично украшенных грудях предлагали гражданам, рабам и даже евнухам особую праздничную программу по сниженным ценам.

Провинциальные блогеры писали в социальных папирусах оды простому римскому легионеру, спасшему иудейский народ от тотальной элинизации.

В городах и сёлах провинции проходили шествия иудеев-ветеранов римских войн. После окончания торжественной части ветераны собирались в термах, на ипподромах или, просто, в скверике возле Храма, пили вино, закусывали оливками и финиками из пайков, раздаваемых благотворительными селевкидскими организациями, и вспоминали свою героическую молодость, проведённую в казармах десятого легиона.

"Враги сожгли родной ларарий, забрали всех его богов. Куда идти легионеру, и где искать ему рабов?" — нестройно пели ветераны.

"Всё-таки, что бы ни говорили о Нероне — он не антисемит",- уговаривали себя иудеи.

"Да, он с огромным уважением относится к первосвященнику".

"И не разрешил устанавливать языческие статуи в Храме".

"А сколько евреев в его ближайшем окружении!".

"И Цезарь к евреям хорошо относился, и Помпей".

"Я всегда говорил — римляне культурная нация. Наш народ пережил египтян, ассирийцев, персов, греков. Теперь, хвала Всевышнему, наступило золотое время для Иудеи. Мы за Римом, как за каменной стеной".

До разрушения Храма оставалось меньше 20 лет…

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